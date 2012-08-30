IFA 2012: HTC Desire X resmi olarak tanıtıldı

Haber Editörü
Berlin'de düzenlenen IFA 2012 etkinliğinin katılımcıları arasında yer alan Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, yeni modeli Desire X'i resmen tanıttı.
HTC'nin klasik tasarım çizgilerini taşıyan Desire X, 118.5 mm uzunluğunda, 62.3 mm genişliğinde, 9.3 mm kalınlığında ve batarya dahil 118 gram ağırlığında tasarlanmış. HTC, Desire X'te, 1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play platformundan yana tercih yapmış. 45 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, ARM Cortex-A5 temelli bu platformun, Adreno 203 grafik birimini bünyesinde barındırdığını belirtelim.
Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi ile Sense 4.0a kullanıcı arayüzünü kullanan Desire X, 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD ekran ve 4 GB dahili flash bellek ile donatılmış. Kapasite, microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilmekte.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth üçlüsüne ev sahipliği yapan akıllı telefonun kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde (BSI). Kameraya, HTC'nin ImageChip teknolojisi, 480p video kaydı, otomatik odaklama ve LED flaş özellikleri eşlik ediyor. Kameranın objektifi 28 mm, diyafram açıklığı ise f/2.0
Son olarak Beats Audio entegrasyonu sayesinde üst seviye ses kalitesi vaat eden akıllı telefonun bataryası 1650 mAh değerinde. GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda batarya 750 saate varan bekleme süresi ve 1200 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Akıllı telefonun eylül ayından itibaren Asya ve Avrupa pazarlarına giriş yapması bekleniyor.
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Samsung'mu önem veriyor hangi orta sekment telefonuna güncelleme gelecek ki bide Ace 2 bundan iyi diyenler var telefonun Android 4 olacağı belli değil HTC'nin önde olduğu şey varsa o da yazılım açıkçası eski modeller için söylediklerin doğru bunu sağlaması lazım fiyatı 700-850 TL arası olursa bayağı satabilir şuan en ucuz Android telefon bile 600 TL Ön Kamera ve 720 P kayıt olayı olsaydı daha cazip gelecekti ama video ve resimler o performans'a göre üst düzey eğer alacaksan gidip incelemelisin burdan özelliklerine bakmakla olmuyor.
CortexA5 islemci ve 1500 mAh ile ki bu 1650 mAh bir gunu cok rahat cikartabilirsiniz sarj olarak. Anlamadigim A15Quad gelse ne olacak yanina da Adreno 400 koysunlar. Ya fiyati ucuk olacak ya sarji gunu tamamlamayacak ya donanim yeni oldugu icin stabilite saglanmayacak vs. vs.
HTC'yi cok da sevmem; fakat forumdakilerin yukarida rastgele tanimladigim cihazin 3000'den piyasaya girse hemen alacaklarmis gibi bol keseden atmalari garip.
Edit: yazim hatasi
Sony Xperia V'yi görünce çok basit bir telefon gibi gerçi orta kesim bir telefon karşılaştırmamak lazım ama adamlar kendi ses sisteminide kurmuş Beats'e rakip geliyor.
Sony Xperia Sola ile Samsung Galaxy Ace 2 telefonuna karşı HTC One V'nin gelişmiş versiyonu ve bir nevi HTC Desire S'nin bir sonraki versiyonu HTC Desire X olarak çıktı, bu telefon segmentinde ki telefonlara karşı muhtemel fiyatıyla özellikleriyle nasıl mücadele etmeyi düşünüyor?
NOT:Bu telefon göz boyamak için ICS ile gelir ama, JB güncellemesi almaz.
Htc Alo demelik ama tasarımlı telefonlar çıkarıyor. İçine görüntü olsun diye de Android koyuyor. Zaten birçok kişide telefonları bu şekilde kullanıyor. Özelliklerini de tam olarak bilmeyenler, sadece tasarımı var diye düşük donanımlı ama aynı fiyata bu cihazları alıyorlar.
O "Endavour" adlı model HTC One X oluyor. Karıştırdınız galiba.
Galiba arkadaşın dediği yeni çıkacak + versiyonu...