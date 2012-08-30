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IFA 2012: HTC Desire X resmi olarak tanıtıldı

6 yıl
4,9b
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45
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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IFA 2012: HTC Desire X resmi olarak tanıtıldı
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Berlin'de düzenlenen IFA 2012 etkinliğinin katılımcıları arasında yer alan Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, yeni modeli Desire X'i resmen tanıttı.
HTC'nin klasik tasarım çizgilerini taşıyan Desire X, 118.5 mm uzunluğunda, 62.3 mm genişliğinde, 9.3 mm kalınlığında ve batarya dahil 118 gram ağırlığında tasarlanmış. HTC, Desire X'te, 1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play platformundan yana tercih yapmış. 45 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, ARM Cortex-A5 temelli bu platformun, Adreno 203 grafik birimini bünyesinde barındırdığını belirtelim.
Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi ile Sense 4.0a kullanıcı arayüzünü kullanan Desire X, 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD ekran ve 4 GB dahili flash bellek ile donatılmış. Kapasite, microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilmekte.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth üçlüsüne ev sahipliği yapan akıllı telefonun kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde (BSI). Kameraya, HTC'nin ImageChip teknolojisi, 480p video kaydı, otomatik odaklama ve LED flaş özellikleri eşlik ediyor. Kameranın objektifi 28 mm, diyafram açıklığı ise f/2.0
Son olarak Beats Audio entegrasyonu sayesinde üst seviye ses kalitesi vaat eden akıllı telefonun bataryası 1650 mAh değerinde. GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda batarya 750 saate varan bekleme süresi ve 1200 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Akıllı telefonun eylül ayından itibaren Asya ve Avrupa pazarlarına giriş yapması bekleniyor.
IFA 2012: HTC Desire X resmi olarak tanıtıldı
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MK_SpeciaL 6 yıl
HTC'nin bu donanımı için pek birşey söylemeye gerek yok bence, satış politikası sonuçta, özelliklerini bilerek alıyor veya almıyorsunuz, fakat yazılım desteği konusunda HTC'ye yakışmayan bir politika izliyor. Yeni telefonları satabilmek için eskileri gözden çıkartıyor, bazı arkadaşların da belirttiği gibi dünyanın parasını verip aldığınız bir telefon 2 sene geçmeden eskimiş bir model oluyor. Bu politika şimdi HTC'nin işine geliyor olabilir, ama artık SAMSUNG vb. diğer modellerde kült bir android işletim sistemi yerine farklı arayüzlerde görselliğe önem veriyor olmaları ilerideki politikalarını değiştirmelerine sebep olacaktır. Tabi o zamana kadar HTC zaten kazanç sağlamış ve yine kazanmaya devam ediyor olacak diye düşünüyorum. Telefonlarım genelde HTC'dir ama bu politika beni rahatsız ettiği için değiştirmeyi düşünmüyor değilim.
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hamalyoziee 6 yıl
Eleştirmek için eleştirmeyin beyler. Herkes 2000 TL veremez cihaza. Aynı gürüh 2GB ram li tel çıksa neden 4 değil diye eleştirecek. Markalar pazarlarını geliştirmek adına ürün çeşidini artırıyorlar. Ülkerin neden tek bir marka çikolatası yok sanıyorsunuz. Neden Samsungun bir sürü telefonu var veya neden nikon bir sürü fotoğraf makinesi çıkarmış. Ben şahsen cihazı beğendim. İncredible s kullanıcısıyım ve takasda bu cihazla değiştirmeyi düşünüyorum. Bir kere fiyatı 1000 Tl nin altında ve bu tip özellikle bir telefon için çok iyi. Artı olarak benim en önem verdiğim şey batarya kullanım süresi. Testlere bakacak olursak s3 21 saat, desire x ise 20 saat konuşma süresi veriyor. Kısacası oyun oynamayan, mail ve 3g kullanan, bol bol da konuşan bir kişi için 1000 TL altında android bir telefon olan desire x beklentileri fazlasıyla karşılayacaktır.
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CR7_35 6 yıl MK_SpeciaL
MK_SpeciaL

HTC'nin bu donanımı için pek birşey söylemeye gerek yok bence, satış politikası sonuçta, özelliklerini bilerek alıyor veya almıyorsunuz, fakat yazılım desteği konusunda HTC'ye yakışmayan bir politika izliyor. Yeni telefonları satabilmek için eskileri gözden çıkartıyor, bazı arkadaşların da belirttiği gibi dünyanın parasını verip aldığınız bir telefon 2 sene geçmeden eskimiş bir model oluyor. Bu politika şimdi HTC'nin işine geliyor olabilir, ama artık SAMSUNG vb. diğer modellerde kült bir android işletim sistemi yerine farklı arayüzlerde görselliğe önem veriyor olmaları ilerideki politikalarını değiştirmelerine sebep olacaktır. Tabi o zamana kadar HTC zaten kazanç sağlamış ve yine kazanmaya devam ediyor olacak diye düşünüyorum. Telefonlarım genelde HTC'dir ama bu politika beni rahatsız ettiği için değiştirmeyi düşünmüyor değilim.

Samsung'mu önem veriyor hangi orta sekment telefonuna güncelleme gelecek ki bide Ace 2 bundan iyi diyenler var telefonun Android 4 olacağı belli değil HTC'nin önde olduğu şey varsa o da yazılım açıkçası eski modeller için söylediklerin doğru bunu sağlaması lazım fiyatı 700-850 TL arası olursa bayağı satabilir şuan en ucuz Android telefon bile 600 TL Ön Kamera ve 720 P kayıt olayı olsaydı daha cazip gelecekti ama video ve resimler o performans'a göre üst düzey eğer alacaksan gidip incelemelisin burdan özelliklerine bakmakla olmuyor.
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danGerfuLL 6 yıl
Samsung iyi vermis gazi donanima bakip kestirip atanlar cogunlukta.

CortexA5 islemci ve 1500 mAh ile ki bu 1650 mAh bir gunu cok rahat cikartabilirsiniz sarj olarak. Anlamadigim A15Quad gelse ne olacak yanina da Adreno 400 koysunlar. Ya fiyati ucuk olacak ya sarji gunu tamamlamayacak ya donanim yeni oldugu icin stabilite saglanmayacak vs. vs.

HTC'yi cok da sevmem; fakat forumdakilerin yukarida rastgele tanimladigim cihazin 3000'den piyasaya girse hemen alacaklarmis gibi bol keseden atmalari garip.
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erkangms 6 yıl
Her tlf nun musterisi mutlaka vardir. Samsung ve nokia o kadar cok model cikartti ki htc bunlara yetisemez. Piyasa daha cok modeller kaldirir. Her cepte bulunan tlf lar ne kadar cesit olursa olsun mutlaka bir aluci bulur.
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Schwartzenius 6 yıl
HTC 'nin bu hamleleri işe yaramayacak.
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dayseeh 6 yıl
tasarım hoş olmuş...
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Leonelle 6 yıl
Alt segment icin dusunulmus bir telefon olabilir, tasarim olarak cok hos tabi fiyatida uygun olursa bence tutar. Ama ben uygun fiyatta cikacagini kesinlikle dusunmuyorum.

Edit: yazim hatasi
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Eric Theodore Cartman. 6 yıl
çöp item
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nurettinaz 6 yıl
Artık şu alt segment ürünleri olmasın ya. İnsanlara makul fiyat diye satıyorlar ancak adam gibi kullanışmıyor bile. Bence bu kesinlikle markaların kar için yaptıkları bir eylem. Giriş seviyesi ürünü alan insan bakıyor hiç kullanılacak gibi değil bu sefer daha üst modelini alıyor. Marka da böylece iki ürün birden satmış oluyor.
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CR7_35 6 yıl
http://www.htc.com/tr/smartphones/htc-desire-x/


Sony Xperia V'yi görünce çok basit bir telefon gibi gerçi orta kesim bir telefon karşılaştırmamak lazım ama adamlar kendi ses sisteminide kurmuş Beats'e rakip geliyor.
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FRAPS 6 yıl
Çift çekirdek ve 480p video kaydı , Bu olsa olsa 2007 de piyasaya çıkan n95 ile kapışır
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-Pisagor- 6 yıl
Bu htc firması iyice seri üretime geçti para basar gibi telefon çıkartıyorlar. Geçen sene desire hd telefonunu almıştım sensation modelinin bir alt modeli idi. Arkadaş telefon yep yeniydi 1 sene içerisinde eskidi keşke gidip Nokia E7 veya N9 telefonunu alsaydım.
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BOZOK 6 yıl
Bu telefon hakkında;
Sony Xperia Sola ile Samsung Galaxy Ace 2 telefonuna karşı HTC One V'nin gelişmiş versiyonu ve bir nevi HTC Desire S'nin bir sonraki versiyonu HTC Desire X olarak çıktı, bu telefon segmentinde ki telefonlara karşı muhtemel fiyatıyla özellikleriyle nasıl mücadele etmeyi düşünüyor?
NOT:Bu telefon göz boyamak için ICS ile gelir ama, JB güncellemesi almaz.
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Bamya Avcisi 6 yıl
He gönder ara modelleri,1 sene sonra zııt kes desteği.Bu telefon Jelly Bean bile zor alır.Saçma sapan modeller.Ya adam gibi telefon yap hepsi değişik kitleye hitap etsin ya da sadece ana modellere odaklan.Apple'ı sevmem ama sadelik konusunda bir numara.Tam ihtiyaca uygun ürün yapıyor.DEsteğini,optimizasyonunu doğru düzgün ayarlıyor.Azıcık örnek al HTC.2 sene önce çıkan Htc Desire HD'ye bile 4.0 getirmedin.
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free4200 6 yıl
Ya anlayın işte..
Htc Alo demelik ama tasarımlı telefonlar çıkarıyor. İçine görüntü olsun diye de Android koyuyor. Zaten birçok kişide telefonları bu şekilde kullanıyor. Özelliklerini de tam olarak bilmeyenler, sadece tasarımı var diye düşük donanımlı ama aynı fiyata bu cihazları alıyorlar.
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Provisional 6 yıl
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Daha evvel htcnin bu ifa etkinliğinde endavour ismiyle tanıtacağı yeni bir amiral gemisi modeli olacağını okumuştum. ondan henüz bir haber çıkmadı. pahalı one serisinin yarattığı hayal kırıklığı mı sebep oldu acaba kalite bir telefon çıkarılmama sebebi olarak?


O "Endavour" adlı model HTC One X oluyor. Karıştırdınız galiba.

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BOZOK 6 yıl Provisional
abdullahkhan

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Daha evvel htcnin bu ifa etkinliğinde endavour ismiyle tanıtacağı yeni bir amiral gemisi modeli olacağını okumuştum. ondan henüz bir haber çıkmadı. pahalı one serisinin yarattığı hayal kırıklığı mı sebep oldu acaba kalite bir telefon çıkarılmama sebebi olarak?


O "Endavour" adlı model HTC One X oluyor. Karıştırdınız galiba.



Galiba arkadaşın dediği yeni çıkacak + versiyonu...
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pijama61 6 yıl
laf olsun diye telefon çıkarmaya başladılar.
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