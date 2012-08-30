IFA 2012: HTC Desire X resmi olarak tanıtıldı

Berlin'de düzenlenen IFA 2012 etkinliğinin katılımcıları arasında yer alan Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, yeni modeli Desire X'i resmen tanıttı.



HTC'nin klasik tasarım çizgilerini taşıyan Desire X, 118.5 mm uzunluğunda, 62.3 mm genişliğinde, 9.3 mm kalınlığında ve batarya dahil 118 gram ağırlığında tasarlanmış. HTC, Desire X'te, 1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play platformundan yana tercih yapmış. 45 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen, ARM Cortex-A5 temelli bu platformun, Adreno 203 grafik birimini bünyesinde barındırdığını belirtelim.



Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi ile Sense 4.0a kullanıcı arayüzünü kullanan Desire X, 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super LCD ekran ve 4 GB dahili flash bellek ile donatılmış. Kapasite, microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilmekte.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth üçlüsüne ev sahipliği yapan akıllı telefonun kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde (BSI). Kameraya, HTC'nin ImageChip teknolojisi, 480p video kaydı, otomatik odaklama ve LED flaş özellikleri eşlik ediyor. Kameranın objektifi 28 mm, diyafram açıklığı ise f/2.0



Son olarak Beats Audio entegrasyonu sayesinde üst seviye ses kalitesi vaat eden akıllı telefonun bataryası 1650 mAh değerinde. GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda batarya 750 saate varan bekleme süresi ve 1200 dakikaya varan konuşma süresi iddiası taşıyor. Akıllı telefonun eylül ayından itibaren Asya ve Avrupa pazarlarına giriş yapması bekleniyor.