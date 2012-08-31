IFA 2012 : Huawei, Emotion UI arayüzünün dağıtımına başlıyor

MWC 2012 fuarında 4 çekirdekli akıllı telefon ve tablet modelleriyle gövde gösterisi yapan Çinli Huawei, bu fuarda yeni Android arayüzünün duyurusunu yapmakla yetindi.





Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı Android arayüzü Emotion UI olarak son halini aldı ve belirli modellere test amacıyla gönderilmeye başlandı.





Arayüz geliştirmelerini firmanın empatik tasarım felsefesi altında yaptığını açıklayan Huawei, arayüzünde Me adlı bir widget kullanıyor. Bu widget diğer bilgi sağlayan widget'ları bünyesine alarak tüm bilgileri tek bir widget altında sağlıyor.





Emotion UI sadece Çin'de Ascend P1, P1 XL ve Honor modelleri için indirmeye sunuldu. Yıl sonuna doğru ise İngilizce versiyonu yayınlanmış olacak. Hangi modellerin bu güncellemeyi alacağı belli değil ancak yeni piyasaya çıkan Huawei modellerinde arayüz ön yüklü olarak gelecek.















http://www.gottabemobile.com/2012/08/30/huawei-shows-off-new-emotion-ui-android-skin/