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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2012 : Huawei, Emotion UI arayüzünün dağıtımına başlıyor

6 yıl
2,7b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2012 fuarında 4 çekirdekli akıllı telefon ve tablet modelleriyle gövde gösterisi yapan Çinli Huawei, bu fuarda yeni Android arayüzünün duyurusunu yapmakla yetindi.

Firmanın bir süredir üzerinde çalıştığı Android arayüzü Emotion UI olarak son halini aldı ve belirli modellere test amacıyla gönderilmeye başlandı. 

Arayüz geliştirmelerini firmanın empatik tasarım felsefesi altında yaptığını açıklayan Huawei, arayüzünde Me adlı bir widget kullanıyor. Bu widget diğer bilgi sağlayan widget'ları bünyesine alarak tüm bilgileri tek bir widget altında sağlıyor.

Emotion UI sadece Çin'de Ascend P1, P1 XL ve Honor modelleri için indirmeye sunuldu. Yıl sonuna doğru ise İngilizce versiyonu yayınlanmış olacak. Hangi modellerin bu güncellemeyi alacağı belli değil ancak yeni piyasaya çıkan Huawei modellerinde arayüz ön yüklü olarak gelecek.
IFA 2012 : Huawei, Emotion UI arayüzünün dağıtımına başlıyor
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http://www.gottabemobile.com/2012/08/30/huawei-shows-off-new-emotion-ui-android-skin/ Yorum Yaz
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JohnLord 6 yıl en beğenilen
MIUI terk
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fatih1983 6 yıl
türkiyedeki huawei ascend p1 modeline gelecekmi acaba bilgisi olan varsa bilgilendirebilirmi
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sticer12 6 yıl
ideos x5 e gelirse denenebilir
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alonemo123 6 yıl
Sense arayüzü reyiz gençler tek geçerim en başarılı arayüz
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-AhmtOzdmR- 6 yıl
Miui'nin biraz makyajlanmış hali işte.
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JohnLord 6 yıl -AhmtOzdmR-
AhmtOzdmr

Miui'nin biraz makyajlanmış hali işte.

MIUI DAHA GELİŞMİŞ BUNDAN... KULLANAN ÇOK İYİ BİLİR
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WhiteLotus 6 yıl
İdeos x5 e gelmez heralde ama portlanırsa denemeye değicektir
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psychopaht 6 yıl
Hadi bakalım, Blefish falan cm9' bitirdikten sonra şuna da bir el atıp IDEOS X5'e portlasa ne güzel olur
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LKLC 6 yıl
bir tek widgetları beğendim. onun dışında miui arayüzüne çok benzemiş.
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DriftRacer 6 yıl
Huawei'nin 3D arayüzü çok daha güzel şu anda P1 de olan arayüz
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jackchilina 6 yıl
Umarım diğer Android üreticileride arayüz çalışması yaparlar. Özellikle Sony ve LG'nin arayüzleri çok basit ve sıradan buluyorum
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Like a Sir 6 yıl
ıcs veya jb deki stock ekran daha iyi gibi
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crashday 6 yıl Like a Sir
kaleci07
ıcs veya jb deki stock ekran daha iyi gibi

Bence de ics'nin standart launcheri daha güzel görünüyor.
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