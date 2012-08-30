IFA 2012 : ZTE ilk Intel işlemcili akıllı telefonunu tanıttı





Bu yılın başlarında ilk örneklerini gördüğümüz Intel işlemcili akıllı telefon trendine katılan son firma ZTE oldu. Önceki firmalara kıyasla Intel telefonlara ilk kez bu denli büyük bir firma destek vermiş oldu.





ZTE, IFA 2012 fuarında tanıttığı modeline Grand X IN adını vermiş. Model gelecek ay Avrupa çapında satışa başlayacak.





Modelde Intel'in MEdfield platformuna ait olan Atom Z2460 işlemcisine yer verildiğini görüyoruz. Hyper-Threading teknolojisi de sunan işlemciye 21Mbps HSPA+ hızına ulaşabilen Intel'in XMM 6260 iletişim yongası eşlik ediyor.





4.3 inçlik 16 milyon renge sahip 960 x 540 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, 16GB ROM, 4GB dahili kapasite, microSD desteği, Android 4.0 işletim sistemi, 8MP otomatik odaklamalı arka/0.3MP ön kamera, 1650mAh batarya, WiFi, Bluetooth, WiFi Direct, GPS, akselerometre, jiroskop, Dolby ses sistemi, FM radyo, DLNA, 9.9mm kalınlık, 140gr ağırlık; modelin sunacağı özellikler arasında sayılıyor.





ZTE, Intel işlemcili telefon segmentine giriş yaptığı modeli ile tüketiciye en iyi mobil tecrübesini ve batarya performansını sunmayı hedeflediklerini belirtiyor. Modelin fiyatına dair henüz bir bilgi yok.