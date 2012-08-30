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IFA 2012 : ZTE ilk Intel işlemcili akıllı telefonunu tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın başlarında ilk örneklerini gördüğümüz Intel işlemcili akıllı telefon trendine katılan son firma ZTE oldu. Önceki firmalara kıyasla Intel telefonlara ilk kez bu denli büyük bir firma destek vermiş oldu.

ZTE, IFA 2012 fuarında tanıttığı modeline Grand X IN adını vermiş. Model gelecek ay Avrupa çapında satışa başlayacak.

Modelde Intel'in MEdfield platformuna ait olan Atom Z2460 işlemcisine yer verildiğini görüyoruz. Hyper-Threading teknolojisi de sunan işlemciye 21Mbps HSPA+ hızına ulaşabilen Intel'in XMM 6260 iletişim yongası eşlik ediyor. 

4.3 inçlik 16 milyon renge sahip 960 x 540 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, 16GB ROM, 4GB dahili kapasite, microSD desteği, Android 4.0 işletim sistemi, 8MP otomatik odaklamalı arka/0.3MP ön kamera, 1650mAh batarya, WiFi, Bluetooth, WiFi Direct, GPS, akselerometre, jiroskop, Dolby ses sistemi, FM radyo, DLNA, 9.9mm kalınlık, 140gr ağırlık; modelin sunacağı özellikler arasında sayılıyor.

ZTE, Intel işlemcili telefon segmentine giriş yaptığı modeli ile tüketiciye en iyi mobil tecrübesini ve batarya performansını sunmayı hedeflediklerini belirtiyor. Modelin fiyatına dair henüz bir bilgi yok.

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nurettinaz 7 yıl
Bir bizim bakkal telefon üretmeye başlamadı onun dışında herkes üretiyor baksana:D
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nedensiz07 7 yıl
Eryigitttt
Biz neden uretemiyoruz anlamiyorum. Elestiri uretmekten Telefon uretmeye firsat dogmuyor herhalde:(

aslında uretebiliriz herhalde ama dediğin gibi okadar on yargılı ve olumsuz bakıyoruz ki üretme isteği kalmıyor herhalde imsanlara.. örnegin bu sitede ne zaman bir EXPER, CASPER, GENERAL MOBİLE incelemesi olsa hep altında daha kullanmadan ön yargılı olumsuz tepkiler var.. hal böyle olunca bundan sonrada üretilceğini pek düşünmüyorm..
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batkent 7 yıl
Özellikler güzel fiyatı da uygun olduğu zaman nokia takıntısı olmayanlar rahatlıkla alırlar...
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RAN7843 7 yıl
fena gözükmüyor tipi güzel arkası çizgileri
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Eryigitttt 7 yıl
Biz neden uretemiyoruz anlamiyorum.
Elestiri uretmekten Telefon uretmeye firsat dogmuyor herhalde:(
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MattPegasus 7 yıl
Dahili hafızasını 16 Gb diye okumuştum bir yerde hangisi doğru acaba şimdi merak ettim.



Edit:Bizim forum doğruymuş.

3 saat konuşma süresi ve 300 saat bekleme süresi varmış.Yani anlayacağınız gibi gün içinde yarıda bırakır sizi.
Kaynak: techradar.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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baysan240 7 yıl
atom işlemcisinin gücü belki yeterlidir (evet evet indirgenmiş versiyon ancak ekran çözünürlüğü düşük ve işletim sistemi daha hafif)ama güç tüketimi ne alemde acaba 1650 Mah günlük kullanımda yeterli olurmuki acaba ??
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hancii05 7 yıl
güzel telefon. Zte grand x modeli var birde tegra 2li oda 550 liraydı çin parasıyla. buda Türkiyeye 600-700 lira civarı gelirse cok satar gibi

1.6 ghz hızında calısıyormus bu bataryayı sömürmezmi ?

techadda.in/...

burda fiyat verilmiş 200€ diye
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