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IFA 2013 : HTC One ve One Mini artık mavi renk seçeneğine de sahip

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : HTC One ve One Mini artık mavi renk seçeneğine de sahip
HTC'nin yılın başlarında piyasaya sürdüğü amiral gemi modeli One ve kısa süre önce tanıtılan One Mini modellerine mavi renk seçeneği de eklendi.

Bilindiği gibi HTC'nin One modelinde gümüş, siyah ve kırmızı renk seçenekleri mevcuttu. HTC One Mini modelinde ise gümüş ve siyah renk seçenekleri mevcut. HTC'nin Canlı Mavi olarak nitelendirdiği renk seçeneği One modeli için dördüncü, One mini modeli için üçüncü renk seçeneği olacak. 

HTC yeni renk seçeneklerini yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyor. HTC One şu an 3 renk seçeneğiyle piyasadayken, HTC One Mini ise iki renk seçeneğiyle Eylül ayında ülkemize giriş yapacak. 

HTC One modelinde bilindiği gibi 4.7 inçlik Full HD SLCD3 ekran, Snapdragon 600 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, Ultrapixel kamera, BoomSound ses sistemi, Android 4.1.2 işletim sistemi, 2300mAh batarya gibi özellikler mevcut.

HTC One Mini modelinde ise 4.3 inçlik 720p SLCD2 ekran, Gorilla Glass 3 desteği, 1.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 1800mAh batarya gibi özellikler bulunuyor. 
IFA 2013 : HTC One ve One Mini artık mavi renk seçeneğine de sahip


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godless turtle 5 yıl en beğenilen
HTC tasarım işinden gerçekten anlıyor.
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pesimist011 5 yıl
arkadaşlar bu one mini çıkmadan desire 500 diye bi model çıktı ve 8 mp kamera 4 çekirdekli işlemci 1gb ram var ve 850 TL civarında bu adamlar one mini için 1200 bandında ne kadar ısrarcı olurlar aceba desire 500 de one mini ye kafa tutacak donanıma sahip fikirleriniz nelerdir
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JoeyBane 5 yıl
Mavi bu telefona gider.
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malicalik13 5 yıl
Kadın güzel olunca hey kıyafet yakışır derdim bir kez daha kanıtlandı
Tasarım güzel olunca her renk yakışıyor ama kırmızı Erdi Bey'in dediği gibi çok "seksi" :D
Bir şu telefonun 5.5" Snapdragon 800'lü versiyonu çıksa
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burakesan 5 yıl
web101
Tasarım ve renk çok itici

Yeni çıkan Sony'nin çerçevelerine bin basar bunlar bin!
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
Harikulade Renk uyumu ve Tasarım Harikası
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.:asci:. 5 yıl
Rajeesh
şimdi çekerler 1gbramlı telefona sırf 1200+ üstü lol1gb ne ya 1 gb nedir lan ram dediğin 25kuruş ya

buna açgözlülük denir.ne kadar koysa fazlasını istersiniz.iyi olsa bile mutlaka bi kılıf bulursunuz.Almayacaksanız yorum yapıp alacakların kafasını karıştırmayın
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Rajeesh 5 yıl .:asci:.
.:asci:.

Rajeesh

şimdi çekerler 1gbramlı telefona sırf 1200+ üstü lol1gb ne ya 1 gb nedir lan ram dediğin 25kuruş ya


buna açgözlülük denir.ne kadar koysa fazlasını istersiniz.iyi olsa bile mutlaka bi kılıf bulursunuz.Almayacaksanız yorum yapıp alacakların kafasını karıştırmayın

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1 Yanıt Yanıtla
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orhanyıldız 5 yıl
Off asık oldum.
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Rajeesh 5 yıl
şimdi çekerler 1gbramlı telefona sırf 1200+ üstü lol
1gb ne ya 1 gb nedir lan ram dediğin 25kuruş ya
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congenial_boy 5 yıl
Çok çekici olmuş. Ucuzlasın düşünürüm almayı.
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MAXSTAR 5 yıl
Bayan kullanıcılar için lila , pembe renkler getirilebilir mesela kullanıcı sayısını artırmak amacıyla.
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Ciginix 5 yıl
web101
Tasarım ve renk çok itici

Aksine rengine bayıldım.
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