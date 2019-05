IFA 2013 : HTC One ve One Mini artık mavi renk seçeneğine de sahip

HTC'nin yılın başlarında piyasaya sürdüğü amiral gemi modeli One ve kısa süre önce tanıtılan One Mini modellerine mavi renk seçeneği de eklendi.





Bilindiği gibi HTC'nin One modelinde gümüş, siyah ve kırmızı renk seçenekleri mevcuttu. HTC One Mini modelinde ise gümüş ve siyah renk seçenekleri mevcut. HTC'nin Canlı Mavi olarak nitelendirdiği renk seçeneği One modeli için dördüncü, One mini modeli için üçüncü renk seçeneği olacak.





HTC yeni renk seçeneklerini yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyor. HTC One şu an 3 renk seçeneğiyle piyasadayken, HTC One Mini ise iki renk seçeneğiyle Eylül ayında ülkemize giriş yapacak.





HTC One modelinde bilindiği gibi 4.7 inçlik Full HD SLCD3 ekran, Snapdragon 600 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, Ultrapixel kamera, BoomSound ses sistemi, Android 4.1.2 işletim sistemi, 2300mAh batarya gibi özellikler mevcut.





HTC One Mini modelinde ise 4.3 inçlik 720p SLCD2 ekran, Gorilla Glass 3 desteği, 1.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 1800mAh batarya gibi özellikler bulunuyor.