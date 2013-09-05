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IFA 2013 : Lenovo'dan 7.9mm'lik tablet modeli Idea Tab S5000

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : Lenovo'dan 7.9mm'lik tablet modeli Idea Tab S5000

IFA 2013 fuarında görkemli lansmanlarını henüz göremediğimiz Çinli Lenovo, şimdilik yeni bir tablet modeli tanıtmakla yetiniyor. 

Idea Tab S5000 daha orta seviyeye hitap eden bir tablet modeli. 7 inçlik ekranında 1280x800 piksel çözünürlük yer alırken, parlaklık seviyesi ise 350 nit değerlerine kadar çıkıyor. İşlemci tarafında MediaTek'in Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT8389 yognaseti tercih edilmiş. Bu yognaseti Power VR 5 serisi bir grafik birimini de barındırıyor.

Arka kısımda 5MP çözünürlükte, ön kısımda 1.6MP çözünürlükte bir kamera yer alırken, 3450mAh batarya ile 8 saat kullanım sağlanabiliyor. Android 4.2 işletim sistemi ve USB OTG dsteği sunan tablet 7.9mm kalınlıkta ve yaklaşık 300gr ağırlığa sahip. Modelin satışına yılın sonlarına doğru başlanacakken, fiyatlandırma konusunda bir bilgi verilmedi.


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wolf silver 5 yıl
Lenovo laptop piyasasıni ele geçirdi bu sefer tablet piyasasına göz diktı..
Tabletin özellikleri ıyı fena değıl. Ayrıca fiyat performans olarak çıkacaktır zira laptopları öyle..
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join4freee 5 yıl
"yognaseti" nedir Ekrem Bey? :)
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