IFA 2013 : Vestel, yeni akıllı telefonlarını duyurdu









Ülkemizin önde gelen elektronik devlerinden Vestel, uzun süredir gündemde olan akıllı telefonlarını IFA 2013 fuarında resmi olarak tanıttı.





Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, bugünkü IFA basın toplantısında 3 yeni Vestel akıllı telefonunu resmi olarak tanıtırken, fuar süresince de bu modeller ziyaretçilere sergilendi.





Modeller halen geliştirme aşamasında olduğu için ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında kesin bilgiler yok. Ancak Vestel modellerine çok güvendiği için yıllık bazda 15-20 milyon adetlik satış hedefliyor. Vestel sadece ülkemizde değil farklı bir marka altında diğer ülkelere de akıllı telefon ihracatı yapmayı planlıyor.





Vestel'in akıllı telefonları 5, 4.7 ve 4.3 inç ekran boyutlarına sahip olacak. 5 inçlik modelde HD ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm işlemcisi, 2GB RAM, Android işletim sistemi, 12MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler olacak. Diğer modellerin özellikleri bilinmiyor. Vestel ayrıca kendi Android uygulama mağazasını da modellerle eş zamanlı olarak kullanıcılara sunacak.