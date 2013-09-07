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IFA 2013 : Vestel, yeni akıllı telefonlarını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : Vestel, yeni akıllı telefonlarını duyurdu


Ülkemizin önde gelen elektronik devlerinden Vestel, uzun süredir gündemde olan akıllı telefonlarını IFA 2013 fuarında resmi olarak tanıttı.

Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, bugünkü IFA basın toplantısında 3 yeni Vestel akıllı telefonunu resmi olarak tanıtırken, fuar süresince de bu modeller ziyaretçilere sergilendi.

Modeller halen geliştirme aşamasında olduğu için ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında kesin bilgiler yok. Ancak Vestel modellerine çok güvendiği için yıllık bazda 15-20 milyon adetlik satış hedefliyor. Vestel sadece ülkemizde değil farklı bir marka altında diğer ülkelere de akıllı telefon ihracatı yapmayı planlıyor. 

Vestel'in akıllı telefonları 5, 4.7 ve 4.3 inç ekran boyutlarına sahip olacak. 5 inçlik modelde HD ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm işlemcisi, 2GB RAM, Android işletim sistemi, 12MP çözünürlükte arka kamera gibi özellikler olacak. Diğer modellerin özellikleri bilinmiyor. Vestel ayrıca kendi Android uygulama mağazasını da modellerle eş zamanlı olarak kullanıcılara sunacak. 

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Public_Enemy 6 yıl en beğenilen
Vestelden reklam alınamıyor herhalde ki bu haber böyle kuru kuru geçiştirilmiş, oysaki bilmemnenin yeni modelinin plastiğinin gölgesinin resmi sızdı diye 5 haber yapılıyor
Vestelden reklam alınamıyor herhalde ki bu haber böyle kuru kuru geçiştirilmiş, oysaki bilmemnenin yeni modelinin plastiğinin gölgesinin resmi sızdı diye 5 habe...
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olağan_şüpheli 6 yıl
sonunda....

hayırlı olsun vatana millete
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Beybaba62 6 yıl
Tebrikler Vestel'e. Yavaş yavaş bizimde bu pazar içinde olduğumuzu görmek, gurur verici.

Edit: Görseller:

webrazzi.com/...

webrazzi.com/...

Video:

alkislarlayasiyorum.com/...
Tebrikler Vestel'e. Yavaş yavaş bizimde bu pazar içinde olduğumuzu görmek, gurur verici.Edit: Görseller:webrazzi.com/...
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olağan_şüpheli 5 yıl
az önce tv de reklamını gördüm la çıktı mı model.gerçi çok yakında diyordu
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Basteryus 5 yıl olağan_şüpheli
IFA 2014'te yeni model duyuracaklar sanırım
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Gavuzla 6 yıl
aycibin
Hypervenom onu bosver de olimpiaytlar gitti. :(
dünya basketbol şampiyonasında mini etekli diye ponponarı sansürleyen bizdik.dünya aleme rezil olduk.milli kürekçileri şort tayt giyiyor diye meydanda dövebilecek kadar ilkel,yabani,abaza ve öküz bir milletiz.olimpiyat kültürü kiiiim biz kim.biz daha o medeniyet seviyesine gelene kadar... iyi oldu rezili rüsvan olacaktık yine tüm dünyaya.çoğunluğa bakınca geri kafalıyız.sanat ve spora uyum sağlayamıyoruz bir türlü.bu kafayla da çok zor çok.

soyunanlar mı abazadır acaba buna karşı çıkanlarmı sizin derdiniz ne biz parklarda sevişenler yüzünden olimpiyatı alamadık o abazalar yüzünden...
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Deniz Ali 6 yıl
Kızmayın ama Vestelin mobil cihazlarının malzeme kalitesi ve işçiliği hep yerlerde oluyor.
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aybey 6 yıl
Turkcell'in 700 mühendisli faciasından sonra iyi donanım.
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Chandler Bing 6 yıl
kimse kusura bakmasın da türk üretimi falan değil bu. türk birleştirmesi denebilir belki. kasa haricinde bu telefonun neresi türkiye'de üretilmiş? quallcom'un türkiye'de üretimi mi var? ram üretiliyor mu? gpu vs. hiç biri türkiye üretimi değil. bunun ülkeye sandığınız kadar faydası yok. bu aynı şey gibi, toplama pc gibi. burada çoğumuz parçalar olunca bir bilgisayar toplayaibliriz. ben pc'mi kendim topladım mesela. türk üretimi pc diyor muyum?
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.:asci:. 6 yıl
turkcellin 700 mühendisi ibret alsın
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lapatid 6 yıl
fiyatlar uygun olursa alinir 5 inçlik model cok etkileyici
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serafon 6 yıl
Helal olsun, hangi seviyede olursa olsun, ne kadar çok şey yapılırsa, o kadar iyi ülkemizde. Başta herşeyin mükemmel olması imkansız, kervan yolda düzülür...
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dermeister01 6 yıl

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fortunasuper 6 yıl
12 çekirdekli hesaplı vestel akıllı hatta zehir gibi telefonu bekliyorum.aynı zamanda uyduyada bağlansın uydu telefonu olarak kullanalım.
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cryzboy43 6 yıl
bu cıhazlarla alakalı ifa da video cekıldımı cekıldıyse konuyla alakalı vıdeo ne zaman gelır..
bide bu 4 cekırdek s4 promu yoksa a5 ıslemcılermı grafık ıslemcısı ne ??????????
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Tivale's 6 yıl
Turkcell in yaptıgından iyi en azından
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