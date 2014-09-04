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IFA 2014 : Desire 820 resmiyet kazandı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : Desire 820 resmiyet kazandı

HTC'nin orta seviye akıllı telefon segmentinde premium olarak nitelediği bir sınıfı temsil eden Desire 816 bugün devam modeline kavuştu. 

Desire 820 firmanın ikinci 64-bitlik akıllı telefonu konumunda ve Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alıyor. 

Snapdragon 615 yongaseti firmanın ilk 8 çekirdekli 64-bitlik yongaseti kabul ediliyor. Zira Snapdragon 810 daha sonra duyurulmuştu. 4 adet 1.8GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 ve 4 adet 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdekli big.LITTLE tasarımında iş yüküne göre devreye giriyor. İstenirse 8 çekirdek de aynı anda çalışabiliyor. Yongasetinde yeni nesil Adreno 405 grafik birimi mevcut. 

İlk kez bir 8 çekirdekli işlemcide tüm çekirdekler aynı mimariyi taşıyor. Snapdragon 615 bu açıdan da ilginç bir yongaseti. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan yongaseti 800MHz 64-bit LPDDR3 RAM desteği sunarken, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou uydu sistemlerine de yerleşik olarak destek sunuyor. Donanım bazında da Ultra HD video oynatımına destek mevcut. Yongaseti sayesinde cihaz Android L güncellemesini de alacak. 

Modelde 5.5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 7.74mm kalınlığı ile sınıfındaki en ince cihazlardan biri olmayı başaran Desire 820, 155gr ağırlığa sahip. 

Modelde 2GB RAM ve 16GB artırılabilir bellek yer alırken 2600 mAh gücündeki batarya ile nispeten uzun bir kullanım süresi hedefleniyor. BoomSound hoparlörler yine ön tarafta yerini almış.

Cihazda 13MP çözünürlükte f 2.2 arka kamera yer alırken ön kamera ise özçekim tutkunlarına yönelik olarak çeşitli yazılımlarla desteklemiş ve 8MP çözünürlükte tutulmuş. Çift SIM desteği, polikarbonat gövde ve 8 renk seçeneği sunan cihaz bu ay dünya çapında satışa çıkacak. Fiyatı ise belli değil. 


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isikayhan 4 yıl
desire 820 orta sınıf bir telefon, snapdragon 615 soc
snapdragon 800 serici soc kullanan telefonlar yüksek sınıfta yer alıyor s4 te öyle htc one serisi gibi
yani desire 820 nin 64 bit desteği dışında bir artısı yok
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isikayhan 4 yıl
fiyat belli oldu 1399 tl
turkcell.com.tr/...

bence pahalı olmuş
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Golden Gate 4 yıl isikayhan
Fiyat makul .

Samsung ' un s4'ünden inden daha alımlı ve özellikli bir telefon . Benzer fiyat bandında .

İthalatçı garantili 1.000 civarına bulunur . Güzel ve değişik bir alternatif .
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isikayhan 4 yıl
20 aralıkta geliyormuş. bence fiyatı 1250 tl den daha pahalı olursa fazla satılmaz
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kırmızı panda 4 yıl
Batarya o kasaya göre çok küçük ve HTC'nin fiyat politikası ortada, bu cihazı en az 1800'den satar HTC.
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Gurbetçi23 4 yıl
İnternette bir yerde "Avrupada 329 Euro fiyatıyla satılacağı açıklandı" gibi birşey gördüm bize kaçtan gelir acaba...
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Breathe78 4 yıl kırmızı panda
1800 TL çok yüksek bir fiyat olur. Klasmanı orta üst seviye dolayısı ile 900-1300 TL arası olabilir diye düşünüyorum.

HTC CEO' su desire 820 için rekabetçi bir fiyat politikası izleyeceğiz dedi.

Yeni tanıtım filmini gördükten sonra oldukça başarılı bir satış grafiği yakalayabilir diye düşünüyorum.

tabletmecmua.com/...
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faya85 4 yıl
999tlden aşağı olmaz gibi ama bakalım ne olacak
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yildiray35 4 yıl
HTC'den bu fuarda akıllı saat, spor çözümleri bekliyorduk. Bir haber yok mu?
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DH Misafiri 4 yıl
yeah
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atp96 4 yıl
1. Madem A53 çekirdekleri kullanılacaktı neden big little yapıldıki 1.5ghz 4 çekirdek olsaydı 800-1000TL gibi çıksaydı piyasayı götürüldü
2.64 bitin Androide oturmasına daha çok var markette ki çoğu uygulama stabil değil yani bu senede 32 bit işlemcilerle devam edilebilir
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Lightr 4 yıl
Telefon iyi hoş güzel tamam ama o batarya olmuş mu
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DH Misafiri 4 yıl
1000-1200 bekleyenler hiç beklemesin en az 1700
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