IFA 2014 : Desire 820 resmiyet kazandı

HTC'nin orta seviye akıllı telefon segmentinde premium olarak nitelediği bir sınıfı temsil eden Desire 816 bugün devam modeline kavuştu.





Desire 820 firmanın ikinci 64-bitlik akıllı telefonu konumunda ve Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alıyor.





Snapdragon 615 yongaseti firmanın ilk 8 çekirdekli 64-bitlik yongaseti kabul ediliyor. Zira Snapdragon 810 daha sonra duyurulmuştu. 4 adet 1.8GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 ve 4 adet 1GHz saat hızında çalışan Cortex-A53 çekirdekli big.LITTLE tasarımında iş yüküne göre devreye giriyor. İstenirse 8 çekirdek de aynı anda çalışabiliyor. Yongasetinde yeni nesil Adreno 405 grafik birimi mevcut.





İlk kez bir 8 çekirdekli işlemcide tüm çekirdekler aynı mimariyi taşıyor. Snapdragon 615 bu açıdan da ilginç bir yongaseti. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan yongaseti 800MHz 64-bit LPDDR3 RAM desteği sunarken, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou uydu sistemlerine de yerleşik olarak destek sunuyor. Donanım bazında da Ultra HD video oynatımına destek mevcut. Yongaseti sayesinde cihaz Android L güncellemesini de alacak.





Modelde 5.5 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 7.74mm kalınlığı ile sınıfındaki en ince cihazlardan biri olmayı başaran Desire 820, 155gr ağırlığa sahip.





Modelde 2GB RAM ve 16GB artırılabilir bellek yer alırken 2600 mAh gücündeki batarya ile nispeten uzun bir kullanım süresi hedefleniyor. BoomSound hoparlörler yine ön tarafta yerini almış.





Cihazda 13MP çözünürlükte f 2.2 arka kamera yer alırken ön kamera ise özçekim tutkunlarına yönelik olarak çeşitli yazılımlarla desteklemiş ve 8MP çözünürlükte tutulmuş. Çift SIM desteği, polikarbonat gövde ve 8 renk seçeneği sunan cihaz bu ay dünya çapında satışa çıkacak. Fiyatı ise belli değil.