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IFA 2014 : Karşınızda Xperia Z3 Compact : Hala kompakt hala çok güçlü

4 yıl
960
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134
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : Karşınızda Xperia Z3 Compact : Hala kompakt hala çok güçlü
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IFA 2014 fuarında birbirinden iddialı bombalarını patlatan Sony'nin diğer bir önemli kozu Xperia Z3 Compact olarak ortaya çıktı. Z1 Compact modelinin elde ettiği başarı sonrasında devam modeli olarak karşımıza çıkan Xperia Z3 Compact, iPhone 6 ile aynı boyut kulvarında iddialı olmaya çalışacak.
Tasarım olarak Sony'nin geleneksel çizgilerini yansıtan ve Omnibalance genlerini taşıyan telefon, genel görünüm olarak Xperia Z1 Compact ile büyük oranda benzeşen bir profil ortaya koyuyor.  Dışarıdan bakıldığında özellikle sağ tarafta toplanan butonların kozmetik güncellemeden nasibini aldığını görüyoruz. 

Donanım olarak abisini aynen yansıtan model ekran boyutu, çözünürlük, RAM ve batarya açısından farklılaşıyor. 4.6 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan cihaz 600nit parlaklık seviyesi ile parlak ışık altında bile net görüntüler sunabiliyor. Sony yine Triluminous ve X-Reality ekran teknolojilerine modelinde yer veriyor.

2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 AC yongasetinden gücünü alan cihaz daha hızlı Adreno 330 grafik birimi ile tami bir mobil oyun canavarına dönüşebilecek nitelikte. 

Xperia Z3 Compact modelinde nano SIM kart yer alırken, 2GB RAM ve artırılabilir 16GB hafıza ile karşımıza çıkıyor. 20.7MP çözünürlüğündeki Exmor RS sensörlü kamerası ile 4K video kaydı gerçekleştirebilecek olan telefonun ön tarafında ise 2.2MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor.

Sony'nin Xperia M2 Aqua ile akıllı telefon dünyasına sunduğu 2 metreye kadar suya dayanıklılığı ifade eden IP68 sertifikası Xperia Z3 Compact modelinde de yerini alıyor. Stereo hoparlör ile çoklu ortam zevkini artıran model 2600mAh gücünde bataryaya sahip. 

8.6mm kalınlığında ve yaklaşık 130 gram ağırlığında olan Xperia Z3 Compact, Android 4.4 işletim sistemi üzerinde Sony'nin en güncel arayüzünü barındırıyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.  

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Witcher3 4 yıl
Para verilecek bir tel degil geciniz
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uçan tekme 4 yıl
ayfona rakip ilk andrid.(boyut olarak)

dehşet bir cihaz yapmışlar.
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kfy-1907 4 yıl
adminlerden rica ediyorum lütfen şu saçma sapan tartışma yaratan insanları forumdan uzaklaştırmayın, silin. ya 12-13 yaşındalar ya da 50 yaşına gelip evde boş boş oturup atıp tutan insanlar.
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0MG90 4 yıl
Z3 compact'ın arkası cam mı yoksa yine Z1 Compact'daki gibi plastik görünümlü cam mı?
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| OMG! | 4 yıl
olmuş
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Pit0N 4 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelir acaba.
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Led Zeppelin 4 yıl
Z1c deki gibi üretim hataları, Kamera problemleri ile piyasaya sürülmez inşallah...
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xmasx 4 yıl
En iyisi Apple Ios`u Sony`e versin ve bu telefona entegre etsin. Biktik artik Applenin devrimlerinden :)
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BekirTemel 4 yıl
Compact serisi Sony amiral gemisidir.
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mesincır 4 yıl
Kasanın plastik olduğunu da ben ekleyeyim.
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Lightr 4 yıl
Z1C den geçmeye değmez
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aycibin 4 yıl Lightr
Lightr

Z1C den geçmeye değmez

nasıl iphone5'ten 5s'e geçilmez,samsung s4'ten s5'e geçilmez,lg g2'den g3'e geçilmezse z1c'den de z3c'ye geçilmez.olması gereken bu zaten.bir sorunu yoksa senede bir telefon değiştirilmez.


böyle yapmak bilinçsiz tüketim çılgınlığıdır.
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tugares 4 yıl
Makul bir fiyata gelirse rakiplerinin çoğunu ezer ve geçer.
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aycibin 4 yıl tugares
tugares

Makul bir fiyata gelirse rakiplerinin çoğunu ezer ve geçer.

hangi rakipler? tek rakibi var iphone6 4.7"

z3'le karıştırdınız heralde
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