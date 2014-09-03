IFA 2014 : Karşınızda Xperia Z3 Compact : Hala kompakt hala çok güçlü





IFA 2014 fuarında birbirinden iddialı bombalarını patlatan Sony'nin diğer bir önemli kozu Xperia Z3 Compact olarak ortaya çıktı. Z1 Compact modelinin elde ettiği başarı sonrasında devam modeli olarak karşımıza çıkan Xperia Z3 Compact, iPhone 6 ile aynı boyut kulvarında iddialı olmaya çalışacak.

Tasarım olarak Sony'nin geleneksel çizgilerini yansıtan ve Omnibalance genlerini taşıyan telefon, genel görünüm olarak Xperia Z1 Compact ile büyük oranda benzeşen bir profil ortaya koyuyor. Dışarıdan bakıldığında özellikle sağ tarafta toplanan butonların kozmetik güncellemeden nasibini aldığını görüyoruz.





Donanım olarak abisini aynen yansıtan model ekran boyutu, çözünürlük, RAM ve batarya açısından farklılaşıyor. 4.6 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan cihaz 600nit parlaklık seviyesi ile parlak ışık altında bile net görüntüler sunabiliyor. Sony yine Triluminous ve X-Reality ekran teknolojilerine modelinde yer veriyor.





2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 AC yongasetinden gücünü alan cihaz daha hızlı Adreno 330 grafik birimi ile tami bir mobil oyun canavarına dönüşebilecek nitelikte.





Xperia Z3 Compact modelinde nano SIM kart yer alırken, 2GB RAM ve artırılabilir 16GB hafıza ile karşımıza çıkıyor. 20.7MP çözünürlüğündeki Exmor RS sensörlü kamerası ile 4K video kaydı gerçekleştirebilecek olan telefonun ön tarafında ise 2.2MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor.





Sony'nin Xperia M2 Aqua ile akıllı telefon dünyasına sunduğu 2 metreye kadar suya dayanıklılığı ifade eden IP68 sertifikası Xperia Z3 Compact modelinde de yerini alıyor. Stereo hoparlör ile çoklu ortam zevkini artıran model 2600mAh gücünde bataryaya sahip.





8.6mm kalınlığında ve yaklaşık 130 gram ağırlığında olan Xperia Z3 Compact, Android 4.4 işletim sistemi üzerinde Sony'nin en güncel arayüzünü barındırıyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.