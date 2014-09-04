IFA 2014 : Lenovo da 64-bit akıllı telefon trendine katılıyor





Önemli amiral gemisi tablet ve akıllı telefonların geçidine şahit olduğumuz IFA 2014 fuarı 64-bitlik akıllı telefonların start aldığı fuar olarak da bilinecek. HTC'nin ardından Lenovo da ilk akıllı telefonunu lanse etti.





5.5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan Vibe Z2, 1.4 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir Snapdragon yongasetinden gücünü alıyor. Bu, muhtemelen Desired 510 modelinde de kullanılan Snapdragon 410 yongaseti. Bu yongasetinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alırken, grafik tarafı Adreno 306'ya emanet edilmiş. Ekranın 520 nit parlaklığı sınıfındaki en iyilerden biri olmasını sağlıyor.





Modelde 13MP çözünürlükteki kamerada Exmor sensör kullanılırken ön tarafta ise 8MP çözünürlükte kamera ile yine sınıfında en iyilerden biri haline geliyor. 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olan cihaz 3000mAh gücünde bir batarya sunuyor.





Android 4.4 sürümü üzerinde Vibe arayüzü çalıştıran model çift SIM destekli ve metal kasası ile dikkat çekiyor. Model 429$ fiyat etiketi ile muhtemelen ülkemizde de satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-Vibe-Z2-breaks-cover-64-bit-phablet-ready-for-an-8-megapixel-selfie_id60036