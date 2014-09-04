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IFA 2014 : Lenovo da 64-bit akıllı telefon trendine katılıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : Lenovo da 64-bit akıllı telefon trendine katılıyor

Önemli amiral gemisi tablet ve akıllı telefonların geçidine şahit olduğumuz IFA 2014 fuarı 64-bitlik akıllı telefonların start aldığı fuar olarak da bilinecek. HTC'nin ardından Lenovo da ilk akıllı telefonunu lanse etti. 

5.5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan Vibe Z2, 1.4 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir Snapdragon yongasetinden gücünü alıyor. Bu,  muhtemelen Desired 510 modelinde de kullanılan Snapdragon 410 yongaseti. Bu yongasetinde 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yer alırken, grafik tarafı Adreno 306'ya emanet edilmiş. Ekranın 520 nit parlaklığı sınıfındaki en iyilerden biri olmasını sağlıyor. 

Modelde 13MP çözünürlükteki kamerada Exmor sensör kullanılırken ön tarafta ise 8MP çözünürlükte kamera ile yine sınıfında en iyilerden biri haline geliyor. 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi olan cihaz 3000mAh gücünde bir batarya sunuyor. 

Android 4.4 sürümü üzerinde Vibe arayüzü çalıştıran model çift SIM destekli ve metal kasası ile dikkat çekiyor. Model 429$ fiyat etiketi ile muhtemelen ülkemizde de satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-Vibe-Z2-breaks-cover-64-bit-phablet-ready-for-an-8-megapixel-selfie_id60036 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lightr 5 yıl
Güzel
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people66 5 yıl
kullanılan resim k920 modeline ait ama k920 den hiç bahsedilmiyor... k920 Snapdragon 801 2,5 ghz QHD ekran 3 gb ram 32 gb dahili hafıza ve çift sim desteği var
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giogo 5 yıl
Lenova adım adım akıllı telefon pazarında adını duyuruyor.Yakında çin`in devlerini(huawei,meizu,oppo) yüksek farkla geçecektir.
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Umutcan 5 yıl
Lenovo özgün tasarımlı ve donanıma, özellikle de bataryaya önem veren cihazlar çıkarıyor. Bu orta seviyesi, üst seviyelerinde 4000mAh kullanıyor bir de...
Bence şu an çinin diğer tüm markalarını aşmış durumda ve çin harici global satışı da var.
Tek akla takılan soru piyasa lideri android üreticilerine göre verdiği yazılım desteği ve custom rom desteği ne olur o bence. Destek açısından one plus da çok iddialı mesela, arkasında cyanogen var.
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werewollf 5 yıl
Bu telefonun tasarımına bitiyorum tek kelimeyle mükemmel.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Artık burada da uygun fiyatlı cihazlar görmek gerek
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werewollf 5 yıl
Bu telefonun tasarımına bitiyorum tek kelimeyle mükemmel.
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murat425 5 yıl
Snapdragon 800 olaydi bu tasarimla şahane olurdu.İşlemci biraz düşük kalmiş.Türkiyeye ugramaz bence bu telefon.
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genesis1 5 yıl
Bunun yerine yeni tanıtılan vibe x2 gelebilir
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MrKemal17 5 yıl
Ülkemize gelirse muhtemelen Htc Desire 820 ile yakın fiyatta olur.O zaman Htc daha alınabilir.
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