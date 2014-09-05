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IFA 2014 : Sony'nin aksiyon kamerası mini hale geldi

4 yıl
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : Sony'nin aksiyon kamerası mini hale geldi

Sony'nin aksiyon kamerası segmentindeki temsilcisi Action Cam serisi IFA 2014 fuarında hem küçüldü hem de ekstre özellikler kazandı. Yeni kamera artık Action Cam Mini olarak anılacak. 

Küçülen boyutları nedeniyle bataryası da küçülen ve dolayısıyla kullanım süresi azalan Action Cam Mini bununla birlikte su sıçramasına karşı dayanıklı hale gelmiş ve ek bir kılıf aksesuarına ihtiyaç bırakmıyor. Ancak yine de aksesuarlar sayesinde 5 metreye kadar suya dayanıklı hale geliyor. 

11.9MP çözünürlükte Exmor R arka aydınlatmalı CMOS yığın sensöre sahip olan Action Cam Mini 170 dereceye kadar çekime imkan tanıyan ultra geniş açılı bir lens barındırıyor. Stereo mikrofon ile ses kalitesinin artırıldığı ürün 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabiliyor. Kaliteden ödün vermeden görüntüyü sıkıştıran 50Mbps XAVC S kodeği Full HD video kaydı yaparken devreye giriyor.

Action Cam Mini modeli tek olarak 250$ fiyat etiketine sahip. Uzak vizör imkanı sunan, GPS özelliği yanında 5 metreye kadar suya dayanıklı olan uzaktan kumanda cihazı ile birlikte kamera 350$ olacak. Ürünler 19 Ekim'de satışa sunulacak. 

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Xloud 4 yıl
Çünkü 2 go pro.
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mk2kill 4 yıl
sony hdr as 15 kullanıyorum ve rahatlıkla söyleyebilirimki sony deki steady shot ozelliği rakiplerinden onu ayırıyor ve gunluk kullanım için de ideal bir kamera yapıyor. ayrıca son cıkan modeller splash proof. bu moddelllerle koruma kabı olmada snowbord , kano vs cekimleri yapılıbilir. asyrıca exmor sensorun gece cekimleri goprodan daha iyi. gppro daha yuksek cozunurluklerde cekım yapıyor ama o cozunurlukde vıdeo editlemek cok zaman alıyor.ayrıca sosyal medyada cok yuksek cozunurluklu içerk sıkıntı yaratıyor.
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prof.exx 4 yıl
almışlar ağzına 'bi go pro değil' lafını eminim haberi okumadan aynı şeyi yazıyorlardır :D Facebook yorumlarında aynı laf burda aynı aynı laf :)
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ogzo 4 yıl prof.exx
prof.exx
almışlar ağzına 'bi go pro değil' lafını eminim haberi okumadan aynı şeyi yazıyorlardır :D Facebook yorumlarında aynı laf burda aynı aynı laf :)

aynen kardeş okuma bilmeyiz sadece yazarız diğer markaların ürünlerine çöp yazarız. biz go pro fan boyuyuz fan boy dediysek hafife alma sakın çok büyük fanız alnımıza gopro dövmesi yaptırdık hepimiz. 4k çekim yapıp bin türlü aksesuarı olan go pro full hd çekim yapan sony den kötüdür zaten ama işte fanboyluk böyle bişey anlayamassınız.
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ogzo 4 yıl
Bi go pro değil
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SteveMeade 4 yıl
Kaç saat video kayıt süresi var ?
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