IFA 2014 : Sony'nin aksiyon kamerası mini hale geldi





Sony'nin aksiyon kamerası segmentindeki temsilcisi Action Cam serisi IFA 2014 fuarında hem küçüldü hem de ekstre özellikler kazandı. Yeni kamera artık Action Cam Mini olarak anılacak.





Küçülen boyutları nedeniyle bataryası da küçülen ve dolayısıyla kullanım süresi azalan Action Cam Mini bununla birlikte su sıçramasına karşı dayanıklı hale gelmiş ve ek bir kılıf aksesuarına ihtiyaç bırakmıyor. Ancak yine de aksesuarlar sayesinde 5 metreye kadar suya dayanıklı hale geliyor.





11.9MP çözünürlükte Exmor R arka aydınlatmalı CMOS yığın sensöre sahip olan Action Cam Mini 170 dereceye kadar çekime imkan tanıyan ultra geniş açılı bir lens barındırıyor. Stereo mikrofon ile ses kalitesinin artırıldığı ürün 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabiliyor. Kaliteden ödün vermeden görüntüyü sıkıştıran 50Mbps XAVC S kodeği Full HD video kaydı yaparken devreye giriyor.





Action Cam Mini modeli tek olarak 250$ fiyat etiketine sahip. Uzak vizör imkanı sunan, GPS özelliği yanında 5 metreye kadar suya dayanıklı olan uzaktan kumanda cihazı ile birlikte kamera 350$ olacak. Ürünler 19 Ekim'de satışa sunulacak.