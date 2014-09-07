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IFA 2014 : ZTE üç yeni akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : ZTE üç yeni akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı

Genelde akıllı telefonlarını bağımsız etkinliklerle tanıtmayı tercih eden Çinli teknoloji devi ZTE, IFA 2014 fuarına da 3 yeni modelini getirmeyi ihmal etmedi. Orta seviyeye hitap eden modeller Avupa pazarını hedefliyor. 

Modellerden ZTE Blade Vec 3G ve Blade Vec 4G benzer özellikleri paylaşıyor ve Vec 4G modeli hazli hazırda bazı bölgelerde satışa sunulmuş durumda. Ortak özelliklere değinecek olursak 5 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, 2300mAh gücünde batarya, 7.8mm kalınlık, Android 4.4 işletim sistemi, karbon fiber arka kaplama şeklinde sıralanıyor. Modellerin asıl farkı işlemci, bellek ve kamerada ortaya çıkıyor. 

Blade Vec 3G modelinde Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582 yongaseti yer alıyor. 8GB artırılabilir hafıza yanında 8MP çözünürlükte arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera mevcut.

Blade Vec 4G modelinde ise Snapdragon 400 yongaseti, 16GB artırılabilir hafıza, 4G bağlantısı, bölgeye göre 13MP veya 8MP çözünürlükte arka kamera, 1MP veya 2MP çözünürlükte ön kamera bulunuyor.

Zte Kis 3 Max ise adının tersine giriş seviyesi bir akıllı telefon. 4.5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte ekran, 512MB RAM, 4GB artırılabilir hafıza, 1.3GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı MT6572 yongaseti, 5MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 1850mAh gücünde batarya, Bluetooth 3.0 şeklinde özellikler sunuyor. 

ZTE Blade Vec 4G 230 Avro fiyat etiketiyle hali hazırda satışta. Blade Vec 3G modeli 180 Avro, Kis 3 Max modeli de 100 Avro fiyat etiketi ile önümüzdeki aylarda satışa sunulacak. 
 
IFA 2014 : ZTE üç yeni akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı


http://www.androidheadlines.com/2014/09/zte-unveiled-zte-blade-vec-3g-blade-vec-4g-kis3-max-devices-ifa.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FTX58 5 yıl
Şimdi bunu t50 zannedip bizden kopyalamış diyenler çıkar :)
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MrKemal17 5 yıl
Amerika'da 215$.
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Saleel al Sawarim 5 yıl
Zeki insanlar zaten TURKCELL T50 bu telefon. ZTE kendi üretiyor ve TURKCELL'e satıyor o da bize satıyor. Arka kapakda görürsünüz zaten ZTE logosunu.
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varol7 5 yıl
512 ram ne oluyor :(
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Şaban Oğlu Şaban 5 yıl
ZTE Blade Vec 4G 230 Avro fiyat etiketiyle hali hazırda satışta.


Turkcell bu telefonu 699 liraya nasıl sattı anlamadım
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Lightr 5 yıl
Berbat
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lordbahes2 5 yıl
turkcell bunu beğendi.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
t50 nin aslı bu cihaz.

Kısaca t50 alınmaz.
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murat_ozen0707 5 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

t50 nin aslı bu cihaz.

Kısaca t50 alınmaz.

Hocam zte kaliteli marka ozelllikle nubia serisi super.. T50 zte uretimi cihaz ne eksileri var cihazin millet kaciyor t50 den??
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Guest-5B59C177F 5 yıl
T50 zaten zte nin telefonu bildigim kadariyla .
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aykut.. 5 yıl
resimdeki t50 değil mi
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cyberfalcon 5 yıl
Türkcell'in telefonuna ne kadar benziyor
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