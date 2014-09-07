IFA 2014 : ZTE üç yeni akıllı telefonuna resmiyet kazandırdı









Genelde akıllı telefonlarını bağımsız etkinliklerle tanıtmayı tercih eden Çinli teknoloji devi ZTE, IFA 2014 fuarına da 3 yeni modelini getirmeyi ihmal etmedi. Orta seviyeye hitap eden modeller Avupa pazarını hedefliyor.





Modellerden ZTE Blade Vec 3G ve Blade Vec 4G benzer özellikleri paylaşıyor ve Vec 4G modeli hazli hazırda bazı bölgelerde satışa sunulmuş durumda. Ortak özelliklere değinecek olursak 5 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, 2300mAh gücünde batarya, 7.8mm kalınlık, Android 4.4 işletim sistemi, karbon fiber arka kaplama şeklinde sıralanıyor. Modellerin asıl farkı işlemci, bellek ve kamerada ortaya çıkıyor.





Blade Vec 3G modelinde Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582 yongaseti yer alıyor. 8GB artırılabilir hafıza yanında 8MP çözünürlükte arka kamera ve 5MP çözünürlükte ön kamera mevcut.





Blade Vec 4G modelinde ise Snapdragon 400 yongaseti, 16GB artırılabilir hafıza, 4G bağlantısı, bölgeye göre 13MP veya 8MP çözünürlükte arka kamera, 1MP veya 2MP çözünürlükte ön kamera bulunuyor.





Zte Kis 3 Max ise adının tersine giriş seviyesi bir akıllı telefon. 4.5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte ekran, 512MB RAM, 4GB artırılabilir hafıza, 1.3GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı MT6572 yongaseti, 5MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, 1850mAh gücünde batarya, Bluetooth 3.0 şeklinde özellikler sunuyor.





ZTE Blade Vec 4G 230 Avro fiyat etiketiyle hali hazırda satışta. Blade Vec 3G modeli 180 Avro, Kis 3 Max modeli de 100 Avro fiyat etiketi ile önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/09/zte-unveiled-zte-blade-vec-3g-blade-vec-4g-kis3-max-devices-ifa.html