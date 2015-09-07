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IFA 2015 : LG'den iki tarafı ekran OLED TV modelleri

3 yıl
4,7b
1
11
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2015 : LG'den iki tarafı ekran OLED TV modelleri

Televizyon sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Düz ekran LCD paneller ile başlayan değişim sonrasında 3D, LED, kavisli paneller, OLED paneller ile ivmesini artırdı ve piyasada onlarca farklı türde televizyon görebilir olduk. LG ise sıradışı bir konseptle IFA 2015 fuarındaydı. 

111 inçlik OLED TV prototipi ön ve arka yüzünde ekran barındırması ile dikkat çekiyor. Normalde bir televizyon modelinin arka tarafında gerekli donanım ile bağlantı yuvaları yer alır ve bu kısımdan duvara asılır veya standa konur. Ancak LG'nin prototipi bu kullanım konseptini de ortadan kaldırıyor. 

LG yeni konsepti için 3 adet 65 inçlik Ultra HD OLED ekranı biraraya getirmiş. Böylece her iki tarafta da aynı anda içeriğin izlenebilmesi mümkün oluyor. Bu konseptin bir de 55 inçlik versiyonu mevcut. Bu versiyonun kalınlık değeri 5.3 milimetre.

Yeni konseptler daha çok ticari sektörde uygulama alanı bulabilecek zira bu kadar devasa bir ekranı salonun ortasına koyarak her iki tarafını da seyretmek isteyenler çıkar mı bilemiyoruz. Benzer konseptlerde olduğu gibi muhtemelen ikinci tarafın ses aktarımı için kulaklık benzeri bir aksesuar gerekecektir. Konseptin şimdilik ne zaman piyasaya çıkacağı belirsiz. 

http://mashable.com/2015/09/05/lg-double-sided-oled-tv/ Yorum Yaz
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serselner_ 3 yıl en beğenilen
şerrefsizim benim aklıma gelmişti...
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emre1802 3 yıl
digiturk dsmart yayını yapan cafeler kahvehaneler oteller kullanır artık :)))
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LOSSLESSGAME 3 yıl
Bir tarafına güvenlik kameralarını koyarız artık, bir tarafından da dizi izleriz :)
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Redunay 3 yıl
Kaptım hemen bi tane teşekkürler
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Mianfei 3 yıl
Bende benim salona böyle bir şey arıyordum sağolun
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deoksiriboz1001 3 yıl
tam AVM lere göre
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serselner_ 3 yıl en beğenilen
şerrefsizim benim aklıma gelmişti...
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aspirin_00 3 yıl
hımmmmmm
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kadirirdem 3 yıl
Süper görünüyor belki teknosalarda görürüz :)....
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1BilimAdamı 3 yıl
Önde baba kurtlar vadisi arkada anne pembe dizi izleyebilir
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GelecektenGelenDinozor 3 yıl
Aslında duvarı delip oraya bunu yerlestirirsin ama masrafı 2 televizyondan fazla olur.Ha bide ses sıkıntısı var tabii.
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