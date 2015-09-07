IFA 2015 : LG'den iki tarafı ekran OLED TV modelleri

Televizyon sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Düz ekran LCD paneller ile başlayan değişim sonrasında 3D, LED, kavisli paneller, OLED paneller ile ivmesini artırdı ve piyasada onlarca farklı türde televizyon görebilir olduk. LG ise sıradışı bir konseptle IFA 2015 fuarındaydı.





111 inçlik OLED TV prototipi ön ve arka yüzünde ekran barındırması ile dikkat çekiyor. Normalde bir televizyon modelinin arka tarafında gerekli donanım ile bağlantı yuvaları yer alır ve bu kısımdan duvara asılır veya standa konur. Ancak LG'nin prototipi bu kullanım konseptini de ortadan kaldırıyor.





LG yeni konsepti için 3 adet 65 inçlik Ultra HD OLED ekranı biraraya getirmiş. Böylece her iki tarafta da aynı anda içeriğin izlenebilmesi mümkün oluyor. Bu konseptin bir de 55 inçlik versiyonu mevcut. Bu versiyonun kalınlık değeri 5.3 milimetre.





Yeni konseptler daha çok ticari sektörde uygulama alanı bulabilecek zira bu kadar devasa bir ekranı salonun ortasına koyarak her iki tarafını da seyretmek isteyenler çıkar mı bilemiyoruz. Benzer konseptlerde olduğu gibi muhtemelen ikinci tarafın ses aktarımı için kulaklık benzeri bir aksesuar gerekecektir. Konseptin şimdilik ne zaman piyasaya çıkacağı belirsiz.

http://mashable.com/2015/09/05/lg-double-sided-oled-tv/