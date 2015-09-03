IFA 2015 : Lenovo Yoga Tab 3 serisi duyuruldu

İlginç tasarımı ve dikkat çekici özellikleriyle yıllardır Android tablet pazarında beğenilen modellere imza atan Lenovo Yoga Tab ailesi, IFA 2015 tüketici elektroniği fuarında bir kez daha boy gösterdi.





Yoga Tab 3 Pro modelini daha önce tanıttığımız serinin 8 ve 10 inçlik iki üyesi daha bulunuyor. Bu üyeler ağırlıklı olarak giriş seviyesine hitap edecek donanım özelliklerine sahip. Elbette Lenovo modellere bir iki tane ufak detayı eklemeyi de ihmal etmemiş.





Yoga Tab 3 8 modelinde 8 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte IPS ekran, Qualcomm'un 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemcisi, 1GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 6200mAh gücünde batarya yer alıyor.





Yoga Tab 3 10 modelinde ise 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte IPS ekran, Qualcomm'un 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemcisi, 1GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 8400mAh gücünde batarya yer alıyor.





Seriyi farklılaştıran ayrıntılara gelince 8MP çözünürlüğündeki kamera dönebilir yapıda ve bu bakımdan hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor. Entegre standın bir ucunda bu kamera yer alırken diğer ucunda ise Dolby Atmos 3D destekli hoparlörler yer alıyor. Ayrıca serinin ekranı çatalla dahi kullanılabilecek kadar hassas.





Yoga Tab 3 serisinin 8 inçlik modeli WiFi versiyonu 169$, LTE versiyonu 199$, 10 inçlik modeli ise WiFi versiyonu 199$, LTE versiyonu ise 249$ olacak şekilde önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.