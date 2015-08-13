IFA 2015'de tanıtılacak Huawei Mate 7S ortaya çıktı

Bugün Huawei cephesinde önemli iki gelişme yaşandı. Bunlardan ilki Çin'li üreticinin 2 Eylül'de başlayacak IFA fuarına ilişkin yayınladığı bir görseldi. Görselde "S" vurgusu yapılırken, şirketin bu tarihlerde duyurmasını beklediğimiz Mate 8 modeli akıllara geldi. Bu durum kafa karışıklığı yaratsa da genel kanı daha önce Mate 8 olarak anılan akıllı telefonun Mate 7S olarak tanıtılacağı yönünde.

Bu paylaşımın ardından kısa bir süre sonra ise model Çin Mobil Düzenleme Kurulu (TENAA)'da görüldü. İlk olarak tasarımdan söz etmek gerekirse Mate 7'de (solda) yer alan ön kamera ve ışık sensörünün Mate 7S'de(sağda) yer değiştirdiğini görüyoruz. Bunun dışında alt kısımdaki Huawei logosu da panele taşınmış gibi görünüyor.

Mate 7 (solda) / Mate 7 S (sağda)

Mate 7S'in beklenen teknik özellikleri ise Kirin 935 çipset, 3 GB bellek, 5.7" HD çözünürlükte ekran, 13 MP Sony üretimi sensöre sahip arka kamera şeklinde. Ancak bazı kişiler paylaşılan görüntünün sağ kısmında yara bandıyla sarılı parmağı cihazda Force Touch bulunacağı şeklinde de yorumluyorlar.

20 Ağustos'da Honor 7i modelini tanıtacak Huawei son dönemlerde oldukça agresif cihazlar duyurmaya başladı. Özellikle şirketin global pazarda üçüncülüğü ve kendi ülkesinde ikinciliği yeniden alması

http://www.gsmarena.com/huawei_mate_7s_seemingly_certified_by_tenaa_pictures_outed-news-13508.php