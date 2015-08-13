Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2015'de tanıtılacak Huawei Mate 7S ortaya çıktı

3 yıl
2,2b
1
3
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IFA 2015'de tanıtılacak Huawei Mate 7S ortaya çıktı
 
Bugün Huawei cephesinde önemli iki gelişme yaşandı. Bunlardan ilki Çin'li üreticinin 2 Eylül'de başlayacak IFA fuarına ilişkin yayınladığı bir görseldi. Görselde "S" vurgusu yapılırken, şirketin bu tarihlerde duyurmasını beklediğimiz Mate 8 modeli akıllara geldi. Bu durum kafa karışıklığı yaratsa da genel kanı daha önce Mate 8 olarak anılan akıllı telefonun Mate 7S olarak tanıtılacağı yönünde.
Bu paylaşımın ardından kısa bir süre sonra ise model Çin Mobil Düzenleme Kurulu (TENAA)'da görüldü. İlk olarak tasarımdan söz etmek gerekirse Mate 7'de (solda) yer alan ön kamera ve ışık sensörünün Mate 7S'de(sağda) yer değiştirdiğini görüyoruz. Bunun dışında alt kısımdaki Huawei logosu da panele taşınmış gibi görünüyor. 
IFA 2015'de tanıtılacak Huawei Mate 7S ortaya çıktı
 
Mate 7 (solda) / Mate 7 S (sağda) 
Mate 7S'in beklenen teknik özellikleri ise Kirin 935 çipset, 3 GB bellek, 5.7" HD çözünürlükte ekran, 13 MP Sony üretimi sensöre sahip arka kamera şeklinde. Ancak bazı kişiler paylaşılan görüntünün sağ kısmında yara bandıyla sarılı parmağı cihazda Force Touch bulunacağı şeklinde de yorumluyorlar.
20 Ağustos'da Honor 7i modelini tanıtacak Huawei son dönemlerde oldukça agresif cihazlar duyurmaya başladı. Özellikle şirketin global pazarda üçüncülüğü ve kendi ülkesinde ikinciliği yeniden alması 

http://www.gsmarena.com/huawei_mate_7s_seemingly_certified_by_tenaa_pictures_outed-news-13508.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
herşey iyide ben bunların arayüze alışamıyorum ve sevemiyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reposion 3 yıl
mate 7 i var S olanıda alırık :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheRad67 3 yıl
HTC 10 olabilirmiş bu cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Bilişim Hukuku - İnternet Girişimcilerine Tavsiyeler 3 yıl Motion Capture teknolojisi ucuzluyor evlere giriyor "Perception Neuron" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim