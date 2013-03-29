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iFixit, bu sefer HTC One modelini masaya yatırdı

6 yıl
1,4b
1
32
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, bu sefer HTC One modelini masaya yatırdı
Piyasaya çıkan akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ya da farklı teknolojik ürünlerin için açarak tamir edilebilirlik açısından performanslarını inceleyen iFixit, bu sefer alüminyum kasası ile dikkatleri üzerine çeken yeni HTC One modelini masaya yatırdı.
Ürettiği başarılı akıllı cep telefonları ile tanıdığımız HTC firmasının güncel modeli olan HTC One, iFixit sitesi tarafından 19 adımda tek tek açılarak iç yapısı incelendi. Açma işlemi sonucunda siteden 10 üzerinden 1 puan alan HTC One, tamiri en zor telefonlardan birisi oldu. Alüminyum kasa yapısından dolayı içinin açılmasının çok zor olduğu, batarya ve ekran gibi parçaların yenilenmesinin ya da zarar verilmeden değiştirilmesinin neredeyse imkansız olduğu belirtilen HTC One, site tarafından oldukça dayanıklı dış yapısı ile övgü topladı.
HTC'nin yeni amiral gemisi olan One modelinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza, 4.7" 1920x1080P piksel çözünürlüğünde ekran, Android 4.1.2 JB işletim sitemi 2GB RAM miktarı, dört çekirdekli 1.7GHz Qualcomm Snapdragon 600 işlemci ve 32GB dahili depolama alanı çıkıyor. iFixit tarafından yapılan incelemeye aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://www.ifixit.com/Teardown/HTC+One+Teardown/13494/3
iFixit, bu sefer HTC One modelini masaya yatırdı

http://www.ifixit.com/Teardown/HTC+One+Teardown/13494/3 Yorum Yaz
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Volkanbaba 6 yıl en beğenilen Golden Gate
EmreFB1907

Distrübitör firmaya gerekli teçhizat verilecek, bilgilendirme yapılacaktır. İşi gücü olmayan adamlar birleşmiş bi site kurmuş. Telefonu açmayı bilmiyorlar. Sanıyorlarki Samsung gibi arka kapağı söküp , 2 vide gevşetince kasa 5 e ayrılacak. Gerekli bilgiyi edinmeden kendi imkanlarıyla telefonu açmaya çalışmışlar. Bu sonuç çıkmış. bunlara xperia Z'yi ver kırmadan açamazlar .

İşsizlik gerçekten zor zanaat


İfixit'e işşiz topluluğu dedin ya, tebrikler.
EmreFB1907Distrübitör firmaya gerekli teçhizat verilecek, bilgilendirme yapılacaktır. İşi gücü olmayan adamlar birleşmiş bi site kurmuş....
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Volkanbaba 6 yıl Golden Gate
EmreFB1907

Volkanbaba

EmreFB1907

Distrübitör firmaya gerekli teçhizat verilecek, bilgilendirme yapılacaktır. İşi gücü olmayan adamlar birleşmiş bi site kurmuş. Telefonu açmayı bilmiyorlar. Sanıyorlarki Samsung gibi arka kapağı söküp , 2 vide gevşetince kasa 5 e ayrılacak. Gerekli bilgiyi edinmeden kendi imkanlarıyla telefonu açmaya çalışmışlar. Bu sonuç çıkmış. bunlara xperia Z'yi ver kırmadan açamazlar .

İşsizlik gerçekten zor zanaat


İfixit'e işşiz topluluğu dedin ya, tebrikler.

Birisi parçaları birleştirip bir alet üretiyor. Ötekiler kalkıp parçalarına ayırıp video çekiyor . Birde utanmadan puan veriyor.

Bu işten para kazanılıyorsa . Gerçekten mükemmel meslek bulmuşlar kendilerine



Puanlamaları sizin benim gibi son kullanıcıların ürünün iç aksamına ulaşıp kendileri tamir edebilirlermi şeklinde bir değerlendirme üzerinden veriyorlar.
HTC One'ın 1/10 alması bu yüzden. Yani demişler ki kardeşim bunu evde oturup saatçi tornavidasıyla açamassınız, yoksa onlarda biliyor yetkili servislerin birkaç dakikada telefonu sökebileceklerini.

Adından anlaşılacağı üzere sitenin amacı bu. HTC One'ın 1 puan alması onu kalitesiz yapmaz, aksine sağlam gövde yapmışlar gibi bir yorum çıkarılabilir benim gözümde.
EmreFB1907VolkanbabaEmreFB1907Distrübitör firmaya gerekli teçhizat verilecek, ...
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matmuhendisi 5 yıl
+Açamıyoruz lan ne biçim telefon bu
-Bir ver bir

:):):)
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trident02 5 yıl
Bu son kullanıcıyı nasıl etkiler en çok? Cihazın pili 2 yıl sonra ölür garantisi biter. Pili kendiniz ya da usta bir tamirci bile değiştiremez. Mecburen servise gider 200 TL bayılırsınız servise ve telefonunuzun zarar görmeden pilinin değişip gelmesini umarsınız. S4'te ise 60 saniyede çat diye pilini değiştiriverirsiniz kendiniz kolayca.
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OverClocK1ng 6 yıl
İşte bakın, dediklerimde haklı çıktım.
Ben S3 ün arka kapağı plastik ama düşüp çizilirse gider 5 lira alıp takarsın, ama One gibi cihazlar her ne kadar ele sağlam gelse de düşürüp te kasanın değişmesi gerektiği zaman resmen zulüm demiştim.
Zira hiç bir serviste ONE modelinin içini açılıp tekrar fabrikasyondaki gibi sağlam bir şekilde kapatılabileceğini düşünmüyorum. Zaten içini açarlarsa pil veya arka kapak zarar görüyormuş. Hadi garantisi bitti ve içini açtırmak gerekti. Yeni pil ve arka kapak parasını hazırlayın. Hatta açarken ekran da gidebilir diyor.
S3 ve plastiğinin gözünü seveyim. Arka kapağı da açarsın, pili de değiştirirsin, arka kapak çizilirse de 5 lira verip alırsın.
Benle aşık atan o kadar çok bilmiş arkadaş vardı. Plastiği beğenmeyen arkadaşlar. Plastik ucuza yenilenebilir, hafiftir. Yorum yazarken tekrar düşünün...
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Silmaril 6 yıl
açıkcası plastik ucuza yenilenir doğru bir yorum olmasına rağmen mantıklı bir yorum gibi gelmedi bana. Sonuçta samsung telefonu plastik yaptığı için 1.000TL'ye satmıyor. 10 kere alıyor plastığin parasını siz telefonu satın alırken. Kaliteli kasası olan bir telefon aldığınızda ödediğiniz para'nın daha büyük bölümü malzeme kalitesine gidiyor.

Araç kaza yaparsa yedek parçası ucuz olsun diyerek Fiat kasası alıp bmw parası (kasası diyorum, donanım açısından bir sözüm yok) ödemek gibi bir şey bu benzetme bence.
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eeevrim 6 yıl
Millet artık masalara yatırıyor biz hala cebe yatıramadık şu aleti
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xLmNt13 6 yıl
Volkanbaba
EmreFB1907
Volkanbaba
EmreFB1907 Distrübitör firmaya gerekli teçhizat verilecek, bilgilendirme yapılacaktır. İşi gücü olmayan adamlar birleşmiş bi site kurmuş. Telefonu açmayı bilmiyorlar. Sanıyorlarki Samsung gibi arka kapağı söküp , 2 vide gevşetince kasa 5 e ayrılacak. Gerekli bilgiyi edinmeden kendi imkanlarıyla telefonu açmaya çalışmışlar. Bu sonuç çıkmış. bunlara xperia Zyi ver kırmadan açamazlar . İşsizlik gerçekten zor zanaat
İfixite işşiz topluluğu dedin ya, tebrikler.
Birisi parçaları birleştirip bir alet üretiyor. Ötekiler kalkıp parçalarına ayırıp video çekiyor . Birde utanmadan puan veriyor. Bu işten para kazanılıyorsa . Gerçekten mükemmel meslek bulmuşlar kendilerine
Puanlamaları sizin benim gibi son kullanıcıların ürünün iç aksamına ulaşıp kendileri tamir edebilirlermi şeklinde bir değerlendirme üzerinden veriyorlar. HTC Oneın 1/10 alması bu yüzden. Yani demişler ki kardeşim bunu evde oturup saatçi tornavidasıyla açamassınız, yoksa onlarda biliyor yetkili servislerin birkaç dakikada telefonu sökebileceklerini. Adından anlaşılacağı üzere sitenin amacı bu. HTC Oneın 1 puan alması onu kalitesiz yapmaz, aksine sağlam gövde yapmışlar gibi bir yorum çıkarılabilir benim gözümde.

TÜrkiyede servislerda zaten 10 numara çalışıyor sss
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savinelli 6 yıl
sökülebilirlik kaç kişinin alım kararını etkiliyo ki? evde kendiniz tamir etmeye çalışmadıkça sıkıntı olmaz, sürekli açacak olanlar nasıl açacağını bilir zaten..
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-Sniper- 6 yıl
Açıkcası telefonumu alma niyetim olsaydı alım kararımı etkilemezdi.
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LilTunechi 6 yıl
Gayet dayanıklı bir telefon yapmışlar.Yine samsung fanboyları basmış konuyu.Applecılardan daha beter oldular.
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saltooo 6 yıl
Sağlam olduktan sonra sıkıntı yok
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Şeker Hapı 6 yıl
cherkesomer
ya benim anlamadığım bu işlemlerin nerdeyse hepsi zaten hep yapılan işlemler ısıtıcı vakum tornavida falan filan one x in içini açarken plastiği esnetiyorduk bunda sadece direk lcd yi çıkarmak gerekiyor onuda düzgün ısıtıp biraz sabırla sorunsuz çıkarılır bunu abartacak bişey yokki :)

varsın zor çıksın telefona o parayı veren garanti bittikten sonra serviste tamirine de 200 lira verir veremeyen almasın zaten bu kadar basit
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batkent 6 yıl
Bir samsung s3 mini kullanıcısı olarak taktir ediyorum eğer üst seviye bir telefon yapacaksanız onun sadece donanımını değil parça kalitesini de en üst seviyede yapmalısınız.yoksa 1.500 2000 lira verilen bir telefon cebinizden düşünce pert olacaksa hiçbir önemi yok.
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cherkesomer 6 yıl
ya benim anlamadığım bu işlemlerin nerdeyse hepsi zaten hep yapılan işlemler ısıtıcı vakum tornavida falan filan one x in içini açarken plastiği esnetiyorduk bunda sadece direk lcd yi çıkarmak gerekiyor onuda düzgün ısıtıp biraz sabırla sorunsuz çıkarılır bunu abartacak bişey yokki :)
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