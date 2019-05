iFixit, bu sefer HTC One modelini masaya yatırdı

Piyasaya çıkan akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ya da farklı teknolojik ürünlerin için açarak tamir edilebilirlik açısından performanslarını inceleyen iFixit, bu sefer alüminyum kasası ile dikkatleri üzerine çeken yeni HTC One modelini masaya yatırdı.

Ürettiği başarılı akıllı cep telefonları ile tanıdığımız HTC firmasının güncel modeli olan HTC One, iFixit sitesi tarafından 19 adımda tek tek açılarak iç yapısı incelendi. Açma işlemi sonucunda siteden 10 üzerinden 1 puan alan HTC One, tamiri en zor telefonlardan birisi oldu. Alüminyum kasa yapısından dolayı içinin açılmasının çok zor olduğu, batarya ve ekran gibi parçaların yenilenmesinin ya da zarar verilmeden değiştirilmesinin neredeyse imkansız olduğu belirtilen HTC One, site tarafından oldukça dayanıklı dış yapısı ile övgü topladı.

HTC'nin yeni amiral gemisi olan One modelinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse karşımıza, 4.7" 1920x1080P piksel çözünürlüğünde ekran, Android 4.1.2 JB işletim sitemi 2GB RAM miktarı, dört çekirdekli 1.7GHz Qualcomm Snapdragon 600 işlemci ve 32GB dahili depolama alanı çıkıyor. iFixit tarafından yapılan incelemeye aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://www.ifixit.com/Teardown/HTC+One+Teardown/13494/3

http://www.ifixit.com/Teardown/HTC+One+Teardown/13494/3