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iFixit ekibi, Motorola'nın Moto X isimli yeni akıllı cep telefonunu masaya yatırdı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit ekibi, Motorola'nın Moto X isimli yeni akıllı cep telefonunu masaya yatırdı
Piyasaya çıkan birçok elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren iFixit sitesinin yeni konuğu Motorola'nın Moto X isimli yeni akıllı cep telefonu oldu.
Teknik olarak 4.7-inç AMOLED ekran, Android 4.2.2 işletim sistemi, 2GB RAM, 1.7 GHZ Qualcomm S4 Pro işlemci, Adreno 320 GPU, 16GB ya da 32GB depolama alanları gibi özelliklere sahip olan Motorola Moto X, 20 adımda açılarak 10 üzerinde 7 puan aldı ve kolay tamir edilebilir cihazlar arasına girdi. Basınçlı bağlantı noktaları ve kablo bağlantıları ile modüler parçaların (Kamera, düğme, kulaklık girişi ve hoparlör) kolayca çıkartılabildiği ve bütün telefon üzerinde tek bir vida tipi kullanılması nedeniyle olumlu yorumlar alan Moto X, bünyesinde yer alan pilin bantlanmış olması nedeniyle erişimin zor olması, arka kapakta kullanılan yapışkan maddelerin yapısı ve ekrana bağlanmış dijitalleştirici nedeniyle onarım masraflarını artabileceği gibi konularda olumsuz yorum aldı.
iFixit ekibinin Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu Motorola Moto X için hazırladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
 
iFixit ekibi, Motorola'nın Moto X isimli yeni akıllı cep telefonunu masaya yatırdı

http://www.ifixit.com/Teardown/Moto+X+Teardown/16867/1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknokaptan 5 yıl
simdi bu yapiskan arka kapak pil derken bir cok telefonun arka kapak acilmadigi icin yapistirma olayina gidiyolar aman aman arka kapaklara dikkat fazla masrafli oluyorlar...
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OnlyChaos 5 yıl
Bu adamların yaptığı işe bayılıyorum. İnsanlara iyi bir klavuz oluyorlar.
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