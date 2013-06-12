iFixit ekibi, yeni MacBook Air (2013) modelini masaya yatırdı





Piyasaya çıkan birçok elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren iFixit sitesinin yeni konuğu, Apple'ın yeni 2013 MacBook Air modeli oldu.

Yerine geldiği modelin sahip olduğu 7.3V 6700 mAh batarya yanında içerisinde 7.6V 7150 mAh batarya kullanıldığı görülen 2013 model Macbook Air, bu sayede 12 saat kullanım ömrü sunabiliyor. 15 adımda açılan bilgisayar, 10 üzerinde 4 puan alarak içini açmanın çok kolay olmadığı modeller arasında yerini aldı. Alt kapağın açılması sonucunda diğer paçaların kolay çıkarılabildiği için olumlu puan alan 2013 Macbook Air, vidalar için özel tornavida gerekmesi, RAM ve SDD'lerin özel olması, RAM bölümünün mantık kartı üzerine lehimli olması ve kullanılan SSD'lerin farklı nesiller arasında uyumlu olmaması nedeniyle düşük puan aldı.

buradan ulaşabilirsiniz. iFixit ekibinin 2013 MacBook Air için hazırladığı yeni sayfayaulaşabilirsiniz.

http://9to5mac.com/2013/06/11/ifixit-tears-down-new-13-inch-macbook-air-finds-secrets-to-speedy-ssd-802-11ac-wifi-and-long-battery-life/