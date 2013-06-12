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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iFixit ekibi, yeni MacBook Air (2013) modelini masaya yatırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit ekibi, yeni MacBook Air (2013) modelini masaya yatırdı

Piyasaya çıkan birçok elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren iFixit sitesinin yeni konuğu, Apple'ın yeni 2013 MacBook Air modeli oldu.
Yerine geldiği modelin sahip olduğu 7.3V 6700 mAh batarya yanında içerisinde 7.6V 7150 mAh batarya kullanıldığı görülen 2013 model Macbook Air, bu sayede 12 saat kullanım ömrü sunabiliyor. 15 adımda açılan bilgisayar, 10 üzerinde 4 puan alarak içini açmanın çok kolay olmadığı modeller arasında yerini aldı. Alt kapağın açılması sonucunda diğer paçaların kolay çıkarılabildiği için olumlu puan alan 2013 Macbook Air, vidalar için özel tornavida gerekmesi, RAM ve SDD'lerin özel olması, RAM bölümünün mantık kartı üzerine lehimli olması ve kullanılan SSD'lerin farklı nesiller arasında uyumlu olmaması nedeniyle düşük puan aldı.
iFixit ekibinin 2013 MacBook Air için hazırladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
 
iFixit ekibi, yeni MacBook Air (2013) modelini masaya yatırdı

http://9to5mac.com/2013/06/11/ifixit-tears-down-new-13-inch-macbook-air-finds-secrets-to-speedy-ssd-802-11ac-wifi-and-long-battery-life/ Yorum Yaz
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freeman8476 6 yıl
Apple urunlerini elestirebilirsiniz ama biraz insafli olun. Diger urunlerle kiyaslarken bir cok konuda apple ustun gorunuyor. Fiyat veya baska kucuk detaylar tabiki elestirilebilir. Mesela ben hala iphone 5 in ekran boyutunu begenmiyorum. veya macbook air ekrandaki kenar bosluklari biraz fazla, azaltilabilir ve retina olabilirdi. Ancak apple kullanip da hic memnun kalmayanin aklindan suphe ederim. Allah bazilarina nimeti tattiriyor ama adamda tad alma duyusu calismiyorsa yapicak bisey yok.. İyi forumlar..
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JoeyBane 6 yıl
Şu mantık kartı lafından bi kurtulamadınız.
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multiTYRT 6 yıl
Apple ürünlerinde tamir puanı beklemek yanlış zaten
Apple hiçbir zaman 3. kişi tamircileri önermemiştir.
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memoseler 6 yıl
aceleciburak
yine mi mantık kartı yahu... logic board olarak bırakmak ne kadar zor ... arkadaş bazı şeyleri de google translate üzerinden türkçeleştirmeyin ... aslı gibi kalsın ...

Çevirmeyince bu kadar mı Türkçe'ye düşmansınız özentiler falan gibi söylemlere maruz kalıyorlar. Bence üstelemeye gerek yok. İstedikleri gibi yazabilirler.
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erkan0075 6 yıl
Macbook Air tüketici ürünü de, Macbook Pro'da bile RAM karta lehimli artık. Kısacası, arızalanan ve garanti dışı kalan cihazı at gitsin felsefesi. Cihazın içine doldurulan ve cihaza "solid" hissi veren yapıştırıcıları saymıyorum bile.
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EddyCue 6 yıl erkan0075
erkan0075

Macbook Air tüketici ürünü de, Macbook Pro'da bile RAM karta lehimli artık. Kısacası, arızalanan ve garanti dışı kalan cihazı at gitsin felsefesi. Cihazın içine doldurulan ve cihaza "solid" hissi veren yapıştırıcıları saymıyorum bile.

entegre olmasi daha az alan kaplamasini sagliyor. o yuzden kredi karti inceliginde bu cihazlar.
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aceleciburak 6 yıl
yine mi ''mantık kartı'' yahu... logic board olarak bırakmak ne kadar zor ...
arkadaş bazı şeyleri de google translate üzerinden türkçeleştirmeyin ... aslı gibi kalsın ...
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