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iFixit, iPhone SE'yi parçalarına ayırarak cihazın tamir edilebilirlik puanını belirledi

Teknolojik ürünleri parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik puanı veren iFixit ekibinin son konuğu iPhone SE modeliydi. Cihazdaki bazı bileşenlerin eski iPhone modelleriyle aynı olduğu görüldü...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,1b
1
27
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iFixit uzmanları bu kez iç bileşenlerini ortaya çıkarmak için kısa bir süre önce piyasaya sürülen iPhone SE'yi parçalarına ayrıdılar. Chipworks ekibi zaten iPhone SE'nin eski iPhone'larda kullanılan parçalarla geldiğini ortaya koyan benzer bir çalışma yapmıştı ancak yeni işlem bazı yeni detayları da ortaya koyuyor.
iFixit'e göre iPhone SE modelinde yer alan parçalar iPhone 5S'de kullanılanlarla birçok benzerlikler taşıyor. Cihazı parçalarına ayıran ekipteki uzmanlar, yeni 4 inçlik iPhone'un iPhone 5S'le aynı ekranı paylaştığını tespit ettiklerini söylüyorlar. Aynı zamanda iPhone SE ile iPhone 5S bileşenlerini değiştirerek çeşitli denemeler yapmış durumdalar. Özellikle, ekran, hoparlör, SIM kart tepsisi ve titreşim motorunun yerini değiştirdiklerini ve yapılan testlerde bunun gerçekleştirilebileceğini gördüklerini ifade ediyorlar.
iFixit ayrıca iPhone SE'nin 1560 mAh kapasiteyle gelen iPhone 5S'den daha büyük olmak üzere 1624 mAh kapasiteli bir pille donatıldığını iddia ediyor. Parçalarına ayırma işlemi iPhone SE modelinde iPhone 6S'dekine benzer bir kamera modülü kullanıldığını bir kez daha doğrulamış oldu. Ekip ayrıca iPhone SE'nin bazı bileşenlerinin su geçirmezlik özelliğine sahip olduğunu bildiriyor. İşlem, Apple A9 APL1022 SoC dahil olmak üzere Apple tarafından iPhone SE'de kullanılan bazı modüllerin de listelenmesini sağladı. Bunları şu şekilde sıralanıyor:
- SK Hynix 2 GB LPDDR4 RAM
- Qualcomm MDM9625M LTE Modem
- Qualcomm WTR1625L RF Transceiver
- Qualcomm QFE1100 Envelope Tracking IC
- Skyworks SKY77611 Quad-band Power Amplifier Module
- Toshiba THGBX5G7D2KLDXG 16 GB NAND Flash
- Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller
iFixit iPhone SE'ye tamir edilebilirlik puanı olarak 10 üzerinden 6 verdi.

https://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+SE+Teardown/60902 Yorum Yaz
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trooe199 3 yıl en beğenilen
Lg de söylemişti eski teknolojileri kullanıyorlar diye
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
"iFixit'e göre iPhone SE modelinde yer alan parçalar iPhone 5S'de kullanılanlarla birçok benzerlikler taşıyor. Cihazı parçalarına ayıran ekipteki uzmanlar, yeni 4 inçlik iPhone'un iPhone 5S'le aynı ekranı paylaştığını tespit ettiklerini söylüyorlar. Aynı zamanda iPhone SE ile iPhone 5S bileşenlerini değiştirerek çeşitli denemeler yapmış durumdalar. Özellikle, ekran, hoparlör, SIM kart tepsisi ve titreşim motorunun yerini değiştirdiklerini ve yapılan testlerde bunun gerçekleştirilebileceğini gördüklerini ifade ediyorlar."


Ekrem bunu beğenmedi
"iFixit'e göre iPhone SE modelinde yer alan parçalar iPhone 5S'de kullanılanlarla birçok benzerlikler taşıyor. Cihazı parçalarına ayıran ekipteki uzmanlar, yen...
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Yanıtla +20
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mu5tafa 3 yıl
Sökmüşken o ön kamera yerine adam gibi bir şey taksaydı :)
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abrenax 3 yıl
O kadar geri dönüşüm dediler, demek ki geri dönüştürdükleri parçaların çoğunu bunda kullandılar. Bu sayede maliyet belki de yarı yarıya düşmüştür. Fiyatı da ona göre daha ucuz ama yine de pahalı bu şekilde düşünürsek.
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aycibin 3 yıl
Cok faydali inceleme.evde canimiz sikildikca sokup takariz telefonu
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Master_Evil 3 yıl
4-5 yıllık tasarım, çözmüşlerdir artık her yerini
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veteriner69 3 yıl
joven
Ekran retina olduktan sonra no problem yemişim bilmem nekadar çözünürlüğünü

? Şaka yapmıyorsan üzücü bir yorum.
Retina ekran nedir acaba?
iphone 5s deki gibi 640p ekran var alette.
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Neyinkafasi 3 yıl
iphone 5s'e donanım güncellemesimi gelmiş.şimdi elinizde ip5s varsa anakartını 2.el olarak satın,ipSE anakartını internetten satın alın ve cihazınıza takın,yeni iPhonunuz hayırlı olsun.Çinliler yapmıyor bukadar be Apple

Sıfır işçilik yeni bir iPhone.

Adamlar resmen ısıtıp ısıtıp milletin önüne koyduklarını kanıtladılar halen bunlardan alışveriş yapan var.yazık.

(Not Yukarıda yazdıklarımı denemeyin)
1 Yanıt Yanıtla +8
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LastShip 3 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi
iphone 5s'e donanım güncellemesimi gelmiş.şimdi elinizde ip5s varsa anakartını 2.el olarak satın,ipSE anakartını internetten satın alın ve cihazınıza takın,yeni iPhonunuz hayırlı olsun.Çinliler yapmıyor bukadar be Apple

Sıfır işçilik yeni bir iPhone.

Adamlar resmen ısıtıp ısıtıp milletin önüne koyduklarını kanıtladılar halen bunlardan alışveriş yapan var.yazık.

(Not Yukarıda yazdıklarımı denemeyin)

Ortada zaten begenilen bir tasarim varken isitip isitip onune koyma tabiri hicte yerinde degil.

O tasarimi hala begenen bi kitle varken sony nin yillardir ayni tasarimi kullanmasina, htc nin bilmem kac nesildir vazgecmedigi cercevedemi htc yazisindan sonra onu kaldirmasina ragmen hala vasat olan ekran kasa oranina deginmeyinde en cok tutulan kasa olan 5s kasasina isitilip isitilip onumuze konuyor diyin.

Almayin o zaman
1 Yanıt Yanıtla +1
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gcb1903 3 yıl
Ömerayhan
6S ten hızlı çalışıyor You Tube den bakabilir herkes. Ben de beklemiyordum bu kadar. 6Sim olsa bozulurdum.

Yani ekran çözünürlüğü o kadar düşük ki abilerini tokatlıyor.
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sendemail 3 yıl
valla arkadaşlar apple sağolsun hakikaten...fenalık geldiydi 5 inch telefonlardan , android cephesinde 5 inch altı adam akıllı sony z compact serisi var ve bir de samsung a3 serisi.başka var mı bilmiyorum...

iphone se sayesinde diğer firmalarda 5 inch altında keramet var diye model geliştirirler şimdi.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Yedek parçası da ucuz.
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ULU GÖKTÜRK 3 yıl
Çıksada alsak.
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36 3 yıl
Ama adamlar haklı bir konu da telefon değiştirmek istemeyenler veya yeni satın almak istemeyenlerin ilgisini çekti diye
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Hasan07-36 3 yıl
Apple'ı tebrik ediyorum. Iphone SE tamir edilebilirlik konusunda Apple'ın rekoru olmalı. Ne yalan söyleyim, Apple'dan tamiri bu kadar kolay telefon beklemiyordum.
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ifixit, test ve
6 etiket daha iphone se parça bileşen Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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