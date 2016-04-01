iFixit, iPhone SE'yi parçalarına ayırarak cihazın tamir edilebilirlik puanını belirledi

iFixit uzmanları bu kez iç bileşenlerini ortaya çıkarmak için kısa bir süre önce piyasaya sürülen iPhone SE'yi parçalarına ayrıdılar. Chipworks ekibi zaten iPhone SE'nin eski iPhone'larda kullanılan parçalarla geldiğini ortaya koyan benzer bir çalışma yapmıştı ancak yeni işlem bazı yeni detayları da ortaya koyuyor.

iFixit'e göre iPhone SE modelinde yer alan parçalar iPhone 5S'de kullanılanlarla birçok benzerlikler taşıyor. Cihazı parçalarına ayıran ekipteki uzmanlar, yeni 4 inçlik iPhone'un iPhone 5S'le aynı ekranı paylaştığını tespit ettiklerini söylüyorlar. Aynı zamanda iPhone SE ile iPhone 5S bileşenlerini değiştirerek çeşitli denemeler yapmış durumdalar. Özellikle, ekran, hoparlör, SIM kart tepsisi ve titreşim motorunun yerini değiştirdiklerini ve yapılan testlerde bunun gerçekleştirilebileceğini gördüklerini ifade ediyorlar.

iFixit ayrıca iPhone SE'nin 1560 mAh kapasiteyle gelen iPhone 5S'den daha büyük olmak üzere 1624 mAh kapasiteli bir pille donatıldığını iddia ediyor. Parçalarına ayırma işlemi iPhone SE modelinde iPhone 6S'dekine benzer bir kamera modülü kullanıldığını bir kez daha doğrulamış oldu. Ekip ayrıca iPhone SE'nin bazı bileşenlerinin su geçirmezlik özelliğine sahip olduğunu bildiriyor. İşlem, Apple A9 APL1022 SoC dahil olmak üzere Apple tarafından iPhone SE'de kullanılan bazı modüllerin de listelenmesini sağladı. Bunları şu şekilde sıralanıyor:

- Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller

iFixit iPhone SE'ye tamir edilebilirlik puanı olarak 10 üzerinden 6 verdi.

https://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+SE+Teardown/60902

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

- SK Hynix 2 GB LPDDR4 RAM- Qualcomm MDM9625M LTE Modem- Qualcomm WTR1625L RF Transceiver- Qualcomm QFE1100 Envelope Tracking IC- Skyworks SKY77611 Quad-band Power Amplifier Module- Toshiba THGBX5G7D2KLDXG 16 GB NAND Flash