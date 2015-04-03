Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iFixit, metal gövdeli HTC One M9'un da içini açtı

4 yıl
9,6b
1
21
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
iFixit, metal gövdeli HTC One M9'un da içini açtı
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi vermeye devam eden iFixit, detaylarına burada değindiğimiz HTC One M8 gibi yeni HTC One M9'u da masaya yatırdı.
Resmi duyurusu 2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında yapılan yeni HTC One M9, iFixit ekibi tarafından 18 adımda açılarak 10 üzerinden 2 puan aldı ve M8 ile benzer olarak tamirinin oldukça zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. Pilin anakart altına gömülmesi ve orta çerçeveye yapıştılması nedeniyle değiştirilmesinin zor olması, bütün telefon açılmadan ekran bölümünün değiştirilemiyor olması, birçok parçada yüksek miktarda kullanılan yapıştırıcı malzeme nedeniyle içini açma sürecinin oldukça zor ve tehlikeli olması ile tercih edilen tasarımın genel olarak tamir sürecini oldukça zorlaması nedeniyle olumsuz yorumlar alan HTC'nin yeni amiral gemisi, tek olumlu yorumu ise tasarım düzeninde yapılan değişikliklerin (Üst erişim paneli ve azaltılmış bant / koruyucu) bazı parçalara erişimi kolaylaştırdığı konusunda almayı başardı.
iFixit tarafından yeni HTC One M9 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
 
iFixit, metal gövdeli HTC One M9'un da içini açtı

HTC One M9 Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/HTC+One+M9+Teardown/39166 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
youtube.com/...
iPhone 6 Plus
Bükülme: 110 pounds = 50 kg (kullanımda hiçbir sıkıntı yok)
Kırılma: 179 pounds = 81.4 kg (kullanılamaz halde)
HTC One M9
Bükülme:120 pounds = 54.5 kg (kullanılamaz halde)
Kırılma: 120 pounds = 54.5 kg (Bükülünce telefon bozulmuş, kırılmış, ufff olmuş)
Samsung Galaxy S6 Edge
Bükülme: 110 pounds = 50 kg (ekran çatlamış, uff olmuş)
Kırılma: 149 pounds = 67.7 kg (kullanılamaz halde)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenerium007 4 yıl
htc güzel telefon yapmış.en iyi fiyat da şuan burada görünüyor daha düşer mi bilmem mixreyon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarlabasi 4 yıl
Garanti desteğini teleservice verdiği sürece artık htc'den kürdan bile almam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirchade 4 yıl
one m7'de bataryayı anakart ile ekran arasına koymuşlardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Classico 4 yıl
Toplama telefon yapacaklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 4 yıl
Ne varsa eski telefonlarda vardı . Eski ercssonların soket oksitlenirdi ver 3 lira bir tornavida ile her yerini aç istediğini sök . Bu dokunmatik işi olmadı hem yedek parçaları pahalıyageliyor hemde bazı cihazlar için sıcak silikon falan gerekiyor . Eski telefonlara dönsek keşke .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLastNinja 4 yıl
Bunları leblebi gibi birkaç dakikada üret bizde bir kaç ay çalışalım da içimiz el verirse alabilelim. Bu arada tüm dünyada her teknolojik ürün için tamir olmasın yenisini alsınlar hesabı var. Eskidendi o tamir olayları falan.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl TheLastNinja
TheLastNinja

Bunları leblebi gibi birkaç dakikada üret bizde bir kaç ay çalışalım da içimiz el verirse alabilelim. Bu arada tüm dünyada her teknolojik ürün için tamir olmasın yenisini alsınlar hesabı var. Eskidendi o tamir olayları falan.

Apple hep kullanılmış cihazları satıyor ya sıfır diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 4 yıl
Bu telefonu bizim türk servisler zor yapar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arka Destroyer 4 yıl
Tamir sıkıntı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamuku 4 yıl
Ben bi cihazi alirken tamir kolayligina onem veririm htc m9 u dusurup ekranini kirdiktan sonra onu garantiye gondersen 800 tl tutar herhalde servisi disinda tamir yapacak babayigit tele foncu taniyan varsa alsin yada capa da cerrah arkadasi olan rahat rahat alabilir ama ben 2500 lirami ona yatiramam icim sizlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 4 yıl
ben htc severim ama bu bakimdan pek sevmiyorum tamir isi oldumu yandik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ax 4 yıl
Nokia ve sony zamanları geldi aklıma.Nokia modellerini çocuğa versen açardı bir kere w705'in kasasını değiştirmek gibi bir gaflette bulundum.Telefonu pert etmiştim bu kadar zor bir kasa nasıl yapılır hayret etmiştim.Japon kardeşlerimize şapka çıkarmıştım...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9607 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, htc ve
2 etiket daha ifixit one
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Deneysel" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Android 5.1'i inceledik "Yeni özellikler ve dahası bu videomuzda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim