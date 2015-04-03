iFixit, metal gövdeli HTC One M9'un da içini açtı

Haber Editörü
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi vermeye devam eden iFixit, detaylarına burada değindiğimiz HTC One M8 gibi yeni HTC One M9'u da masaya yatırdı.
Resmi duyurusu 2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında yapılan yeni HTC One M9, iFixit ekibi tarafından 18 adımda açılarak 10 üzerinden 2 puan aldı ve M8 ile benzer olarak tamirinin oldukça zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. Pilin anakart altına gömülmesi ve orta çerçeveye yapıştılması nedeniyle değiştirilmesinin zor olması, bütün telefon açılmadan ekran bölümünün değiştirilemiyor olması, birçok parçada yüksek miktarda kullanılan yapıştırıcı malzeme nedeniyle içini açma sürecinin oldukça zor ve tehlikeli olması ile tercih edilen tasarımın genel olarak tamir sürecini oldukça zorlaması nedeniyle olumsuz yorumlar alan HTC'nin yeni amiral gemisi, tek olumlu yorumu ise tasarım düzeninde yapılan değişikliklerin (Üst erişim paneli ve azaltılmış bant / koruyucu) bazı parçalara erişimi kolaylaştırdığı konusunda almayı başardı.
iFixit tarafından yeni HTC One M9 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.ifixit.com/Teardown/HTC+One+M9+Teardown/39166 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iPhone 6 Plus
Bükülme: 110 pounds = 50 kg (kullanımda hiçbir sıkıntı yok)
Kırılma: 179 pounds = 81.4 kg (kullanılamaz halde)
HTC One M9
Bükülme:120 pounds = 54.5 kg (kullanılamaz halde)
Kırılma: 120 pounds = 54.5 kg (Bükülünce telefon bozulmuş, kırılmış, ufff olmuş)
Samsung Galaxy S6 Edge
Bükülme: 110 pounds = 50 kg (ekran çatlamış, uff olmuş)
Kırılma: 149 pounds = 67.7 kg (kullanılamaz halde)
Apple hep kullanılmış cihazları satıyor ya sıfır diye.