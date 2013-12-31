iFixit'in en son konuğu yeni Apple Mac Pro oldu

Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgilendirici içerikler üretmeye devam eden iFixit'e bu sefer Apple'ın tasarımı ve sunduğu performans ile göz dolduran yeni bilgisayarı Mac Pro konuk oldu.

Özellikle tasarımı, soğutma sistemi ve teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken yeni Mac Pro, iFixit ekibi tarafından 21 adımda açılarak 10 üzerinden 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazlara arasına yerleşti. Yuvarlak gövde yapısına rağmen oldukça modüler olduğu ve bu sayede içinin kolayca açılabildiği belirtilen Mac Pro, RAM ve işlemci değişimini de izin veriyor ve fan ünitesine rahatlıkla ulaşılabiliyor. iFixit tarafından içerisinde ekstra bir depolama birimi için yer olmadığı söylenen bilgisayar, sadece kullanılan özel yeni bağlantıların ve sıkı kablo diziliminin tamiri bir miktar riskli hale getirmesi nedeniyle olumsuz puan almış durumda.

iFixit tarafından yeni Mac Pro için hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz, süreci aşağıda görebilirsiniz.





http://www.ifixit.com/Teardown/Mac+Pro+Late+2013+Teardown/20778#s56758