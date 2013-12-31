Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iFixit'in en son konuğu yeni Apple Mac Pro oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,6b
1
29
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iFixit'in en son konuğu yeni Apple Mac Pro oldu
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgilendirici içerikler üretmeye devam eden iFixit'e bu sefer Apple'ın tasarımı ve sunduğu performans ile göz dolduran yeni bilgisayarı Mac Pro konuk oldu.
Özellikle tasarımı, soğutma sistemi ve teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken yeni Mac Pro, iFixit ekibi tarafından 21 adımda açılarak 10 üzerinden 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazlara arasına yerleşti. Yuvarlak gövde yapısına rağmen oldukça modüler olduğu ve bu sayede içinin kolayca açılabildiği belirtilen Mac Pro, RAM ve işlemci değişimini de izin veriyor ve fan ünitesine rahatlıkla ulaşılabiliyor. iFixit tarafından içerisinde ekstra bir depolama birimi için yer olmadığı söylenen bilgisayar, sadece kullanılan özel yeni bağlantıların ve sıkı kablo diziliminin tamiri bir miktar riskli hale getirmesi nedeniyle olumsuz puan almış durumda.
iFixit tarafından yeni Mac Pro için hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz, süreci aşağıda görebilirsiniz.

Mac Pro Late 2013 Teardown


http://www.ifixit.com/Teardown/Mac+Pro+Late+2013+Teardown/20778#s56758 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
Valla buna 25 bin lira para verip alsam bırak parçalamayı, çelik kafes yaptırıp açma tuşuna uzaktan çubukla basarım
2 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Kasa muhteşem bence, beğenmeyen zevksizdir o kadar :) Yalnız kabloları takınca çirkin oluyor ona bir çare bulmaları lazım.
cdn0.sbnation.com/...
Birde şöyle bir durum var :)
scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/...
Kasa muhteşem bence, beğenmeyen zevksizdir o kadar :) Yalnız kabloları takınca çirkin oluyor ona bir çare bulmaları lazım.cdn0.sbnation.com/...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
kasa tasarımsal olarak çok güzel ama arkadaşlar kabloları takınca dedikleri gibi çirkin oldu blue-ray yok 2. hdd yada ssd yok ben ne anladım bu işten bence kimse yanlış anlamasın ama eskisi daha iyiydi birde şöyle düşünün kullandığınız uygulamalar nvidia quardro ile daha iyi çalıştığını herhangi donanım değişikliği zaten 2 seçenekli amd 384 bit versiyonu çok pahallı eski kasaları umarım fiyat indirimine girerde alacak arkadaşlar bari bu işten karlı çıkar yeni model çok şık ama kullanışsız alana hayırlı olsun not:apple sizce bu ürünü inceleme testi ve tanıtım amaçlı gönderirmi???
kasa tasarımsal olarak çok güzel ama arkadaşlar kabloları takınca dedikleri gibi çirkin oldu blue-ray yok 2. hdd yada ssd yok ben ne anladım bu işten bence kims...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lj94 5 yıl
Eski mac pro (gerçek profesyoneller için) daha başarılıydı kimse yeni mac i sırf tipi güzel diye satın almamalı bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pEgaTR 5 yıl
Tasarım harikası bile olsa kasa dediğin kasa gibi olmamlı , gereksiz bence !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PuLaTMeTiN 5 yıl
Pro bilgisayar yapıyorsun Piyasadaki en yüksek fiyata satıyorsun kasa soğutması bir mühendislik başarı, tasarım harika (Kablolar Takılı değilken) ama Optik sürücü yok, içine extra disk takamıyorsun... düşünsenize Şık kasa diye alıyorsunuz kabloları takıp birde ikinci disk ve Optik sürücüyü harici olarak bağlıyorsunuz... Sonra Ne oluyor
1- Masanın üstünde gereksiz bir dağınıklık
2- Zaten yüksek olan Fiyat birde fiyatı fahiş olan malum harici üniteleri takınca iyice artıyor.
Ne anladınız tasarımın şık oluşundan ve kasanın ergonomik olmasından ?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 5 yıl PuLaTMeTiN
PuLaTMeTiN

Pro bilgisayar yapıyorsun Piyasadaki en yüksek fiyata satıyorsun kasa soğutması bir mühendislik başarı, tasarım harika (Kablolar Takılı değilken) ama Optik sürücü yok, içine extra disk takamıyorsun... düşünsenize Şık kasa diye alıyorsunuz kabloları takıp birde ikinci disk ve Optik sürücüyü harici olarak bağlıyorsunuz... Sonra Ne oluyor

1- Masanın üstünde gereksiz bir dağınıklık
2- Zaten yüksek olan Fiyat birde fiyatı fahiş olan malum harici üniteleri takınca iyice artıyor.

Ne anladınız tasarımın şık oluşundan ve kasanın ergonomik olmasından ?


iyide mühendislik hakkında ufak bir fikrin var mı senin? her şeyin aynı anda mükemmel olduğu bir sistem biliyor musun en başında? acaba hiç CAD programı açıp kutu çizdin mi? fikrin var mı bu konuda? Tasarımı iyileştirecek bir claim sunabiliyor musun? Varsa gönder emin ol ilgileneceklerdir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tayfun1974 5 yıl
Ürünün soğutma anlamında bilgisayar dünyasına yeni bir yaklaşım kazandırdığı bir gerçek. Bunun dışında amd ve xeon dan güç alan bir yapısı var(herhangi bir yenilik yok). Standart ürünün fiyatı yurt dışında alınabilir seviyede. Tabiki ülkemizde her zamanki gibi aşırı pahalı sanırım baz fiyaı yurt dışında 3000 dolar tr de ise 8000 tl gibi bir fiyatı var. Aradaki 2000 tl türk kullanıcısına verilen ceza diyelim. Öteki yandan özelleştirmelerle birlikte fiyatı 20 bin tl gibi rakamlara çıkıyorki gerçekten aşırı pahalı. Ancak şunuda göz önünde bulundurmak lazım çift pro gpu ve 12 çekirdekli işlemci ancak üst düzey pro kullanıcılarının ihtiyacı olabilir. Zaten bu kadar ileri düzey tasarımcılar için alınamayacak bir noktada değil. Ama benim gibi üst düzey masaüstü bilgisayarlar ile işini göremeyen ama workstation için 6-8 bin tl vermek konusunda kararsız kalan kullanıcılar için farklı bir tercih olmuş. Birde şu 2 bin tl lik fark olmasaydı.!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
kasa tasarımsal olarak çok güzel ama arkadaşlar kabloları takınca dedikleri gibi çirkin oldu blue-ray yok 2. hdd yada ssd yok ben ne anladım bu işten bence kimse yanlış anlamasın ama eskisi daha iyiydi birde şöyle düşünün kullandığınız uygulamalar nvidia quardro ile daha iyi çalıştığını herhangi donanım değişikliği zaten 2 seçenekli amd 384 bit versiyonu çok pahallı eski kasaları umarım fiyat indirimine girerde alacak arkadaşlar bari bu işten karlı çıkar yeni model çok şık ama kullanışsız alana hayırlı olsun not:apple sizce bu ürünü inceleme testi ve tanıtım amaçlı gönderirmi???
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 5 yıl
adamlarin gercek uzmanlik alanlari..hakikaten bir numaralar bilgisayar ve isletim sisteminde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 5 yıl
Bu kadar parçanın o küçük şeyden çıktığına inanamıyor insan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mindtrap 5 yıl
Gerçekten bir tane almak isterdim, çok güzel bir dizaynı var, oldukçada güçlü bir makine fakat parasını vs. geçince bu alet profesyoneller için dizayn edilmiş bir workstation benim evde oyun ve ego tatmin makinesi olarak bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Umarım 2014'de bu alet hakkını vererek kullanabilecek insanlara nasip olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Kasa muhteşem bence, beğenmeyen zevksizdir o kadar :) Yalnız kabloları takınca çirkin oluyor ona bir çare bulmaları lazım.
cdn0.sbnation.com/...
Birde şöyle bir durum var :)
scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/...
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 5 yıl
TASIYAMAYANLAR YUVARLASIN DIYE YAPMISLAR
(°0°)= [((0))]
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6616 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, ifixit ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Telefon ve Bilgisayarda taksit sınırlandırmasını masaya yatırıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim