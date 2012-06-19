IMEI kayıt işlemleri bugün yeniden başlıyor

Geçtiğimiz hafta, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - BTK tarafından, yurtdışından getirilen elektronik cihazların IMEI kaydı için yayınlanacak tebliğe kadar tüm kayıt işlemleri dondurulmuştu. Kurum dün bir açıklama daha yaparak kayıt prosedürünü detaylandırdı.





16.06.2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" kararınca yurtdışından yolcu beraberinde getirilen (IMEI) numarasına sahip cihazlar için ilk olarak Vergi Dairelerine 100TL harç bedeli yatırılması gerekiyor.





Kurumun prosedür ayrıntısı şu şekilde:





Bu kapsamda Abone Kayıt Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek kayıt işlemleri esnasında, diğer gerekli belgeler ile birlikte 100 TL’lik harcın yatırıldığına dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numarası veya Pasaport Seri Numarası ile isim, soy isim ve kayıt yapılacak olan cihazın IMEI numarası yazılmış olan, Vergi Dairelerinden alınmış belgenin (makbuzun) aslının da 15.06.2012 tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından Abone kayıt merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bugünden itibaren de Abone Kayıt Merkezleri, yeni kayıt işlemlerine başlamış durumda. Artık iki aşamalı kayıt sistemi devreye girdiği için yurtdışından cihaz getirecek okuyucularımızın mutlaka vergi dairelerine uğraması gerekiyor. Aksi takdirde doğrudan kayıt merkezlerinde işlem yapılamayacak.