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IMEI kayıt işlemleri bugün yeniden başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - BTK tarafından, yurtdışından getirilen elektronik cihazların IMEI kaydı için yayınlanacak tebliğe kadar tüm kayıt işlemleri dondurulmuştu. Kurum dün bir açıklama daha yaparak kayıt prosedürünü detaylandırdı.

16.06.2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" kararınca yurtdışından yolcu beraberinde getirilen (IMEI) numarasına sahip cihazlar için ilk olarak Vergi Dairelerine 100TL harç bedeli yatırılması gerekiyor.

Kurumun prosedür ayrıntısı şu şekilde:

Bu kapsamda Abone Kayıt Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek kayıt işlemleri esnasında, diğer gerekli belgeler ile birlikte 100 TL’lik harcın yatırıldığına dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numarası veya Pasaport Seri Numarası ile isim, soy isim ve kayıt yapılacak olan cihazın IMEI numarası yazılmış olan, Vergi Dairelerinden alınmış belgenin (makbuzun) aslının da  15.06.2012 tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından Abone kayıt merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bugünden itibaren de Abone Kayıt Merkezleri, yeni kayıt işlemlerine başlamış durumda. Artık iki aşamalı kayıt sistemi devreye girdiği için yurtdışından cihaz getirecek okuyucularımızın mutlaka vergi dairelerine uğraması gerekiyor. Aksi takdirde doğrudan kayıt merkezlerinde işlem yapılamayacak.

http://www.btk.gov.tr/basin_bultenleri/dosyalar/BASIN-DUYURUSU-teblig-18-06-2012-2.pdf Yorum Yaz
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darkaura 7 yıl en beğenilen
Devletle ithalatci bir araya gelmis resmen vatandasi soyuyor. Yurtdisinin iki uc kati fiyatdan telefonlari kakalamaya devam etmek icin proseduru zorlastirmislarda zorlastirmislar.
Devletle ithalatci bir araya gelmis resmen vatandasi soyuyor. Yurtdisinin iki uc kati fiyatdan telefonlari kakalamaya devam etmek icin proseduru zorlastirmisla...
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Virtual Reality 7 yıl
Bu uygulamalar cari açığın git gide büyümesine neden oluyor. Türkiye de elektronik ürün fiyatları özellikle de telefon fiyatları dünyanın diğer ülkelerinden pahalı olduğu sürece hem yurt dışından alınan kaçak telefona yönelmeye hem yurt dışından kişinin bizzat almasına sebebiyet veriyor.
Şimdi cari açık nasıl artıyor ben size açıklayayım.
Bir kişi Türkiye de ki bir telefon bayisinden telefon aldığında o telefona verdiği paradan telefonu üreten ülke payını aldıktan sonra diğer kalan para ülke Türkiye içinde kalıyor + telefon bayileri de kar etmiş oluyor + devlette vergisini almış oluyor. Böylece cari açık sadece telefonu üreten ülke ile aramızda belki birazcık oynama yapıyor.
Gelelim o bir kişi yurt dışından telefon alırsa neler oluyor. O bir kişi yurt dışından her hangi bir ülkenin telefon bayisinden telefon aldığı zaman;
1-) Telefonun fiyatı kadar paranın hepsi bir anda ülke dışına çıkıyor.
2-) Bizim ülkemizde kalacak olan paranın hepsi telefon alınan ülkenin (Almanya, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, ABD vs.) bir anda esnafının cebine giriyor.
3-) Devlet bir kuruş vergi alamıyor.
4-) Cari açık hem telefon alınan ülkeye hemde telefonun üreten ülkeye göre büyüyor. Yurt dışına çıkan kişi telefonu anavatanın dan almadıysa hem alınan ülkeyi zengin ediyor hem telefonun üreten ülkeyi
5-) Tüm bunlar kaçak telefon içinde geçerli neticede kaçakçı bizim adımıza gidip o ülkede ki telefon bayisinden alıyor telefonunu yani telefonun parası top yekün ülke dışına çıkmış oluyor.
Tüm bunları devletin içinde çalışan iktisat özürlü insanlar hesaplayamıyorlar ve görmezden geliyorlar. Türkiye de elektronik ürün fiyatlarını diğer ülkelerle aynı fiyata çekseler kimse yurt dışından garantisiz ürün almaz. Hem kaçakçılık biter hemde paramız ülke içinde kalır. Sadece o ürünü üreten ülkeye birazcık pay vermiş oluruz. Bunun dışında bir zararı olmaz.
Elektronik ürün üretmeyen bir sürü ülke var. Onlarda bile fiyatlar bütün dünyayla aynı. Onların devletleri aptal bizim ki akıllı mı? Devletimiz kendini çok akıllı sanıyor. Ama zerre işi bilmiyor.
Böyle olduğu sürece cari açık son sürat artacaktır. Cari açığın artış hızını azaltmak istiyorsa devlet elektronik ürünlerin fiyatını özellikle de telefonların fiyatını diğer ülkelerle aynı yapmalı aksi taktirde kaçak ve yurt dışından alınan her ürünün parası direk yurt dışında ki esnafın cebine girecek.
Örnek verecek olursam;
Benim yeğen İngiltere de bir dil okuluna yazılmış Temmuz başında gidecek Ağustos sonunda dönecek. Galaksy S3 ün orada ki fiyatına baktı 1450 liraya den geliyor. Tax free sisteminden vergisini geri alıp Türkiye de telefonun imeisini işletti mi yine 1450 - 1500 lira gibi bir rakama gelecek ona
Ben ona telefonu Türkiye den al dedim. Telefon Türkiye de 2000 lira dedi 500 lira cebimde kalacak dedi. Sen bilirsin dedim.
Şimdi benim yeğen normalde Türkiye den alacak parasını bir kuruşunu yurt dışına çıkarmayacak kadar ülkesini seven tarihini iyi bilen bir insan. Ama şartlar onu bile zorluyor ve ülke içinde kalması gereken 1500 lirayı top yekün İngiltere de ki bir esnafa verecek.
Halbuki Türkiye de de 1500lira olsa bu ürün (bu arada Bulgaristan ve Romanya da İngiltere den de ucuz) gözünü kırpmadan Türkiye de ki bir esnaf dan alır telefonunu ve verdiği paranın telefonu üreten ülkenin karı haricindeki geri kalanı ülke sınırları içinde kalır ve cari açığın büyümesi yavaşlar üstelik sadece telefonu üreten ülkeyle aramızda ki cari açık farklılaşır.
Dünya üzerinde ki tüm devletler bu uygulamayı bu ülkenin devleti saçma sapan bir uygulama peşinde CARİ AÇIK NAH AZALIR.
Üstelik vatandaşın diğer ülke vatandaşları karşısında boynu bükük kalıyor. Ülke dışına çıktımı nerede bir telefon bayisi nerede bir tekno market nerede bir bilgisayarcı var Türkler akın etmiş REZİL BİR DURUM.
Bu uygulamalar cari açığın git gide büyümesine neden oluyor. Türkiye de elektronik ürün fiyatları özellikle de telefon fiyatları dünyanın diğer ülkelerinden pah...
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3 Yanıt Yanıtla +37
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Firaristt 7 yıl Virtual Reality
ilker_xxx
Bu uygulamalar cari açığın git gide büyümesine neden oluyor. Türkiye de elektronik ürün fiyatları özellikle de telefon fiyatları dünyanın diğer ülkelerinden pahalı olduğu sürece hem yurt dışından alınan kaçak telefona yönelmeye hem yurt dışından kişinin bizzat almasına sebebiyet veriyor.
Şimdi cari açık nasıl artıyor ben size açıklayayım.
Bir kişi Türkiye de ki bir telefon bayisinden telefon aldığında o telefona verdiği paradan telefonu üreten ülke payını aldıktan sonra diğer kalan para ülke Türkiye içinde kalıyor + telefon bayileri de kar etmiş oluyor + devlette vergisini almış oluyor. Böylece cari açık sadece telefonu üreten ülke ile aramızda belki birazcık oynama yapıyor.
Gelelim o bir kişi yurt dışından telefon alırsa neler oluyor. O bir kişi yurt dışından her hangi bir ülkenin telefon bayisinden telefon aldığı zaman;
1-) Telefonun fiyatı kadar paranın hepsi bir anda ülke dışına çıkıyor.
2-) Bizim ülkemizde kalacak olan paranın hepsi telefon alınan ülkenin (Almanya, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, ABD vs.) bir anda esnafının cebine giriyor.
3-) Devlet bir kuruş vergi alamıyor.
4-) Cari açık hem telefon alınan ülkeye hemde telefonun üreten ülkeye göre büyüyor. Yurt dışına çıkan kişi telefonu anavatanın dan almadıysa hem alınan ülkeyi zengin ediyor hem telefonun üreten ülkeyi
5-) Tüm bunlar kaçak telefon içinde geçerli neticede kaçakçı bizim adımıza gidip o ülkede ki telefon bayisinden alıyor telefonunu yani telefonun parası top yekün ülke dışına çıkmış oluyor.
Tüm bunları devletin içinde çalışan iktisat özürlü insanlar hesaplayamıyorlar ve görmezden geliyorlar. Türkiye de elektronik ürün fiyatlarını diğer ülkelerle aynı fiyata çekseler kimse yurt dışından garantisiz ürün almaz. Hem kaçakçılık biter hemde paramız ülke içinde kalır. Sadece o ürünü üreten ülkeye birazcık pay vermiş oluruz. Bunun dışında bir zararı olmaz.
Elektronik ürün üretmeyen bir sürü ülke var. Onlarda bile fiyatlar bütün dünyayla aynı. Onların devletleri aptal bizim ki akıllı mı? Devletimiz kendini çok akıllı sanıyor. Ama zerre işi bilmiyor.
Böyle olduğu sürece cari açık son sürat artacaktır. Cari açığın artış hızını azaltmak istiyorsa devlet elektronik ürünlerin fiyatını özellikle de telefonların fiyatını diğer ülkelerle aynı yapmalı aksi taktirde kaçak ve yurt dışından alınan her ürünün parası direk yurt dışında ki esnafın cebine girecek.
Örnek verecek olursam;
Benim yeğen İngiltere de bir dil okuluna yazılmış Temmuz başında gidecek Ağustos sonunda dönecek. Galaksy S3 ün orada ki fiyatına baktı 1450 liraya den geliyor. Tax free sisteminden vergisini geri alıp Türkiye de telefonun imeisini işletti mi yine 1450 - 1500 lira gibi bir rakama gelecek ona
Ben ona telefonu Türkiye den al dedim. Telefon Türkiye de 2000 lira dedi 500 lira cebimde kalacak dedi. Sen bilirsin dedim.
Şimdi benim yeğen normalde Türkiye den alacak parasını bir kuruşunu yurt dışına çıkarmayacak kadar ülkesini seven tarihini iyi bilen bir insan. Ama şartlar onu bile zorluyor ve ülke içinde kalması gereken 1500 lirayı top yekün İngiltere de ki bir esnafa verecek.
Halbuki Türkiye de de 1500lira olsa bu ürün (bu arada Bulgaristan ve Romanya da İngiltere den de ucuz) gözünü kırpmadan Türkiye de ki bir esnaf dan alır telefonunu ve verdiği paranın telefonu üreten ülkenin karı haricindeki geri kalanı ülke sınırları içinde kalır ve cari açığın büyümesi yavaşlar üstelik sadece telefonu üreten ülkeyle aramızda ki cari açık farklılaşır.
Dünya üzerinde ki tüm devletler bu uygulamayı bu ülkenin devleti saçma sapan bir uygulama peşinde CARİ AÇIK NAH AZALIR.
Üstelik vatandaşın diğer ülke vatandaşları karşısında boynu bükük kalıyor. Ülke dışına çıktımı nerede bir telefon bayisi nerede bir tekno market nerede bir bilgisayarcı var Türkler akın etmiş REZİL BİR DURUM.

bu yazının altına imza atılmaz da ne yapılır? Kesinlikle öyle. Bulgaristan,dan alsam bana 700TL cebimde kalacak. Neden Türkiye'den alayım o zaman? Devlet halkı düşünmüyorsa halk da devleti düşünmez ama fanatikleri sağolsun ölümünr savunuyorlar onları toplayıp eşek sudan gelene kadar dövecen işte...Bana 3.sınıf vatandaş muamelesini kimse yapamaz.
ilker_xxxBu uygulamalar cari açığın git gide büyümesine neden oluyor. Türkiye de elektronik ürün fiyatları özellikle de telefon fiyatları düny...
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar lütfenn yardım edin ben yurtdışından samsung galaxy s3 veya iphone 4s getircem bunları imei değiştirmeden yasal yollarla pasaporta kayıt ettircem acaba sonradan android,ios güncellemesi alınca şebeke gidermi... şimdiden teşekürler
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Cmulkut 7 yıl
arkadaslar benim tel kapandi. simdi actirmak icin ben 150 tl mi vercem yoksa 100 tl mi. kafam karisti.
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CeEr 7 yıl
ankara 'daki arkadaşlar için söyleyebilirim, ben batıkent'te oturuyorum, ostim'deki vergi dairesi almıyor bu harcı. Ulus 'ta Çankırı Cd. No:15'de binanın 2.katında işlemi yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzda yanınızda olsun fakat TC Kimlik no ile işlem yapıyorlar orada pasaport soran olmadı. Üzerinde TC Kimlik No'nuz ve cihazın IMEI no'su olan mühürlü bir dekont veriyorlar. Bu dekontla TİM 'de yaptırdım ben işlemimi. 15TL işlem ücreti alıyorlar TİM 'de. Pasaport 'un fotokopisini TİM 'de istediler. Sonra telefonuma başvurumun işleme alındığına dair bir mesaj geldi. Prosedür böyle. Soyguncu devletin keriz vatandaşı yolmak için bulduğu başka bir yöntem. İnsanlar hakettikleri şekilde yönetilirler. Saygılarımla.
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yazz 7 yıl
Ne şans arkadaş ya 10 yılda bi telefon getirtdik başımıza gelene bak.
Devlete verilecek 100 tl yetmiyor gibi birde telefoncularadamı 15 tl verilecek!?
Biz vergi dairesi makbuzunu faxlasak olmazmı?
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CeEr 7 yıl
Normandia_06
Almayın sizde arkadaş 1,5 - 2 milyarı bir cep telefonuna veren kişinin zaten aklında bir sorun vardır keşke vergileri %300 artırsa da kimse bu cihazları alamasa çok daha iyi olur ülke kaynağıda ülkede kalır :D siz kim iphone gibi cihazları kullanmak kim alıp eline bir kitap okumayı bilmezler sosyal faaliyetleri sıfırdır sonra bu tür cihazları kullanıp modern ve çağdaş olduklarını sanarak kendilerini tatmin yolunu seçerler :D cihazlara değil bu tipde ki kişilerin beynine devlet eliyle Jailbreak yapmak lazım ki akılları başlarına gelsin ! Ezik her zaman eziktir !!! suç devletde değil sizde sonra en ufak birşeyde hemen devleti suçlamak da çok komik iğneyi önce kendinize batırın ondan sonra devleti suçlayın...kendi haklarınızı savunmayı bilmessiniz 3 kuruşluk asgari ücretle çalışıp maaşının 3 katını bu tür cihazlara verir devletde vergiyi koyunca elinden dondurması alınmış çocuk gibi ağlamaya başlarsınız :D


o telefon 2 milyar değil zaten, savunduğun vergilerle o fiyata geliyor. okumaktan bahsetmişsin, önce yazılanları okusaydın keşke.
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MESUT52_34 7 yıl
Daha şu siteyi ayrıntılı olarak güncellemekten yoksun kokuşmuş bir devlet yapısı var
mcks.gov.tr/...
Nerde lan aldığınız vergiler bu siteyi güncelliycek adamınız yokmu ?
((Anasayfaya girişin haricinde))
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tozyet 7 yıl
Bence her şey özgür bırakılmalı ama yurt dışından onlarca telefon getirip burada satan da engellenmeli. Hem devletin yaptığı koyuyor hem de yurt dışı fiyatına garantisiz telfon simsarlarından telefon almak koyuyor
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berkaytunali 7 yıl
FERFEROS
Hala 2 senede bir telefon mu kaydettirebiliyoruz?

aynen öyle bende daha bugün kayıt yaptırdım fakat verdi daireleri tam olarak bilmiyor ne yapıcaklarını
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theyapici 7 yıl
kaçak ticaretin önüne geçilmiş ama kendi tanıdıkarına telefon getiren vatandaşada yazık olmuş
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khaos 7 yıl
Klon yaptırmaya alenen teşvik ediyorlar insanları.Halkını yolunacak kaz olarak gören bir ülkeden başka bir uygulama beklemek saflık olur!
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PENDRAG0N 7 yıl
ımeı yüzünden nokia 2610-n80-n82 işleri bitti fatura falanda yok yalan oldu anlayacağınız
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DH Misafiri 7 yıl
Simdi ben yurtdisinda calisan ve turkiye ye 25 gunluk tatil icin gelecek biri olarak turkiye operatorlerinden birini kullanacaksam 30 euroya aldigim telefonun uzerine bir de 100 TL mi vericem.. cok sert...!!! marcopoloshop.it/...
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helsloot 7 yıl
imei klonlatmak farz oldu o zaman kısasa kısas !!!


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thunderwatcher 7 yıl
Sen eşek olursan sırtına semer vuran çok olur. Hiçbir pokunu kendi üretemeyen sene olmuş 2012 hala "yerli otomobil nasıl üretilir la?" diye dangalak dangalak konuşan adamların olduğu memlekette herşey ithal olur elbet. Bazı öküzler de yasak koyarak, prosedürleri zorlaştırarak, vergi üstüne vergi bindirerek kolay yoldan halkı söğüşler. Onlara göre bir telefona 1600TL veren adam yolunacak adamdır. İster katılın ister katılmayın. Doğalgazını, petrolünü, elektriğini her şeyini ithal alıp bunun bütün maddi yükünü vatandaşa yükleyecek, kendi vatandaşının emeği üzerinden elin adamına siyasi rant peşkeş çekecek kadar şerefsiz adamlar varsa başınızda bunlar olur. Bu hep böyle olmuştur bu gidişle hep de böyle olacaktır.
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