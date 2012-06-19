IMEI kayıt işlemleri bugün yeniden başlıyor

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - BTK tarafından, yurtdışından getirilen elektronik cihazların IMEI kaydı için yayınlanacak tebliğe kadar tüm kayıt işlemleri dondurulmuştu. Kurum dün bir açıklama daha yaparak kayıt prosedürünü detaylandırdı.
16.06.2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" kararınca yurtdışından yolcu beraberinde getirilen (IMEI) numarasına sahip cihazlar için ilk olarak Vergi Dairelerine 100TL harç bedeli yatırılması gerekiyor.
Kurumun prosedür ayrıntısı şu şekilde:
Bu kapsamda Abone Kayıt Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek kayıt işlemleri esnasında, diğer gerekli belgeler ile birlikte 100 TL’lik harcın yatırıldığına dair, üzerinde pasaport sahibinin TC Kimlik Numarası veya Pasaport Seri Numarası ile isim, soy isim ve kayıt yapılacak olan cihazın IMEI numarası yazılmış olan, Vergi Dairelerinden alınmış belgenin (makbuzun) aslının da 15.06.2012 tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından Abone kayıt merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bugünden itibaren de Abone Kayıt Merkezleri, yeni kayıt işlemlerine başlamış durumda. Artık iki aşamalı kayıt sistemi devreye girdiği için yurtdışından cihaz getirecek okuyucularımızın mutlaka vergi dairelerine uğraması gerekiyor. Aksi takdirde doğrudan kayıt merkezlerinde işlem yapılamayacak.
http://www.btk.gov.tr/basin_bultenleri/dosyalar/BASIN-DUYURUSU-teblig-18-06-2012-2.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi cari açık nasıl artıyor ben size açıklayayım.
Bir kişi Türkiye de ki bir telefon bayisinden telefon aldığında o telefona verdiği paradan telefonu üreten ülke payını aldıktan sonra diğer kalan para ülke Türkiye içinde kalıyor + telefon bayileri de kar etmiş oluyor + devlette vergisini almış oluyor. Böylece cari açık sadece telefonu üreten ülke ile aramızda belki birazcık oynama yapıyor.
Gelelim o bir kişi yurt dışından telefon alırsa neler oluyor. O bir kişi yurt dışından her hangi bir ülkenin telefon bayisinden telefon aldığı zaman;
1-) Telefonun fiyatı kadar paranın hepsi bir anda ülke dışına çıkıyor.
2-) Bizim ülkemizde kalacak olan paranın hepsi telefon alınan ülkenin (Almanya, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, ABD vs.) bir anda esnafının cebine giriyor.
3-) Devlet bir kuruş vergi alamıyor.
4-) Cari açık hem telefon alınan ülkeye hemde telefonun üreten ülkeye göre büyüyor. Yurt dışına çıkan kişi telefonu anavatanın dan almadıysa hem alınan ülkeyi zengin ediyor hem telefonun üreten ülkeyi
5-) Tüm bunlar kaçak telefon içinde geçerli neticede kaçakçı bizim adımıza gidip o ülkede ki telefon bayisinden alıyor telefonunu yani telefonun parası top yekün ülke dışına çıkmış oluyor.
Tüm bunları devletin içinde çalışan iktisat özürlü insanlar hesaplayamıyorlar ve görmezden geliyorlar. Türkiye de elektronik ürün fiyatlarını diğer ülkelerle aynı fiyata çekseler kimse yurt dışından garantisiz ürün almaz. Hem kaçakçılık biter hemde paramız ülke içinde kalır. Sadece o ürünü üreten ülkeye birazcık pay vermiş oluruz. Bunun dışında bir zararı olmaz.
Elektronik ürün üretmeyen bir sürü ülke var. Onlarda bile fiyatlar bütün dünyayla aynı. Onların devletleri aptal bizim ki akıllı mı? Devletimiz kendini çok akıllı sanıyor. Ama zerre işi bilmiyor.
Böyle olduğu sürece cari açık son sürat artacaktır. Cari açığın artış hızını azaltmak istiyorsa devlet elektronik ürünlerin fiyatını özellikle de telefonların fiyatını diğer ülkelerle aynı yapmalı aksi taktirde kaçak ve yurt dışından alınan her ürünün parası direk yurt dışında ki esnafın cebine girecek.
Örnek verecek olursam;
Benim yeğen İngiltere de bir dil okuluna yazılmış Temmuz başında gidecek Ağustos sonunda dönecek. Galaksy S3 ün orada ki fiyatına baktı 1450 liraya den geliyor. Tax free sisteminden vergisini geri alıp Türkiye de telefonun imeisini işletti mi yine 1450 - 1500 lira gibi bir rakama gelecek ona
Ben ona telefonu Türkiye den al dedim. Telefon Türkiye de 2000 lira dedi 500 lira cebimde kalacak dedi. Sen bilirsin dedim.
Şimdi benim yeğen normalde Türkiye den alacak parasını bir kuruşunu yurt dışına çıkarmayacak kadar ülkesini seven tarihini iyi bilen bir insan. Ama şartlar onu bile zorluyor ve ülke içinde kalması gereken 1500 lirayı top yekün İngiltere de ki bir esnafa verecek.
Halbuki Türkiye de de 1500lira olsa bu ürün (bu arada Bulgaristan ve Romanya da İngiltere den de ucuz) gözünü kırpmadan Türkiye de ki bir esnaf dan alır telefonunu ve verdiği paranın telefonu üreten ülkenin karı haricindeki geri kalanı ülke sınırları içinde kalır ve cari açığın büyümesi yavaşlar üstelik sadece telefonu üreten ülkeyle aramızda ki cari açık farklılaşır.
Dünya üzerinde ki tüm devletler bu uygulamayı bu ülkenin devleti saçma sapan bir uygulama peşinde CARİ AÇIK NAH AZALIR.
Üstelik vatandaşın diğer ülke vatandaşları karşısında boynu bükük kalıyor. Ülke dışına çıktımı nerede bir telefon bayisi nerede bir tekno market nerede bir bilgisayarcı var Türkler akın etmiş REZİL BİR DURUM.
bu yazının altına imza atılmaz da ne yapılır? Kesinlikle öyle. Bulgaristan,dan alsam bana 700TL cebimde kalacak. Neden Türkiye'den alayım o zaman? Devlet halkı düşünmüyorsa halk da devleti düşünmez ama fanatikleri sağolsun ölümünr savunuyorlar onları toplayıp eşek sudan gelene kadar dövecen işte...Bana 3.sınıf vatandaş muamelesini kimse yapamaz.