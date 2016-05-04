iMessage, Android tarafında mümkün olabilir mi?

Belirli bir platforma özgü olan yazılımların, diğer platformlarda kullanılması pek mümkün olmuyor ancak son dönemde köprü vazifesi gören yöntemlerle buna şahit olmaya başladık. Örneğin WhatsApp, köprü tarzında bir yazılım ile web üzerinden kullanılabiliyor. Aynı durum iMessage için de geçerli.

PieMessage adı verilen açık kaynak proje, köprü yazılımlar üzerinden Android cihazınıza iMessage imkanını sunuyor. Halen geliştirme aşamasındaki projede, bir OS X istemcisi sunucu görevi görüyor. Mac cihazınızdaki Mesajlar platformu açıkken, bu istemci Android tarafındaki uygulama ile etkileşime geçiyor ve köprü vazifesi görüyor.

Siz Android uygulamasından mesaj gönderdiğinizde, mesaj aslında Mac cihazına gidiyor ve Mesajlar uygulaması içerisinden gönderiliyor. Yine Mesajlar uygulamasına bir gönderi geldiğinde, bu Android cihazına paslanıyor.

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Projenin en önemli tarafı OS X cihazındaki iMessage uygulamasının açık olması ve internete bağlı bulunması. Diğer türlü hiç bir işe yaramıyor. PieMessage grup mesajları alabiliyor ancak gruba mesaj gönderemiyor. Ayrıca kullanılan API’nin Apple tarafından sonraki bir güncellemede engellenme ihtimali de mevcut.

Geliştiriciler, kaynak kodlarını GitHub üzerinden yayınladılar ve ilerleyen dönemde daha da gelişeceğini düşünüyorlar. Elbette ilk etapta bu kodların bir uygulama haline getirilmesi gerekiyor. Ayrıca çeşitli optimizasyonlarla Windows veya Linux sistemlerinde de iMessage kullanımının mümkün olabileceği ifade ediliyor.