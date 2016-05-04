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iMessage, Android tarafında mümkün olabilir mi?

Yıllardır iMessage veya Mesajlar olarak bilinen platformun, diğer sistemlere de gelip gelmeyeceği tartışılır durur. PieMessage ise söz yerine icraata geçmeye karar vermiş.
3 yıl
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21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Belirli bir platforma özgü olan yazılımların, diğer platformlarda kullanılması pek mümkün olmuyor ancak son dönemde köprü vazifesi gören yöntemlerle buna şahit olmaya başladık. Örneğin WhatsApp, köprü tarzında bir yazılım ile web üzerinden kullanılabiliyor. Aynı durum iMessage için de geçerli.

PieMessage adı verilen açık kaynak proje, köprü yazılımlar üzerinden Android cihazınıza iMessage imkanını sunuyor. Halen geliştirme aşamasındaki projede, bir OS X istemcisi sunucu görevi görüyor. Mac cihazınızdaki Mesajlar platformu açıkken, bu istemci Android tarafındaki uygulama ile etkileşime geçiyor ve köprü vazifesi görüyor.

Siz Android uygulamasından mesaj gönderdiğinizde, mesaj aslında Mac cihazına gidiyor ve Mesajlar uygulaması içerisinden gönderiliyor. Yine Mesajlar uygulamasına bir gönderi geldiğinde, bu Android cihazına paslanıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch üzerinde Windows 95 tecrübesi"

Projenin en önemli tarafı OS X cihazındaki iMessage uygulamasının açık olması ve internete bağlı bulunması. Diğer türlü hiç bir işe yaramıyor. PieMessage grup mesajları alabiliyor ancak gruba mesaj gönderemiyor. Ayrıca kullanılan API’nin Apple tarafından sonraki bir güncellemede engellenme ihtimali de mevcut.

Geliştiriciler, kaynak kodlarını GitHub üzerinden yayınladılar ve ilerleyen dönemde daha da gelişeceğini düşünüyorlar. Elbette ilk etapta bu kodların bir uygulama haline getirilmesi gerekiyor. Ayrıca çeşitli optimizasyonlarla Windows veya Linux sistemlerinde de iMessage kullanımının mümkün olabileceği ifade ediliyor. 

 

http://9to5mac.com/2016/05/03/piemessage-imessage-open-source-android-app/ Yorum Yaz
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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
Kullandığım her iPhone'da kapattığım bir özellikti. Kaç defa karşıya SMS atıyorum sanarken otomatik iMessage üzerinden yollayıp karşıdaki insanın interneti kapalı olduğundan mesajı alamaması başıma geldi. Eksik olsun.
Kullandığım her iPhone'da kapattığım bir özellikti. Kaç defa karşıya SMS atıyorum sanarken otomatik iMessage üzerinden yollayıp karşıdaki insanın interneti kap...
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Fenomenon 3 yıl
Whatsapp'ın en büyük özelliği tüm platformları desteklemesi ve herkesin kullanması. imessage sadece iphone'u destekliyorken "aşırı derecede kullanışlı" olsa nolur olmasa nolur.
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beyazcikolata 3 yıl
İosda Bile Kullanılmadığını Düşündüğüm Sistem Çünkü Bir Whatsapp Değil Bu Tür Mesaj uygulamalarında çapraz platform getirmedikleri sürece piyasada tutunmaları çok zor :)
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V4LKyR 3 yıl
Nedir bu iMessage...? Sanki Apple keşfetmiş gibi kullanıma sunulan WhatsApp aslında. :D
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aycibin 3 yıl
sms ile karışan son derece gereksiz bir uygulama.android'e açacaklarınıa ios'ta kapasınlar.
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MegaWolt38 3 yıl
Deadp00L
Kullandığım her iPhoneda kapattığım bir özellikti. Kaç defa karşıya SMS atıyorum sanarken otomatik iMessage üzerinden yollayıp karşıdaki insanın interneti kapalı olduğundan mesajı alamaması başıma geldi. Eksik olsun.

Sms ile imessage ın farkında değilseniz zaten iphonu u kullanmayın. Ki imessage sadece iphone olan kişilerde görünüyor. Orada da gönderilip gönderilmediği, okunup okunmadığı mesajın altında yazıyor bunu anlamak zor değil. Haydi bu da olmadı diyelim, imessage ın üstünnde basılı tuttuğunuzda "kısa mesaj olarak gönder" seçeneği çıkıyor ki çok basit. imessage bence aşırı kullanışlı, kullanmasını bilene.
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GrıezmaNN 3 yıl MegaWolt38
Ben mesajı yazar göndere basarım birdaha dönüp bakmam. Apple fanboyları niye anasına küfredilmiş gibi bu kadar sinirlendi anlamadım. iMessage'ı kullanamayan insan kullanmasınmışmış. Telefondan anlayan insan bu saatten sonra iPhone kullanmaz zaten merak etme. Eskiden alıp hala kullananları hariç tutuyorum.
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kadirirdem 3 yıl
bence tutunamaz özellikle whatsapp varken...
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esmerbuyucu 3 yıl
Blackberry telefonların kullanımı azalınca BBM'İN DE kullanımının azalması normal bir şey. iPhone'un ise kullanım oranı gibi bir derdi yok. Zaten 1 milyarlık bir ekosisteme sahip.
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wolf silver 3 yıl
Sonu BlackBerry messenger gibi olacak galiba. Böyle kendini ağırdan satmalarla o mesajlaşma uygulaması gelişmez..WHATSAPP GİBİ UYGULAMALAR OLURSA TEK PLATFORMDA BİR UYGULAMA GELİŞMEZ..
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matraxzalim 3 yıl
Hocam ben hali hazırda sürekli kullanıyorum , whatsapp kullanmak istemeyen iphone sahibi arkadaşlarimla imessage üzerinden görüşüyorum, gayette memnunum.
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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
Kullandığım her iPhone'da kapattığım bir özellikti. Kaç defa karşıya SMS atıyorum sanarken otomatik iMessage üzerinden yollayıp karşıdaki insanın interneti kapalı olduğundan mesajı alamaması başıma geldi. Eksik olsun.
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***Leopard*** 3 yıl
Ne geregi var ki?
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