iNQ'da Android kervanını katılıyor

Mobil telefon pazarının en genç üreticilerinden olan INQ Mobile'de Android'e geçiş yapıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Frank Meehan, GigaOM'a verdiği röportajda INQ Mobile olarak son yılların en popüler işletim sistemi olarak başı çeken Android platformuna destek vereceklerini ve dokunmatik Android'li mobil çözümlerinin 2011 yılından önce satışa sunulacağını duyurdu.

İngiltere merkezli olan INQ Mobile, özellikle ürettiği sosyal içerikli sitelerle uyumlu çalışan Qualcomm'un Brew OS tabanlı akıllı telefonlarıyla biliniyor.