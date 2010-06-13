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iNQ'da Android kervanını katılıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Mobil telefon pazarının en genç üreticilerinden olan INQ Mobile'de Android'e geçiş yapıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Frank Meehan, GigaOM'a verdiği röportajda INQ Mobile olarak son yılların en popüler işletim sistemi olarak başı çeken Android platformuna destek vereceklerini ve dokunmatik Android'li mobil çözümlerinin 2011 yılından önce satışa sunulacağını duyurdu.

İngiltere merkezli olan INQ Mobile, özellikle ürettiği sosyal içerikli sitelerle uyumlu çalışan Qualcomm'un Brew OS tabanlı akıllı telefonlarıyla biliniyor.


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Mr. Jingles 9 yıl
Daha önce hiç adını sanını duymadığım bir marka. Son zamanlarda mısır patlağı gibi çoğalan Android'in yerini iyice sağlamlaştırdığını görebiliyoruz.
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sahafiec 9 yıl
...
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Batuist 9 yıl
paarda çeşitlilik olması açısından güzel bir gelişme.. özelliklede android platformunun gelişmesi açısından destek veren telefon sayısının artması bu yazılımı daha da ön plana çıkaracaktır.. gelecek androidde gibi...
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