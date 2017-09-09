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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 11 GM sızdı: iPhone 8’in birçok özelliği belli oldu

Yeni iPhone modelleri 12 Eylül'de tanıtılacak. Tanıtıma sayılı günler kala iOS 11'in final beta sürümü sızdırıldı. iOS 11 GM sürümünde iPhone 8'in birçok yeni özelliği keşfedildi.
1 yıl
14,7b
1
35
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Apple’ın yeni iPhone’u tanıtmasına günler kala iOS 11’in final betası iOS 11 GM (Golden Master) sürümü sızdı. 9to5Mac sitesi iOS 11 GM sürümünü didik didik etti ve iPhone 8 hakkında yeni detaylara ulaştı.

OLED Ekran

iOS 11 GM yazılımından ulaşılan bilgilere göre yeni iPhone’un OLED panele sahip olacağı doğrulandı. iPad Pro serisinden aşina olduğumuz True Tone Display beyaz dengeleme özelliğine yer verilecek. Bu sayede AMOLED ekranların beyazları sarımtırak renkte göstermesinin önüne geçilecek. Yeni ekran çözünürlüğü de belli oldu: 1125×2436 çözünürlüğünde bir ekran bizleri bekliyor.

iOS 11 GM sızdı: iPhone 8’in birçok özelliği belli oldu

Yeni Portre Modu

Dikkat çekici yeniliklerden birisi de kamera arayüzüne eklenen Portrait Lighting özelliği oldu. Bu özellik sayesinde farklı ışık efektlerini simüle ederek neredeyse DSLR seviyesinde derinlik efekti uygulanabiliyor. Kontür ışıklandırma, doğal aydınlatma, stüdyo ışıklandırması, sahne aydınlatması ve mono sahne aydınlatması seçenekleri arasından seçim yaparak porte modunun derinliğini arttırabilmek mümkün olacak.

Yeni Video Kayıt Çözünürlükleri

Yeni iPhone ile 4K çözünürlüğünde 60 FPS ve 24 FPS, 1080p çözünürlüğünde de 240 FPS (ağır çekim) video kaydı yapılabilecek.

Face ID

Parmak izi tanıma özelliğinin yerini alacak yüz tanıma teknolojisinin ismi Face ID olacak. Aşağıdaki görselde Face ID’ye yüz ekleme işleminin nasıl olacağını görebilirsiniz.

Yenilenen Ön Yüz Tasarımı

Daha önce HomePod yazılımında yeni iPhone modelini işaret eden çerçevesiz ekran görseline ulaşılmıştı. iOS 11 GM sürümünde bu görseli doğrular nitelikte yeni bir görüntüye ulaşıldı. Ulaşılan görüntüde Home butonu olmayan iPhone 8’in SOS modunun nasıl etkinleştirileceği bilgisi bulunuyor. Bu menüye nasıl gireceğimizden ziyade ön yüz tasarımının doğrulanmış olması daha çok ilgimizi çekiyor.

Animoji

Bu özellik sayesinde Face ID yardımıyla yüz hareketleriniz emojilere aktarılıyor. Sizin konuşmanıza ve surat hareketlerinize göre emojiler hareket edecek. Bu özelliği Face ID destekli cihazlar ile iMessage’da kullanabileceksiniz.

Yeni AirPods

Aşağıdaki görselde yeni AirPods modelini görmek mümkün. Teknik özellik bakımından fark var mı bilinmiyor ancak şarj göstergesinin kutunun içinden kutunun dışına alındığını görüyoruz.

Sanal Home butonu

Home butonunun kaldırılmasıyla birlikte bu işlevi gören sanal bir çizgi ekleniyor. Aşağıdaki görsellerde ve twitlerde bu çizgiyi görebilmek mümkün. Henüz resmi olarak yayınlanmayan iOS 11 GM sürümünün araştırılması devam ediyor. Yeni bilgiler gelmesi durumunda haber içeriğini güncelleyeceğiz.


https://9to5mac.com/2017/09/08/ios-11-gm-d22-iphone-8-details/ Yorum Yaz
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Silent Guardian 1 yıl en beğenilen pastadanadam
pastadanadam
Parmak izlerimizi aldılar, şimdide yüzlerimizi alacaklar. Bu işin sonu diyabet ölçüm cihazı gibi kanımıza bakmaya kadar gider, uyandırayım.

Ehliyet alırken, Pasaport çıkarırken, vize alırken 10 parmak izin veriliyor zaten.
Biyometrik fotoğraf ile yüzünde aynı şekilde alınıyor.
Labarotuvar tahlil sonuçların zaten e-nabız'da var.
Konumunu Google yıllardır topluyor. (İkinci parti uygulamalardan bahsetmiyorum bile)
İnternette her adımın aynı şekilde kayıtlı.
WhatsApp, Facebook, Twitter gibi ortamlarda herkesin görebileceği fotoğraflarımız mevcut.
Çeşitli bulut uygulamalarına fotoğrafların haberli ya da habersiz yükleniyor.
Ve sen diyorsun ki, Apple parmak izimizi aldı, şimdi yüzümüzü taratacak uyandırayım auuuuuv
Hava nasıl oralarda?
pastadanadamParmak izlerimizi aldılar, şimdide yüzlerimizi alacaklar. Bu işin sonu diyabet ölçüm cihazı gibi kanımıza bakmaya kadar gider, uya...
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1 Yanıt Yanıtla +92
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pastadanadam 1 yıl
Parmak izlerimizi aldılar, şimdide yüzlerimizi alacaklar. Bu işin sonu diyabet ölçüm cihazı gibi kanımıza bakmaya kadar gider, uyandırayım.
2 Yanıt Yanıtla +9
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Silent Guardian 1 yıl pastadanadam
pastadanadam

Silent Guardian

pastadanadam

Silent Guardian

pastadanadam
Parmak izlerimizi aldılar, şimdide yüzlerimizi alacaklar. Bu işin sonu diyabet ölçüm cihazı gibi kanımıza bakmaya kadar gider, uyandırayım.

Ehliyet alırken, Pasaport çıkarırken, vize alırken 10 parmak izin veriliyor zaten.
Biyometrik fotoğraf ile yüzünde aynı şekilde alınıyor.
Labarotuvar tahlil sonuçların zaten e-nabız'da var.
Konumunu Google yıllardır topluyor. (İkinci parti uygulamalardan bahsetmiyorum bile)
İnternette her adımın aynı şekilde kayıtlı.
WhatsApp, Facebook, Twitter gibi ortamlarda herkesin görebileceği fotoğraflarımız mevcut.
Çeşitli bulut uygulamalarına fotoğrafların haberli ya da habersiz yükleniyor.
Ve sen diyorsun ki, Apple parmak izimizi aldı, şimdi yüzümüzü taratacak uyandırayım auuuuuv
Hava nasıl oralarda?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Doğru cevap verince sazan oluruz zaten. Hep öyledir...

Sevgili gardiyan, kinaye nedir, nasıl yapılır bir bakıver :)

Örnek bile veririm;
Hocam siz var ya tam bir adamsınız.
pastadanadamSilent GuardianpastadanadamSilent Guardian
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1 Avatar
FIRAT_G_ 1 yıl
Milletin moklu parmağının izini aypon pinpon napsın o zaman xiaomi de bizim parmagımıza hasta olmuştur

Neyse konu o değilde kendini taklit edip yenilik sunamamaya başladı gibi aylavyuponlar.
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~Lion King~ 1 yıl
Herkes birbirine laf sokup artı alma derdinde. Tiksindim.
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Whippoorwill 1 yıl ~Lion King~
~Lion King~
Herkes birbirine laf sokup artı alma derdinde. Tiksindim.

Daha önce tutan ilginç yorumları üst kısımda tekrar görebilirsiniz.
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tamzirtapoz 1 yıl
özelliklerin çoğu zaten belliydi ama henüz burda insanı heycanlandıran bir özellik göremedim şahsen
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snomask 1 yıl
Tasarımda iyice sıçmaya başladılar.
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435 1 yıl
sürekli sakal uzatıp kesen biri olarak yüzümü nasıl tanıyacak merak ediyorum.
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oguzhantezel92 1 yıl
Ön yüzün üst kısmı leş duruyor. Amaçsız bir biçim verilmiş.
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V4LKyR 1 yıl
Vay be. İyi geliyor he.
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Krone 1 yıl
Animoji çok iyimiş yaw
Yalnız o ön kameranın bulunduğu yer olmamış.
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kadirirdem 1 yıl
Eyy Apple'cılar 6 bin tl yi hazırlayın!
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Androidd 1 yıl kadirirdem
Eyy Applecılar Amerika dan almaya çalışın 😁
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techill 1 yıl
Saglik uygulamasi falan kac kisi kullaniyot merak ediyorum. Adam gibi ise yarayacak seyler eklesinler. Mobil veri kisa yolu yok, ekleseler bari ios11'e
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MrOguzhan 1 yıl techill
techill
Saglik uygulamasi falan kac kisi kullaniyot merak ediyorum. Adam gibi ise yarayacak seyler eklesinler. Mobil veri kisa yolu yok, ekleseler bari ios11'e

Hıaaaaaaaa...


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