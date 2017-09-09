iOS 11 GM sızdı: iPhone 8’in birçok özelliği belli oldu

Apple’ın yeni iPhone’u tanıtmasına günler kala iOS 11’in final betası iOS 11 GM (Golden Master) sürümü sızdı. 9to5Mac sitesi iOS 11 GM sürümünü didik didik etti ve iPhone 8 hakkında yeni detaylara ulaştı.

OLED Ekran

iOS 11 GM yazılımından ulaşılan bilgilere göre yeni iPhone’un OLED panele sahip olacağı doğrulandı. iPad Pro serisinden aşina olduğumuz True Tone Display beyaz dengeleme özelliğine yer verilecek. Bu sayede AMOLED ekranların beyazları sarımtırak renkte göstermesinin önüne geçilecek. Yeni ekran çözünürlüğü de belli oldu: 1125×2436 çözünürlüğünde bir ekran bizleri bekliyor.

Yeni Portre Modu

Dikkat çekici yeniliklerden birisi de kamera arayüzüne eklenen Portrait Lighting özelliği oldu. Bu özellik sayesinde farklı ışık efektlerini simüle ederek neredeyse DSLR seviyesinde derinlik efekti uygulanabiliyor. Kontür ışıklandırma, doğal aydınlatma, stüdyo ışıklandırması, sahne aydınlatması ve mono sahne aydınlatması seçenekleri arasından seçim yaparak porte modunun derinliğini arttırabilmek mümkün olacak.

Yeni Video Kayıt Çözünürlükleri

Yeni iPhone ile 4K çözünürlüğünde 60 FPS ve 24 FPS, 1080p çözünürlüğünde de 240 FPS (ağır çekim) video kaydı yapılabilecek.

Face ID

Parmak izi tanıma özelliğinin yerini alacak yüz tanıma teknolojisinin ismi Face ID olacak. Aşağıdaki görselde Face ID’ye yüz ekleme işleminin nasıl olacağını görebilirsiniz.

Yenilenen Ön Yüz Tasarımı

Daha önce HomePod yazılımında yeni iPhone modelini işaret eden çerçevesiz ekran görseline ulaşılmıştı. iOS 11 GM sürümünde bu görseli doğrular nitelikte yeni bir görüntüye ulaşıldı. Ulaşılan görüntüde Home butonu olmayan iPhone 8’in SOS modunun nasıl etkinleştirileceği bilgisi bulunuyor. Bu menüye nasıl gireceğimizden ziyade ön yüz tasarımının doğrulanmış olması daha çok ilgimizi çekiyor.

Animoji

Bu özellik sayesinde Face ID yardımıyla yüz hareketleriniz emojilere aktarılıyor. Sizin konuşmanıza ve surat hareketlerinize göre emojiler hareket edecek. Bu özelliği Face ID destekli cihazlar ile iMessage’da kullanabileceksiniz.

Yeni AirPods

Aşağıdaki görselde yeni AirPods modelini görmek mümkün. Teknik özellik bakımından fark var mı bilinmiyor ancak şarj göstergesinin kutunun içinden kutunun dışına alındığını görüyoruz.

Sanal Home butonu

Home butonunun kaldırılmasıyla birlikte bu işlevi gören sanal bir çizgi ekleniyor. Aşağıdaki görsellerde ve twitlerde bu çizgiyi görebilmek mümkün. Henüz resmi olarak yayınlanmayan iOS 11 GM sürümünün araştırılması devam ediyor. Yeni bilgiler gelmesi durumunda haber içeriğini güncelleyeceğiz.

https://9to5mac.com/2017/09/08/ios-11-gm-d22-iphone-8-details/