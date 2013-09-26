iOS 7.0.2 yayınlandı

18 eylülde kullanıcıların beğenisin sunulan iOS 7'nin 2.güncellemesi olan iOS 7.0.2 bugün yayınlandı.

iOS 7.0.1'in sadece iPhone 5s ve 5c'ye yönelik olarak yayınlanmasından ötürü, iOS 7.0.2 versiyon numarasıyla yayınlanan bu sürümde, kilit ekranı parolasının atlanmasına imkan sunan hata giderilmiş. Güncelleme, güvenlik açığını giderdiği için kritik olup tüm iOS 7 kullanıcıları tarafından mutlaka yüklenmeli.

iOS 7.0.2, güvenlik açığının gidermesinin yanı sıra parola girişi için Yunanca klavye seçeneğinin yeniden sunulmasını sağlıyor.

TSİ 20:00'den itibaren yayınlanan iOS 7.0.2, iTunes üzerinden ya da OTA olarak cihazlara yüklenebilmekte.