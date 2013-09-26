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iOS 7.0.2 yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,1b
1
72
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iOS 7.0.2 yayınlandı

18 eylülde kullanıcıların beğenisin sunulan iOS 7'nin 2.güncellemesi olan iOS 7.0.2 bugün yayınlandı.

iOS 7.0.1'in sadece iPhone 5s ve 5c'ye yönelik olarak yayınlanmasından ötürü, iOS 7.0.2 versiyon numarasıyla yayınlanan bu sürümde, kilit ekranı parolasının atlanmasına imkan sunan hata giderilmiş. Güncelleme, güvenlik açığını giderdiği için kritik olup tüm iOS 7 kullanıcıları tarafından mutlaka yüklenmeli.

iOS 7.0.2, güvenlik açığının gidermesinin yanı sıra parola girişi için Yunanca klavye seçeneğinin yeniden sunulmasını sağlıyor.

TSİ 20:00'den itibaren yayınlanan iOS 7.0.2, iTunes üzerinden ya da OTA olarak cihazlara yüklenebilmekte.


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iboocum 6 yıl en beğenilen
bekleyin 2 gün sonra 7.0.3 çıkar onu yükleriz
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trsinapsis 6 yıl
Ipad içinde çıktı fakat değişim yok takılmallar devam ediyor
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REM 6 yıl Avienova
Avienova

Kasiyor diyen 4/4s kullanicisi arkadaslar gayet normal. 512mb ram var o cihazlarda ne bekliyordunuzki? IP5te kasma stabilite sorunlari yok ama seneye ios8 ciktiginda ip5te hafiften kasacaktir. Benim dusuncem iphone 2 modelde bir satilip degistirilmeli.

İp5'in ios8 te kasma yapmaması lazım çünkü 5C aynı ip5 donanımında ve Apple yeni çıkardığı ürüne bir sonraki güncellemede sorunsuz bir güncelleme verir
AvienovaKasiyor diyen 4/4s kullanicisi arkadaslar gayet normal. 512mb ram var o cihazlarda ne bekliyordunuzki? IP5te kasma stabilite so...
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xsw 6 yıl
Bence 4 de kasması normal ama 4S de çift çekirdek işlemci var çok kasmaması lazım.
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DH Misafiri 6 yıl
Güncelleme Iphone 4s te hem takılmaya sebebiyet veriyor hemde şarj tüketimi ortalama %30 artmış şekilde çalışıyor. Bu tür aksaklıklar Apple a hiç yakıştıramadım, tabi düzeltilmiyor değil bu hatalar ama bu süreç ne kadar uzarsa o kadar prestij kaybediyor gözümde...
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DH Misafiri 6 yıl
iphone 4 ü güncelledim fakat nette giirmiyor. E ne de 3g yazmıyor
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DH Misafiri 6 yıl
ios 7.o.2 yükledikten sonra gelen gıden çagrılarda ne mıkrofon nede hoporler çalısmıyor makıne arıza yaptı dıyecem sesı dısarı verdıgımde sorunsuz çalısıyor
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DH Misafiri 6 yıl
I phone 4s kullaniyorum. ios 7.0.2 yuklendi ama sim kilidi acilmiyor. lutfen yardimci olurmusunuz. tesekkurler
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DH Misafiri 6 yıl
ben bu ios 7.0.2 yi hiç beğenmedim cihaz resmen android gibi oldu bu ne ya hiç sevmediğim birşey
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba. 4s kullanıcısıyım son sürümü yükledikten sonra sarj hemen bitiyor anlamadım sorun ne olabilir yada ne yapmam gerekiyor lütfen bilgi rica. teşekkür ederim
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Jack Rabbit Slims 6 yıl
Bu güncellemenin shsh kaydını alabildiniz mi TinyUmbrella'dan?
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DH Misafiri 6 yıl
ios 7 ve 7.0.2 sürümlerini yükledikten sonra telefonunuzu kapatıp açın home kilit tuşlarına aynı anda basılı tutarak elma logosu gelince bırakacaksınız resetleyin ios7 de şarj sorunu var telefonun arka planda hiç birşey çalışmasa bile şarj yiyor.en kötü sorunda bu zaten iphone 5 de şarj olma olayı ise uzun sürüyor appstoreden battary doctor yükleyerek kullabilirsiniz.
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dagnomels 6 yıl
Beyler ios 7.0.2'deyim shsh kaydım yok ama ios 7 icin apple yeni sürüm yolladığı zaman (ios 7.0.3 vs...) ios 6 imzaları bir an için açılır mı geriye dönmek için???
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