iOS cihazların ekran görüntüsünü kaydetmeye yarayan Display Recorder App Store'da yayınlandı





iOS kullanıcılarının şimdiye kadar cihazlarını Jailbreak yaparak Cydia'dan indirmek zorunda olduğu ekran görüntüsünü video olarak kaydetmeye yarayan Display Recorder uygulaması, Apple tarafından App Store'a kabul edildi! Cupertino merkezli üretici, daha önce üçüncü parti uygulamaların ekran görüntüsü almasına dahi izin vermiyordu.

Vietnam'dan Bugun Software'in geliştirdiği uygulamanın Cydia'daki aynı adlı içerik ile bir bağı bulunmuyor. iOS 4.0 ve üstü işletim sistemi versiyonuna sahip iPhone 3Gs/4/4s, iPod 3G/4G ve iPad modelleriyle uyumlu olan Display Recorder'ı 1.99 Dolar ödeyerek cihazınıza kurabilirsiniz.

Çeşitli formatlarla ekranınızın görüntüsünü video olarak ya da sadece sesleri kaydetmeniz mümkün. Tabiki iki dosyayı birleştirerek tam anlamıyla cihazınızda yaptığınız işlemleri kayıt altına alma imkanı da tanıyor. Youtube'a yükleme, kayıtlı ile ilgili detaylı ayarlamalar ve görüntü kütüphanesine aktarma yetilerine sahip olan uygulama, iyi düzeyde ses kaydedebiliyor, ancak videoların fps değerinin düşük olduğundan yakınılıyor.

Peş peşe ekran fotoğrafları çekerek oluşturulduğu düşünülen videoların ilerleyen güncellemelerle daha iyi hale gelmesi bekleniyor. Bazı kaynaklara göre; Display Recorder'ın App Store macerası pek uzun soluklu olmayacak, fakat halen iTunes üzerinden uygulamaya erişilebiliyor.

iOS cihazınızı Jailbreak yapmadan ekran görüntüsünü video olarak kaydetmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz. İşlevinden dolayı kaldırılmasa bile Cydia'daki uygulamanın geliştiricisi Ryan Petrich'in iTunes Connect üzerinden yolladığı şikayet, Apple'ın dikkattini çekebilir ve Display Recorder mağazadan silinebilir. Buradan uygulamaya erişebilirsiniz. İnceleme videosu aşağıdadır.





http://9to5mac.com/2012/06/18/previously-jailbreak-only-apple-allows-ios-display-recorder-app-into-app-store/