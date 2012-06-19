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iOS cihazların ekran görüntüsünü kaydetmeye yarayan Display Recorder App Store'da yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,4b
1
15
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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iOS kullanıcılarının şimdiye kadar cihazlarını Jailbreak yaparak Cydia'dan indirmek zorunda olduğu ekran görüntüsünü video olarak kaydetmeye yarayan Display Recorder uygulaması, Apple tarafından App Store'a kabul edildi! Cupertino merkezli üretici, daha önce üçüncü parti uygulamaların ekran görüntüsü almasına dahi izin vermiyordu.
Vietnam'dan Bugun Software'in geliştirdiği uygulamanın Cydia'daki aynı adlı içerik ile bir bağı bulunmuyor. iOS 4.0 ve üstü işletim sistemi versiyonuna sahip iPhone 3Gs/4/4s, iPod 3G/4G ve iPad modelleriyle uyumlu olan Display Recorder'ı 1.99 Dolar ödeyerek cihazınıza kurabilirsiniz.
Çeşitli formatlarla ekranınızın görüntüsünü video olarak ya da sadece sesleri kaydetmeniz mümkün. Tabiki iki dosyayı birleştirerek tam anlamıyla cihazınızda yaptığınız işlemleri kayıt altına alma imkanı da tanıyor. Youtube'a yükleme, kayıtlı ile ilgili detaylı ayarlamalar ve görüntü kütüphanesine aktarma yetilerine sahip olan uygulama, iyi düzeyde ses kaydedebiliyor, ancak videoların fps değerinin düşük olduğundan yakınılıyor.
Peş peşe ekran fotoğrafları çekerek oluşturulduğu düşünülen videoların ilerleyen güncellemelerle daha iyi hale gelmesi bekleniyor. Bazı kaynaklara göre; Display Recorder'ın App Store macerası pek uzun soluklu olmayacak, fakat halen iTunes üzerinden uygulamaya erişilebiliyor. 
iOS cihazınızı Jailbreak yapmadan ekran görüntüsünü video olarak kaydetmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz. İşlevinden dolayı kaldırılmasa bile Cydia'daki uygulamanın geliştiricisi Ryan Petrich'in iTunes Connect üzerinden yolladığı şikayet, Apple'ın dikkattini çekebilir ve Display Recorder mağazadan silinebilir. Buradan uygulamaya erişebilirsiniz. İnceleme videosu aşağıdadır. 


http://9to5mac.com/2012/06/18/previously-jailbreak-only-apple-allows-ios-display-recorder-app-into-app-store/ Yorum Yaz
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ibrahimhd 7 yıl en beğenilen
Uygulama güzel fekat pahalı 1,99$ etmez.
Hakkı 0,99$
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DH Misafiri 3 yıl
Apple Store'dan kaldırıldı. Ve ben buna bu alternatif kullanın. Şimdiye kadar, bu harika çalışıyor. apowersoft-tr.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
benim AppStore'umda mağza değiştir diyo ayrıca onu vshare üzerinden indiremezmiyim ???
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ketrp 7 yıl
ihtiyacım olsa indiririm güzel bi program
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sarjaleti 7 yıl
1.99$ fazla gibi.
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cholonya 7 yıl
Evet aldim ve kullandim, cakma ya da taklit bir program degil, soyledigini yapiyor. Bu soylediginiz taklitci ve cakmaci zihniyetin konuyla ne ilgisi var onu da anlamis degilim dogrusu...
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ibrahimhd 7 yıl cholonya
cholonya
Evet aldim ve kullandim, cakma ya da taklit bir program degil, soyledigini yapiyor. Bu soylediginiz taklitci ve cakmaci zihniyetin konuyla ne ilgisi var onu da anlamis degilim dogrusu...

İyi o zaman git cydiadaki proya bak ne demek istediğimi anlarsın kim emek verip yapmış kim kopyalamış görürsün.
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Recharged 7 yıl
Programın kullanımı hoşuma gitti.Genelde çoğu uygulama ve tanıtımcılar bu programlar sayesinde uygulama içeriğini video şeklinde sunabilecekler artı bir kameraya gereksinim duymadan.Alternatifleri varmıdır bilmiyorum ancak fiyatı uygulama için fazla değil bence.
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yigong2033 7 yıl
Aynı isimde farklı bir yapımcının uygulaması bu.
Ayrıca daha ağır ve kalitesiz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tora 7 yıl
Jailbreak uygulaması olan Display Recorder'ın yapımcısı Ryan Petrich'in uygulaması değil. Aynı isimde farklı bir yapımcının uygulaması bu.
Ayrıca daha ağır ve kalitesiz. Diğeriyle Retina ekranlı iPhone 4 çözünürlüğünde, H264 codec ve ses desteği ile çok akıcı kayıtlar yapılabiliyor
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ibrahimhd 7 yıl en beğenilen
Uygulama güzel fekat pahalı 1,99$ etmez.
Hakkı 0,99$
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cholonya 7 yıl ibrahimhd
ibrahimhd

Uygulama güzel fekat pahalı 1,99$ etmez.
Hakkı 0,99$


bir programcılık duayeni olarak haklısınız, jailbreak yapmadan bu özelliği sunan başka program yok ve oldukça kullanışlı ve güzel bir arayüze sahip, yani emek verilmiş ama olsun, 1$ fazladan verip alınır mı hiç!
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