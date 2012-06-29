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iOS için Atari's Greatest Hits oyunundaki tüm kataloglar kısa bir süre ücretsiz

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Atari tarafından bir dönemin en popüler salon ve konsol oyunlarını bir araya topladığı Atari's Greatest Hits, hem iOS hem de Android platformunda indirmeye sunulmuştu. Firma, iOS için kısa bir süreliğine oyun kataloğunu ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Atari's Greatest Hits, Atari'nin 40. yılı münasebetiyle katalogdaki 100 oyunu ücretsiz olarak sunacak.

Paketin kendisi ücretsiz iken katalogdaki Missile Commander da ücretsiz sunuluyordu. Kullanıcılar uygulama içi satın alma yöntemiyle diğer oyunları indirebiliyordu. 

Kullanıcılar uygulamayı silene veya yeniden yükleyene kadar indirdikleri katalog oyunlarını ücretsiz oynayabilecek. Duyumlar gün sonunda kampanyanın biteceği yönünde.


http://itunes.apple.com/app/ataris-greatest-hits/id422966028?mt=8

http://toucharcade.com/2012/06/28/full-catalog-of-games-in-ataris-greatest-hits-app-free-for-a-limited-time/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
O.Beverly 7 yıl
Store'daki yorumlara göre 100 oyun ücretsiz değil hatta şu yoruma güldüm.

"Only 1 game is free, not all 100

by Eamon the Competent
You still need to pay 9.99 for all the games--this just gives you "access" to the games, the same way I have "access" to a porsche in the showroom."
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