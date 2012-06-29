iOS için Atari's Greatest Hits oyunundaki tüm kataloglar kısa bir süre ücretsiz

Atari tarafından bir dönemin en popüler salon ve konsol oyunlarını bir araya topladığı Atari's Greatest Hits, hem iOS hem de Android platformunda indirmeye sunulmuştu. Firma, iOS için kısa bir süreliğine oyun kataloğunu ücretsiz olarak sunmaya başladı.





Atari's Greatest Hits, Atari'nin 40. yılı münasebetiyle katalogdaki 100 oyunu ücretsiz olarak sunacak.





Paketin kendisi ücretsiz iken katalogdaki Missile Commander da ücretsiz sunuluyordu. Kullanıcılar uygulama içi satın alma yöntemiyle diğer oyunları indirebiliyordu.





Kullanıcılar uygulamayı silene veya yeniden yükleyene kadar indirdikleri katalog oyunlarını ücretsiz oynayabilecek. Duyumlar gün sonunda kampanyanın biteceği yönünde.









http://itunes.apple.com/app/ataris-greatest-hits/id422966028?mt=8