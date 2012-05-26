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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için EA oyunları Anma Günü nedeniyle App Store'da indirimli

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil uygulama mağazalarında önemli gün ve etkinliklerde zaman zaman fiyatlarda indirime gidildiğine şahit oluyoruz. 

ABD'de gerçekleşen Anma Günü etkinlikleri nedeniyle Electronic Arts firması da mobil oyunlarında indirime gitti. Oyunların 49 tanesi 0.99-1.99$ şeklinde kullanıcılara sunulmaya başladı.

Örneğin Burnout™ CRASH! 0.99$, iPad için Dead Space 1.99$, iPad için Ultimate Mortal Kombat 0.99$, Madden NFL 12 0.99$, Transformers Dark of The Moon 0.99$ şeklinde indirime girmiş durumda.

EA'nin oyunlarının listesine http://itunes.apple.com/us/artist/electronic-arts/id284800461?mt=8 adresinden ulaşabilirsiniz.

http://toucharcade.com/2012/05/25/ea-slashes-prices-in-big-memorial-day-sale/ Yorum Yaz
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