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iOS için WhatsApp güncellendi: Güvenlik Ayarları ve Yeni Duvar Kağıtları

5 yıl
9,2b
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15
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iOS için WhatsApp güncellendi: Güvenlik Ayarları ve Yeni Duvar Kağıtları

Kısa bir süre önce Facebook tarafından satın alınan WhatsApp’in uzun süredir beklenen gizlilik ayarları sonunda iOS uygulamasıyla buluştu.

Dün yayınlanan 2.11.8 sürümüyle birlikte WhatsApp’de artık “Son görünüm, profil fotoğrafı ve durum bilgisinin” paylaşılmasıyla ilgili olarak çeşitli güvenlik ayarları yapılabilecek. Ayrıca uygulamaya yeni duvar kağıdı seçenekleri eklenirken; çeşitli hata gidermeleri de son güncellemede ele alınmış.

Önümüzdeki zamanlarda VoIP yeteneğinin de kazandırılacağı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’in App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

WhatsApp Messenger - WhatsApp Inc.
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carter 5 yıl
Bakın buraya yazıyorum; WhatsApp Facebook'un elinde eski havasını yitirip gidecek.
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Steteskop 5 yıl
Duvar kağıtları hoşuma gitti.
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bonusum 5 yıl
tartışmasız şuanda en popüleri. daha iyileri illaki vardır, olacaktırda ama kullanan yok maalesef. kuruyoruz telefona bazıları için 1 kişi bile çıkmıyor :)
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ikstanem 5 yıl
Whatsapp'ı çizgisinden çıkmaması doğru hamle.
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BekirTemel 5 yıl
Facebook olayları WhatsApp a uzun yıllardır duyduğum sempatiyi azalttı diyebilirim lakin şuana dek yaptıkları işler fena değil diyebilirim.
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fm.karahan 5 yıl
Whatsappta apple ile anlasmis sanirim. Whatsappin kopyasi olan telegram iphone4 te gayet hizli acilirken whatsapp cok yavas aciliyor. Yine telegrama tikladigimizda animasyon kasmaz iken whatsappta kasiyor.
O yuzden whatsappin eski degeri yok gozumde.
2 Yanıt Yanıtla +3
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mehmedaltair 5 yıl fm.karahan
fblikral
Whatsappta apple ile anlasmis sanirim. Whatsappin kopyasi olan telegram iphone4 te gayet hizli acilirken whatsapp cok yavas aciliyor. Yine telegrama tikladigimizda animasyon kasmaz iken whatsappta kasiyor.
O yuzden whatsappin eski degeri yok gozumde.

Telegram whatsapp'ten çok daha kaliteli bir program hocam aslında herkesin telegram kullanması lazım ama alışkanlık oldu mu kimse whatsapp'i bırakmıyor
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Jack Rabbit Slims 5 yıl fm.karahan
fblikral

Whatsappta apple ile anlasmis sanirim. Whatsappin kopyasi olan telegram iphone4 te gayet hizli acilirken whatsapp cok yavas aciliyor. Yine telegrama tikladigimizda animasyon kasmaz iken whatsappta kasiyor.



O yuzden whatsappin eski degeri yok gozumde.

En azından İOS5 desteği var Telegram'da yok.
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