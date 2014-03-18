iOS için WhatsApp güncellendi: Güvenlik Ayarları ve Yeni Duvar Kağıtları

Haber Editörü
Kısa bir süre önce Facebook tarafından satın alınan WhatsApp’in uzun süredir beklenen gizlilik ayarları sonunda iOS uygulamasıyla buluştu.
Dün yayınlanan 2.11.8 sürümüyle birlikte WhatsApp’de artık “Son görünüm, profil fotoğrafı ve durum bilgisinin” paylaşılmasıyla ilgili olarak çeşitli güvenlik ayarları yapılabilecek. Ayrıca uygulamaya yeni duvar kağıdı seçenekleri eklenirken; çeşitli hata gidermeleri de son güncellemede ele alınmış.
Önümüzdeki zamanlarda VoIP yeteneğinin de kazandırılacağı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’in App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:WhatsApp Messenger - WhatsApp Inc.
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O yuzden whatsappin eski degeri yok gozumde.
Telegram whatsapp'ten çok daha kaliteli bir program hocam aslında herkesin telegram kullanması lazım ama alışkanlık oldu mu kimse whatsapp'i bırakmıyor
En azından İOS5 desteği var Telegram'da yok.