iOS için WhatsApp güncellendi: Güvenlik Ayarları ve Yeni Duvar Kağıtları

Kısa bir süre önce Facebook tarafından satın alınan WhatsApp’in uzun süredir beklenen gizlilik ayarları sonunda iOS uygulamasıyla buluştu.

Dün yayınlanan 2.11.8 sürümüyle birlikte WhatsApp’de artık “Son görünüm, profil fotoğrafı ve durum bilgisinin” paylaşılmasıyla ilgili olarak çeşitli güvenlik ayarları yapılabilecek. Ayrıca uygulamaya yeni duvar kağıdı seçenekleri eklenirken; çeşitli hata gidermeleri de son güncellemede ele alınmış.

Önümüzdeki zamanlarda VoIP yeteneğinin de kazandırılacağı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’in App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: