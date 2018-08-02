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iOS odaklı sitelere şok: Apple uygulamalar için iTunes İş Birliği Programı'nı kapatıyor

Apple'ın iTunes İş Birliği Programı birçok iOS odaklı teknoloji sitesinin en büyük gelir kaynağıydı. Şirket 1 Ekim itibariyle App Store uygulamalarına bağlantı veren web sitelerine para ödemeyecek.
9 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, iTunes İş Birliği Programı'nın artık iOS ve macOS uygulamaları için geçerli olmayacağını duyurdu. Söz konusu değişiklik 1 Ekim 2018'den itibaren hayata geçecek. İş birliği programı kullanıcıların kendilerine ait web sitelerinde App Store'daki uygulamalara bağlantı vererek uygun satışlardan para kazanmasını sağlıyordu.
Ayrıca Bkz. "Apple yeni iPhone'ları 11 veya 12 Eylül'de tanıtabilir"
Başlangıçta uygulama satın alımlarında kullanıcılara %7 komisyon veriliyordu ancak geçen yıl Nisan ayında bu %2.5'e düşürüldü. Şimdi ise hiç komisyon yok. Apple artık App Store'un daha iyi hale geldiği ve kullanıcıların uygulamaları kolayca keşfetmesine yardımcı olduğu için buna ihtiyacı kalmadığını söylüyor. Ancak web sitesi sahipleri müzik, film, kitap ve TV içerikleri için yapılacak satın alımlarda komisyon alınmaya devam edecek.

Apple odaklı siteler sıkıntı yaşayabilir

Bu haber şüphesiz ki App Store iş birliği programından önemli miktarda para kazanan birçok teknoloji blogunu etkileyecek. Bu web sitelerinden biri de iOS oyun incelemeleri yapan ve gelirlerinin önemli bir kısmını bunların içine yerleştirdiği App Store bağlantılarından sağlayan Toucharcade olacak.
Reklam engelleyiciler web sitelerinin reklam gelirlerine büyük bir darbe indirdikten sonra bu tür iş birliği programları söz konusu kaybı karşılamak adına büyük bir umut olmuştu. Apple'ın iş birliği programını kapatması, internet yayıncılarının web sitelerini ayakta tutmasını daha da zorlaştıracak.

https://techcrunch.com/2018/08/01/apple-is-ending-its-app-store-affiliate-program-in-october/ Yorum Yaz
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maxmania 9 ay en beğenilen
en iyi ios oyunları haberlerinin sebebi belli oldu.
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SaWYeR53 9 ay
Bu is birligi icin nereye basvuru yapmamiz gerekiyor acaba ??
Sitemde film ve muzik icin incelemeler yapacagim.
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mateacher 9 ay
Vay be %7 iyi paraymış :)
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maxmania 9 ay en beğenilen
en iyi ios oyunları haberlerinin sebebi belli oldu.
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