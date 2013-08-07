iOS ve Android için Twitter uygulaması güncellendi

Popüler sosyal ağ Twitter, iOS ve Android platformları için yeni özellikler ile güncellendi.

Geçtiğimiz dönemde güvenlik amaçlı olarak çift aşamalı kimlik doğrulama sistemine geçen servis, yeni güncelleme ile ayarlar menüsünden açılabilen ve bildirimler yardımıyla ayarlanabilen giriş doğrulması sistemine de kavuştu. Bu sayede kullanıcılar hesaplarını daha etkili şekilde koruyabilecekler. Ayrıca profiline girilen kişilerin eklediği fotoğrafları ayrı bir galeri halinde gösterilmesini de sağlayan güncelleme, birçok hata çözümünü de içeriyor.

Güncellene Twitter uygulamasına iOS için buradan Android içinse buradan ulaşabilirsiniz.

http://mashable.com/2013/08/06/twitter-app-photo-gallery/?utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedburner