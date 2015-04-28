iOS ve Android uyumlu Lifecake uygulaması Canon tarafından satın alındı

Ebeveynlerin çocuklarının fotoğraflarını ve videoları tek bir platformda toplaması için hazırlanan ve bu içerikleri diğer aileler ile paylaşması noktasında oldukça güzel bir altyapı ortaya koyan iOS ve Android uygulaması Lifecake, görüntüleme sektörünün büyük ismi Canon tarafından satın alındı.

Canon'un Lifecake uygulamasını ne kadara satın aldığı hakkında şimdilik herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Bu satın alma doğrultusunda uygulamaları için hızlı bir güncelleme yayınlanan geliştiriciler, Canon bünyesine dahil oldukları için oldukça heyecanlı olduklarını ve Canon'nun yardım ile teknolojileriyle LifeCake'i çok daha gelişmiş hale getireceklerini belirtiyor. Canon adına konuşan şirketin Avrupa Dijital Hizmetler sorumlusu Alberto Spinelli ise bu satın almayı herkesin fotoğraf çekerek hikayelerini rahatlıkla aktarmaları hedefleri için harika bir adım olarak nitelendiriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Lifecake uygulamasına iOS için buradan , Android içinse buradan elde edebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/canon-acquires-lifecake-a-photos-app-for-parents-27381029/