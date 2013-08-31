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iOS ve Mac OS cihazlar arasında veri aktarımı sağlayan uygulama: DeskConnect

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS ve Mac OS cihazlar arasında veri aktarımı sağlayan uygulama: DeskConnect
Apple'ın iOS işletim sistemine sahip mobil cihazları ile Mac OS işletim sistemine sahip bilgisayar sistemleri arasında her türlü veri aktarımı için Mac OSX 10.6 ve üzeri sistemler için geliştirilen DeskConnect isimli uygulama, kullanıcılara oldukça kullanışlı bir yapı sağlıyor.
Aynı zamanda cihazlar arası aktarım işlemi için gerekli iPhone, iPad ve iPod Touch üzerinde çalışan bir iOS uygulaması da bulunan DeskConnect, kullanıcıların çektikleri fotoğrafları, internet üzerinde okudukları herhangi bir içeriği, videoları, ses dosyalarını, harita koordinat bilgilerini, kişi numaralarını ya da metin dosyalarını sadece birkaç tıklama ile belirlenen diğer cihazlar üzerine kolayca aktarabiliyor. Kişilere herhangi bir veri limiti koymayan ve direkt Bluetooth ya da Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilen uygulama, yüklendiği zaman Mac OSX işletimi sisteminin üst barına yerleşerek görevini yerine getiriyor.
Farklı cihazlar arası sağladığı limitsiz ve zahmetsiz veri aktarımıyla dikkat çeken DeskConnect uygulamasının ücretsiz Mac OSX sürümüne buradan, aynı şekilde ücretsiz olarak sunulan iOS sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/us/app/deskconnect/id642218244?ls=1?at=10l3N7 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SaB0 6 yıl
Tam aradığım uygulama diyebilirim. Paylaşım için teşekkürler.
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