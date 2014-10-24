iPad Air 2’nin NFC desteği, geleceğin ödeme sistemini mi yaratacak?

Apple’ın yeni iPad’leri tanıtırken hakkında hiçbir bilgi vermediği hatta A8X içinde yer almadığı söylenen NFC desteği, iFixit ekibinin cihazı parçalarına ayırmasıyla ortaya çıktı. Peki iPad’de yer alan bu NFC çipi tam olarak ne işe yarayacak? Yoksa Apple kocaman bir tableti pos cihazına yakınlaştırarak ödeme kolaylığı (!) sağlamayı mı hedefliyor?









A8X işlemcisi ile piyasadaki tüm dengeleri alt üst eden iPad Air 2’de iPhone 6 ve 6 Plus’tan farklı olarak A8X işlemcisi kullanılmıştı. Üç çekirdekli bir mimariye sahip olan bu işlemci, performans değerleri ile bugüne kadarki iOS’lu cihazlar arasında en büyük sıçramayı yapan model olarak önemli bir yere sahip. Yeni iPhone’larda yer alan A8 işlemcinin yanına NFC yongasını da koymayı ihmal etmeyen Apple’ın iPad Air 2’de bu desteği sunmadığı düşünülmüştü. Sonuçta kimse kocaman bir tablet ile kasada ödeme yapmaya pek gerek duymazdı. Tabi Apple bunun çok dışında bir senaryo kurgulamamışsa…

Bilindiği gibi iPhone 6, iPhone 6 Plus ve Apple Watch cihazlarında NFC yer alıyor ve bu NFC desteğini satış noktalarında müşteri olarak, ödeme yapmak için kullanabiliyoruz veya kullanabileceğiz. iPad Air 2 ise işin karşı tarafına geçecek ve ödemeleri kabul eden cihaz olacak. Bu iş kafanızı karıştırmasın zira iPad’ler uzunca bir zamandır dünyanın belirli noktalarında -özellikle de ABD’de- ödemelerin alınması için kullanılıyor.

Bunun için kullanılan araç ise üçüncü şahıslarca geliştirilmiş bir aksesuar olan Square Stand. Bu işlevsel aparat lightning ve 30 pin bağlantı yuvalarını kullanarak iPad ile iletişime geçiyor. Bir uygulama aracılığıyla da müşterilere alışveriş ekranı sunuyor. Müşteri, satın almak istediği ürünü veya ürünleri adetleri ile girerek siparişi veriyor, standın alt tarafında yer alan kredi kartı alanına da kartını okutarak ödemeyi gerçekleştiriyor. Ödeme sonrasında da ürününü hazır olan bankolardan kredi kartı ismi ile çağrılarak teslim alabiliyor.





Özellikle küçük işletmelerin yoğun olarak kullanmayı tercih ettiği bu fonksiyonel araçlar, Apple’ın da dikkatini çekmiş olacak ki, zaten bu amaçla etkin kullanılan tabletleri, ek bir araca ihtiyaç duymadan kullanılabilir olacak şekilde donatmış. Sadece NFC destekli Apple cihazınızı veya başka bir uyumlu ödeme kanalını, kasadaki iPad’e okutun ve ödemeyi de gerçekleştirerek siparişinizi verin. Hepsi bu kadar basit.

Apple Pay'in Kullanım Alanına Katkı





Tabi ki şimdilik bu konuda kesin bir bilgi yok ve bu sadece bir varsayım ancak sistemin böylesi bir senaryoda kullanılabilir olması için Apple’ın onay vermesi dışında hiçbir engel bulunmuyor. Hatta aradaki üçüncü şahıs işletmelere bile ihtiyaç yok. Zaten Apple Pay üzerinden belirli bir yüzde ile kazanç sağlayan Apple, iPad’lerin bu işe girmesi ile olaya çok daha farklı bir seyir katabilir.





Sinema gişeleri, fast food restoranları gibi müşteri sirkülasyonunun yoğun ancak ürün çeşitliliğinin az olduğu her işletmede böylesi çözümler kurmak hem işletme adına kazanç hem de müşteri tarafında daha hızlı işlem anlamına gelecektir. Sonuç da doğal olarak karşılıklı bir memnuniyet.

Apple Pay diye bahsederken işin ne kadar büyüyebileceği kafalarda bir ışık yakmıyordu belki ancak şimdi ödemelerin yapıldığı tarafa da ödemelerin alındığı tarafa da Apple'ın geçtiği bir kurgu var karşımızda ve gerçekleşmesi için önünde hiçbir engel yok. Bu Apple'ın kurmaya hazırlandığı finans imparatorluğunun ilk adımı ve oyun gittikçe daha ilginç bir hal alıyor.