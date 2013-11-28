iPad için Number Boom ile matematiğinizi geliştirin





Pavel Kremliakov tarafından geliştirilen ve sadece iPad için satışa sunulan Number Boom, sade bir oynanış sunsa da matematiğinizi oldukça zorlayacak ögelere sahip.





5 farklı zorluk seviyesi sunan oyunda belirli bir süre içerisinde verilen işlemi hızlıca yapmanız gerekiyor. Oyunda 4 tane canınız var ve iki tane de soru değiştirme hakkı bulunuyor. Bu şekilde tüm canlarınız bitene kadar oynayarak skorunuzu geliştirebiliyorsunuz.





Oyunun satış fiyatı 3.59TL iken tek zorluk seviyesinin olduğu ücretsiz bir versiyonu da bulunuyor.



