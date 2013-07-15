iPad kullanıcıları için kablosuz fiziksel müzik klavyesi: C.24





Popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde destek arayan güncel projelerden C.24, iPad üzerinde müzik oluşturmak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Site üzerinde Miselu tarafından başlatılan C.24 isimli müzik klavyesi, üzerinde yer alan fiziksel 24 tuş ve farklı oktavlar arasında geçiş sağlayan kapasitif şerit denetleyicisi ile üst seviye bir müzik deneyimi sağlayabiliyor. iPad ile yakın kalınlıkta geliştirilen ürün, aynı zamanda kılıf olarak da kullanılabiliyor ve klavye yüksekliği rahatlıkla ayarlanabiliyor. Bluetooth üzerinden kablosuz olarak iletişim kuran C.24, CoreMIDI destekli hemen hemen bütün iOS müzik uygulamaları ile çalışabiliyor ve bunu yanında gücünü şarj edilebilir dahili lityum-iyon bataryadan alıyor. Üzerinde uzun aylar boyunca çalışıldığı belirtilen klavye, 242 x185.7 x 9.9mm (Açık modunda 242 x 201.3 x 28.5mm) boyutlara sahip.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 99,000$ hedefine, 901 bağış ile toplamda 93,275$ toplayarak oldukça yaklaşan C.24 müzik klavyesi, yapılacak 99$ (18$ kargo) bağış ile Eylül ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/miselu/c24-the-music-keyboard-for-ipad?ref=category