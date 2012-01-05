Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad uygulamaları 3 milyar indirme sayısına ulaştı, Android tabletler ise 440 milyonda kaldı

7 yıl
3,9b
1
38
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İlk etapta akıllı telefonların rekabeti kapsamında devreye giren uygulama mağazaları tabletlerin de katılmasıyla daha geniş bir kitleye hitap eder hale geldi. Apple App Store, iPad'e özel uygulamalarına yer verirken Android de tablet modelleri için uyarlanmış uygulamaları mağazasında yayınlamaya başladı.

Analiz firması ABI Research tarafından yapılan araştırmaya göre 2011 sonunda iPad için indirilen uygulamaların sayısı 3 milyara ulaştı. Buna göre tüm Apple kullanıcıları tarafından indirilen uygulama sayısının yüzde 19'u iPad ve iPad 2 sahipleri tarafından gerçekleştirildi. 

iPad kullanıcıları uygulama indirme konusunda iPhone kullanıcılarından daha istekli. iPhone uygulamaları 24 ay sonra 3 milyar sınırını geçerken, iPad uygulamaları 18 ayda 3 milyar sınırını geçti.

Android Market üzerinde ise tablet kullanıcıları 440 milyon uygulama indirdi. Firma bu sayıya akıllı telefon için geliştirilen ancak tablet kullanıcıları tarafından da indirilen uygulamaları dahil etmiyor. ABI Research araştırma bölümü yöneticilerinden Lim Shiyang, mağazaya erişim sağlayan pek çok tabletin halen eski Android sürümleri kullandığını bu yüzden yeni SDK'lar ile geliştirilen uygulamaların deneyimlerinden faydalanamadığını belirtti.

Ice Cream Sandwich sürümünün genel kullanımının artmaya başlaması bu durumu değiştirebilir. 2016 yılında Android akıllı telefonlarına indirilen uygulama sayısının yıllık 58 milyar olacağı belirtilirken iPhone için tahmin edilen oran 30 milyar civarında.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr. Jingles 7 yıl en beğenilen
Android tablet konusunda iOS karşısında rakip denilemeyecek kadar geride. Rakamlara bakınca apaçık bir hezimet görülüyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Samsung galaxy s2 kullaniyorum ve ust uste 5 uygulama actim hala canavar ,,, bence siz ios yerine kafanizi degistirin. Telefonumu hafizasinin tamami dolu en ufak bir yorulma yok ve ios ci arkadaslarda bilirki iphone 4s kullanicilarina atilmis en buyuk kaziktirrr...neyse eninde sonunda dogru yolu bulacaksiniz.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurakTirpanli 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsung galaxy s2 kullaniyorum ve ust uste 5 uygulama actim hala canavar ,,, bence siz ios yerine kafanizi degistirin. Telefonumu hafizasinin tamami dolu en ufak bir yorulma yok ve ios ci arkadaslarda bilirki iphone 4s kullanicilarina atilmis en buyuk kaziktirrr...neyse eninde sonunda dogru yolu bulacaksiniz.

Ne kazığı abicim... Adamlar iPhone 5 çıkaracağız demedi ki. Apple iPhone 4S deyince aynı cihaz mı oluyor sanki. Amma isim takıntısı var milletde 5 olsa daha çok kişi mi alırdı yani ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psycna 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsung galaxy s2 kullaniyorum ve ust uste 5 uygulama actim hala canavar ,,, bence siz ios yerine kafanizi degistirin. Telefonumu hafizasinin tamami dolu en ufak bir yorulma yok ve ios ci arkadaslarda bilirki iphone 4s kullanicilarina atilmis en buyuk kaziktirrr...neyse eninde sonunda dogru yolu bulacaksiniz.

benim iPod touch 4'um de kasmiyor

ayrica 4s neden kazikmis anlamadim, 5 cikaracagiz diye yemin mi etmislerdi? begenmeyen almaz. o zaman samsungda dandik dandik modeller cikaracagina az oz ''ozgun'' modeller cikarsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mogosan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsung galaxy s2 kullaniyorum ve ust uste 5 uygulama actim hala canavar ,,, bence siz ios yerine kafanizi degistirin. Telefonumu hafizasinin tamami dolu en ufak bir yorulma yok ve ios ci arkadaslarda bilirki iphone 4s kullanicilarina atilmis en buyuk kaziktirrr...neyse eninde sonunda dogru yolu bulacaksiniz.

Tam ilkokul jargonu,sizde doğru yolu bulucaksiniz filan..Eleştiri dediğin belirli bir veriye dayanır.Bu yaptığınız kendini bilmezlikten başka birşey değildir.Siz kimsinizde kendinizi karar mercii adlediyorsunuz ?Yazık size ,hayatta bu kadar keskin düşüncelerle ilerleyemezsiniz.Dünyada tek bir renk yoktur,herkez beyendiğinden bir tanesini seçer.
Uzatmadan sözlerimi Kısa bir fıkra ile bitirmek istiyorum.
Bir gün Nasrettin Hoca eve doğru yürüyormuş, bir arkadaşı arkadan seslenmiş "aman Nasrettin Hoca gördün mü biraz önce geçen helva kazanı ağzına kadar doluydu". Nasrettin Hoca istifini bozmadan "bana ne" demiş. Arkadaşı, "ama Nasrettin Hoca helva kazanı sizin eve gidiyordu, buna ne dersin?" demiş; Nasrettin Hoca yine istifini bozmadan "o zaman sana ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 7 yıl
Şu donanımhaberde saçma sapan şeylerin fanatizmini yapanların hastasıyım. Yok android isosu sever, yok ios android i sever. Görende google yada apple bunlara para veriyor sanar. Sapır supur konuşuyorsunuz. Fanboy ne Fandroid ne? Gidin tetris oynayın abicim.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
o3 7 yıl DraGonS
DraGonS

Şu donanımhaberde saçma sapan şeylerin fanatizmini yapanların hastasıyım. Yok android isosu sever, yok ios android i sever. Görende google yada apple bunlara para veriyor sanar. Sapır supur konuşuyorsunuz. Fanboy ne Fandroid ne? Gidin tetris oynayın abicim.

Yani sizi anlıyorum tabi ama bu yeni birşey değil.

Bundan 5-6 yıl önce AMD-INTEL kapışması vardı.

Öyle tartışmalar oluyordu ki



hangi arabayı alayım konusuna girip amd al derdi biri orada bile tartışma başlardı hem de nasıl

forumun eğlencesi olarak bakmaya da çalışın bu olaya tabi cozutanlar da çıkıyor uyarmak lazım ayrı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreedevil 7 yıl
Telefon android, laptop MacBook, masaüstü pc, tablet iPad 2.
Şimdi ben hangi klasmana giriyorum :) Apple fan mı fandroid mi?
Valla her cihazda hangisi isimi görüyorsa onu sectim ve çok memnunum.
(kullanıcı notum; İOS işletim sistemi 84 yilinda da oncuydu şimdide öyle. Adamlar her daim önce istenilecek cihai ürettiler ve üzerine is görecek gömleği diktiler. Takipçiler de buna başladığında hersey şenleniyor. İsimi Windows phone görürse ona gecerim anlamıyorum fanatizm olayını.)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smunknown 7 yıl
Yahu ipad'in satis rakamlari ortada, elbetteki indirilen uygulama sayisi daha fazla olacak, bundan dogal ne olabilir, fanlik yapmak bosuna.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parn 7 yıl
@u.r.k evet multitasking fakat soyle birsey var ki o kadar uygulamayı kaldıran islemci nin güçlüdür ve flash olmayışıdir html5 gercekten yükünü buyuk bir ölçüde azaltiyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parn 7 yıl
Eh fark ortada ha bu arada flash olsun diyen arkadaslar ust uste 5 tane uygulama acsınlar bakalım noluyor cihaza
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
u.r.k. 7 yıl Parn
Parn

Eh fark ortada ha bu arada flash olsun diyen arkadaslar ust uste 5 tane uygulama acsınlar bakalım noluyor cihaza


Noluyor?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheProphet 7 yıl
Uzun vadede android geçecektir, sürekli kendini yeniliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antonidas 7 yıl
ipad 2 kullanıyorum.
app store da çok uygulama var, ama çoğu gereksiz, iyi uygulamalar ise paralı.
her platformda ücretsiz olan uygulamaların paralı olması, bana saçma geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 7 yıl antonidas
antonidas
ipad 2 kullanıyorum.
app store da çok uygulama var, ama çoğu gereksiz, iyi uygulamalar ise paralı.
her platformda ücretsiz olan uygulamaların paralı olması, bana saçma geliyor.


Jailbreak ;)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yogitech 7 yıl
iPhone 4'ümü alayım bir, uygulamalara boğacağım telefonu :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milliyet 7 yıl
ne apple ne de androidciyim(telefonda android, bilgisayarda apple kullanıyorum),android tabletler daha yeni yeni giriş seviyesi kullanıcılar tarafından farkediliyor,rakamların böyle olması çok normal 1-2 seneye android tabletler apple zor günler yaşatacak demedi demeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3949 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, iPhone ve
2 etiket daha iPad app store
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Sensation XE video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim