iPad uygulamaları 3 milyar indirme sayısına ulaştı, Android tabletler ise 440 milyonda kaldı

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İlk etapta akıllı telefonların rekabeti kapsamında devreye giren uygulama mağazaları tabletlerin de katılmasıyla daha geniş bir kitleye hitap eder hale geldi. Apple App Store, iPad'e özel uygulamalarına yer verirken Android de tablet modelleri için uyarlanmış uygulamaları mağazasında yayınlamaya başladı.
Analiz firması ABI Research tarafından yapılan araştırmaya göre 2011 sonunda iPad için indirilen uygulamaların sayısı 3 milyara ulaştı. Buna göre tüm Apple kullanıcıları tarafından indirilen uygulama sayısının yüzde 19'u iPad ve iPad 2 sahipleri tarafından gerçekleştirildi.
iPad kullanıcıları uygulama indirme konusunda iPhone kullanıcılarından daha istekli. iPhone uygulamaları 24 ay sonra 3 milyar sınırını geçerken, iPad uygulamaları 18 ayda 3 milyar sınırını geçti.
Android Market üzerinde ise tablet kullanıcıları 440 milyon uygulama indirdi. Firma bu sayıya akıllı telefon için geliştirilen ancak tablet kullanıcıları tarafından da indirilen uygulamaları dahil etmiyor. ABI Research araştırma bölümü yöneticilerinden Lim Shiyang, mağazaya erişim sağlayan pek çok tabletin halen eski Android sürümleri kullandığını bu yüzden yeni SDK'lar ile geliştirilen uygulamaların deneyimlerinden faydalanamadığını belirtti.
Ice Cream Sandwich sürümünün genel kullanımının artmaya başlaması bu durumu değiştirebilir. 2016 yılında Android akıllı telefonlarına indirilen uygulama sayısının yıllık 58 milyar olacağı belirtilirken iPhone için tahmin edilen oran 30 milyar civarında.
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Ne kazığı abicim... Adamlar iPhone 5 çıkaracağız demedi ki. Apple iPhone 4S deyince aynı cihaz mı oluyor sanki. Amma isim takıntısı var milletde 5 olsa daha çok kişi mi alırdı yani ?
benim iPod touch 4'um de kasmiyor ayrica 4s neden kazikmis anlamadim, 5 cikaracagiz diye yemin mi etmislerdi? begenmeyen almaz. o zaman samsungda dandik dandik modeller cikaracagina az oz ''ozgun'' modeller cikarsin.
Tam ilkokul jargonu,sizde doğru yolu bulucaksiniz filan..Eleştiri dediğin belirli bir veriye dayanır.Bu yaptığınız kendini bilmezlikten başka birşey değildir.Siz kimsinizde kendinizi karar mercii adlediyorsunuz ?Yazık size ,hayatta bu kadar keskin düşüncelerle ilerleyemezsiniz.Dünyada tek bir renk yoktur,herkez beyendiğinden bir tanesini seçer.
Uzatmadan sözlerimi Kısa bir fıkra ile bitirmek istiyorum.
Bir gün Nasrettin Hoca eve doğru yürüyormuş, bir arkadaşı arkadan seslenmiş "aman Nasrettin Hoca gördün mü biraz önce geçen helva kazanı ağzına kadar doluydu". Nasrettin Hoca istifini bozmadan "bana ne" demiş. Arkadaşı, "ama Nasrettin Hoca helva kazanı sizin eve gidiyordu, buna ne dersin?" demiş; Nasrettin Hoca yine istifini bozmadan "o zaman sana ne?
Yani sizi anlıyorum tabi ama bu yeni birşey değil.
Bundan 5-6 yıl önce AMD-INTEL kapışması vardı.
Öyle tartışmalar oluyordu ki
hangi arabayı alayım konusuna girip amd al derdi biri orada bile tartışma başlardı hem de nasıl
forumun eğlencesi olarak bakmaya da çalışın bu olaya tabi cozutanlar da çıkıyor uyarmak lazım ayrı.
Şimdi ben hangi klasmana giriyorum :) Apple fan mı fandroid mi?
Valla her cihazda hangisi isimi görüyorsa onu sectim ve çok memnunum.
(kullanıcı notum; İOS işletim sistemi 84 yilinda da oncuydu şimdide öyle. Adamlar her daim önce istenilecek cihai ürettiler ve üzerine is görecek gömleği diktiler. Takipçiler de buna başladığında hersey şenleniyor. İsimi Windows phone görürse ona gecerim anlamıyorum fanatizm olayını.)
Noluyor?
app store da çok uygulama var, ama çoğu gereksiz, iyi uygulamalar ise paralı.
her platformda ücretsiz olan uygulamaların paralı olması, bana saçma geliyor.
Jailbreak ;)
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