iPad uygulamaları 3 milyar indirme sayısına ulaştı, Android tabletler ise 440 milyonda kaldı

İlk etapta akıllı telefonların rekabeti kapsamında devreye giren uygulama mağazaları tabletlerin de katılmasıyla daha geniş bir kitleye hitap eder hale geldi. Apple App Store, iPad'e özel uygulamalarına yer verirken Android de tablet modelleri için uyarlanmış uygulamaları mağazasında yayınlamaya başladı.





Analiz firması ABI Research tarafından yapılan araştırmaya göre 2011 sonunda iPad için indirilen uygulamaların sayısı 3 milyara ulaştı. Buna göre tüm Apple kullanıcıları tarafından indirilen uygulama sayısının yüzde 19'u iPad ve iPad 2 sahipleri tarafından gerçekleştirildi.





iPad kullanıcıları uygulama indirme konusunda iPhone kullanıcılarından daha istekli. iPhone uygulamaları 24 ay sonra 3 milyar sınırını geçerken, iPad uygulamaları 18 ayda 3 milyar sınırını geçti.





Android Market üzerinde ise tablet kullanıcıları 440 milyon uygulama indirdi. Firma bu sayıya akıllı telefon için geliştirilen ancak tablet kullanıcıları tarafından da indirilen uygulamaları dahil etmiyor. ABI Research araştırma bölümü yöneticilerinden Lim Shiyang, mağazaya erişim sağlayan pek çok tabletin halen eski Android sürümleri kullandığını bu yüzden yeni SDK'lar ile geliştirilen uygulamaların deneyimlerinden faydalanamadığını belirtti.





Ice Cream Sandwich sürümünün genel kullanımının artmaya başlaması bu durumu değiştirebilir. 2016 yılında Android akıllı telefonlarına indirilen uygulama sayısının yıllık 58 milyar olacağı belirtilirken iPhone için tahmin edilen oran 30 milyar civarında.