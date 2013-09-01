iPad üzerinde Mac ve Windows uygulama tecrübesine izin veren Parallels Access yayınlandı









Uygulama mağazalarında uzak masaüstü bağlantısı sağlayan uygulamaların yanında, Parallels Access gibi sadece masaüstü yazılımları mobil cihazlarda çalıştırabilen uygulamalar da mevcut.





iPad için indirmeye sunulan Parallels Access, Windows veya Mac bilgisayarınıza kurduğunuz program üzerinden yazılımlarınızı bir menü şeklinde ekrana getiriyor.





Bu menüden uygulamaları akıcı bir şekilde çalıştırmak, çoklu dokunmatik kontroller kullanmak, masaüstü klavye kullanmak, tam ekran modunda görüntülemek, içerisinde masaüstü tarzında gezinti yapabilmek mümkün oluyor.





Ayrıca Parallels Access kullanıcılara herhangi bir Mac veya PC'den video akışı yapma fırsatı da sunuyor. Ancak uygulama geniş bant bir bağlantı gerektiriyor. Bağlantı aktifken bilgisayarlar kullanılamıyor.





Parallels Access uygulaması ilk 14 gün ücretsiz. Sonrasında her bilgisayar için yıllık 80$ abonelik ücreti gerekiyor. Uygulama iPad 2, iPad 3 ve iPad mini, OS X 10.7, OS X Mountain Lion 10.8, Mavericks 10.9, Windows 7, Windows 8 işletim sistemi gerektiriyor.











