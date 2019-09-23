iPhone 11 Pro Max parçaları arasında ikinci batarya bağlantısı dikkat çekiyor

iFixit tarafından yapılan derinlemesine incelemeler her zaman için iPhone modellerinin kapalı dünyasına giriş yapmamıza olan sağlamıştır. Bu yıl da istisna yapmayan firma, iPhone 11 Pro modellerinin içine bir göz attı. Pro Max modelinde bazı parçalar dikkat çekti.

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Apple her ne kadar Qualcomm ile olan problemlerini çözmüş olsa da iPhone 11 modellerinde Intel modemler kullanılıyor. Bunun sebebi yüksek ihtimalle Qualcomm sorunun Nisan ayında çözülmüş olması. Bu tarihte muhtemelen Apple, iPhone 11 tasarımlarında ileri aşamalardaydı.

iFixit incelemesinde iPhone 11 Pro Max modelini 4GB RAM sahibi şeklinde listelese de bunu kesin olarak kanıtlayabilmiş değil. Ekstra 2GB RAM, anakart üzerinde görülememiş durumda.

İnceleme sırasında keşfedilen ultra geniş bant antenler, Apple’ın söz ettiği daha iyi AirDrop performansı ve daha sonra tanıtılması beklenen Apple izleme cihazı için temel oluşturacak.

Bazı özellikleri tamir için güzel olarak listelense de Apple’ın 2019-2020 amiral gemisi modelleri, geçen yıl ile aynı olan 10 üzerinden 6 tamir edilebilirlik skoru aldı.

https://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+11+Pro+Max+Teardown/126000

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