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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 Pro Max parçaları arasında ikinci batarya bağlantısı dikkat çekiyor

    Apple'ın yeni tanıtılan amiral gemisi modelleri, iFixit tezgahından geçti. Geçen yılla aynı tamir edilemezlik skoruna sahip modeller, bazı ilginç detaylara da sahip.
    3 sa.
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    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    iFixit tarafından yapılan derinlemesine incelemeler her zaman için iPhone modellerinin kapalı dünyasına giriş yapmamıza olan sağlamıştır. Bu yıl da istisna yapmayan firma, iPhone 11 Pro modellerinin içine bir göz attı. Pro Max modelinde bazı parçalar dikkat çekti.
    İkinci pil konnektörü en çok dikkat çeken özellik olmayı başardı. Bu durumu, daha önce de haberini yaptığımız, Apple’ın tersine kablosuz şarj özelliğini son anda yazılımsal olarak iptal ettiğini destekleyici bir unsur şeklinde açıklayan iFixit, cihazın RAM kapasitesini de tam olarak tespit etmeyi başaramadı. İddia edilen fazladan 2 GB RAM, kamera modülüne adanmış deniyordu fakat incelemede böyle bir parçaya rastlanmıyor.
    Ayrıca Bkz. "Ünlü giyilebilir cihaz markası Fitbit satılıyor"
    İlk defa cihazlarının kalınlığını da arttıran Apple, içeriye geçen nesle kıyasla yüzde 25 daha büyük bir pil sığdırmayı başarmış. 3,79 Volt gerilimde 3969mAh kapasiteli bu pil, toplam 15,04Wh sunuyor ve geçen yıla kıyasla 2,96Wh bir artış söz konusu. Cihazdan kaldırılan 3D Touch fonksiyonu sayesinde kalınlıktaki artışın azaltıldığına yönelik söylentiler ortalıkta dolaşsa da iFixit incelemesinde ortaya çıktığı üzere, bu özelliğin eksilmesi ekranda sadece 0,25mm incelme sağlamış.
    İncelemeden diğer başlıklar ise şöyle:
    • Apple her ne kadar Qualcomm ile olan problemlerini çözmüş olsa da iPhone 11 modellerinde Intel modemler kullanılıyor. Bunun sebebi yüksek ihtimalle Qualcomm sorunun Nisan ayında çözülmüş olması. Bu tarihte muhtemelen Apple, iPhone 11 tasarımlarında ileri aşamalardaydı.
    • iFixit incelemesinde iPhone 11 Pro Max modelini 4GB RAM sahibi şeklinde listelese de bunu kesin olarak kanıtlayabilmiş değil. Ekstra 2GB RAM, anakart üzerinde görülememiş durumda.
    • İnceleme sırasında keşfedilen ultra geniş bant antenler, Apple’ın söz ettiği daha iyi AirDrop performansı ve daha sonra tanıtılması beklenen Apple izleme cihazı için temel oluşturacak.
    Bazı özellikleri tamir için güzel olarak listelense de Apple’ın 2019-2020 amiral gemisi modelleri, geçen yıl ile aynı olan 10 üzerinden 6 tamir edilebilirlik skoru aldı.


    https://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+11+Pro+Max+Teardown/126000 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 1 sa.
    Apple ın kullandığı en yüksek batarya kapasitesi. Xs max 3174 mah kapasitedeyken sadece 0.4 mm kalın 11 pro max e 3969 mah batarya sığdırmış. Batarya süresi yeni işlemcininde tasarrufuyla ciddi uzayacaktır.
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    esmerbuyucu 2 sa.
    "Tamir edilemezlik skoru"
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