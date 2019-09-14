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Yeni iPhone modellerinde ters kablosuz şarj özelliği iddiaya göre bilerek devre dışı bırakılmış

Apple'ın yeni tanıtılan iPhone 11 modeller, Apple'a yakın kaynaklar tarafından aktarılana göre tersine kablosuz şarj desteği için gereken donanımlara sahip olmasına rağmen yazılımsal olarak devre dışı
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Apple’ın endüstriyel kaynaklarına yakın kişiler tarafından güvenilir kaynaklar gösterilerek aktarılana göre yeni iPhone modelleri, tersine kablosuz şarj için gerekli olan tüm donanıma sahip olmalarına rağmen bu özellik yazılımsal olarak devre dışı bırakılmış durumda. Firmanın böyle bir hamleyi neden yapmış olabileceği ise belirsiz.
Raporlara göre Apple’ın yeni modellerinde yer alan kablosuz şarj donanımı, tersine kablosuz özelliğine de imkan sağlayan donanımlarla geliyor. Bu donanımı yine iddiaya göre son anda üretim döneminde devre dışı bırakan Apple, kaynaklara göre özelliği tam olarak hazır hâle getiremediği için böyle bir yola girdi. Şimdiye kadar Bloomberg’ten Mark Gurman ve Çin’den analist Ming-Chi Kuo, en isabetli kaynaklar arasında sayılmalarına rağmen, Apple’ın tanıtım etkinliğinden birkaç gün öncesine kadar cihazlarda bu donanımın yer alacağını söylüyordu.
Apple’ın özelliği sonradan yazılım güncellemesiyle aktive edecek olması her ne kadar mümkün olsa da hiç beklenen bir durum değil. Firmanın böyle bir hamle yapması için etkinlikte benzer bir açıklama yapmış olması gerekiyordu.
Android telefonlarda da şu an için pek yaygın olmayan özellik, birkaç Samsung ve Huawei modelinde bulunuyor. Bu yıl içerisinde tanıtılacak Android telefonlarda ise daha da yaygınlaşması bekleniyor. Apple’ın iPhone modellerinde bulunmasının birden fazla avantajını yaşayabilecek olan Apple kullanıcıları Airpods ve Apple Watch gibi aksesuarlarını telefonlarıyla şarj edebileceklerdi. Bu özellik de sanıyoruz ki 2020 iPhone modellerine kaldı.


https://twitter.com/SonnyDickson/status/1172352571807191040 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Whippoorwill 1 dk.
Bunun her yeri diğer cihazları şarj etse ne yazar. Çirkinlik abidesi.
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AirSupport 57 dk.
JB gelirse açarız
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