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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11'e yoğun talep var: Apple üretimi yüzde 10 artırdı

    Geçtiğimiz ay resmiyet kazanan iPhone 11 serisi büyük ilgi görüyor. Apple, tedarikçilerinden iPhone 11 ve 11 Pro üretimini yüzde 10 oranında artırmalarını istedi.
    6 gün
    6,2b
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 11'e yoğun talep var: Apple üretimi yüzde 10 artırdı
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    Eylül ayında tanıtılan iPhone 11 oldukça popüler bir model olacak gibi görünüyor. Zira son raporlara göre Apple, tedarikçilerinden üretimi artırmalarını istedi.

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    Şirket, iPhone 11 ve 11 Pro akıllı telefonlarının üretimini yaklaşık yüzde 10 oranında artıracak. Bu da ekstra 8 milyon iPhone daha üretileceği anlamına geliyor.

    iPhone 11'e yoğun talep var: Apple üretimi yüzde 10 artırdı
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    İyi satış performansı bekleniyor

    7 ile 8 milyon adet arasındaki bu sipariş artışı, Apple'ın ABD pazarındaki yükselen rakiplerinden biri olan Google’ın bu yılki toplam telefon satışına eşdeğer.

    Cupertinolu şirket bu yıl iPhone kullanıcılarını yeni bir model satın almaya ikna etmeye yetecek yenilikler yapmış gibi görünüyor. Ne yazık ki Apple artık iPhone satışları hakkında bilgi vermediği için şirketin tam olarak kaç adet telefon sattığını bilemiyoruz.



    https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-increases-production-of-iPhone-11-sources Yorum Yaz
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    Portraitclub 6 gün en beğenilen
    Neredeymiş bu talep? Amerika ya da Avrupa ülkelerinde olur. Hayat onlara güzel zaten her istediklerini alıyorlar 1 maaş ile telefon al 3,4 maaş ile araba al, 4,5 yılda ev al ne güzel hayat be! Biz de ayı zor getirelim sonra da buna da şükür diyelim çünkü başka bişey çıkmıyor ağızdan. Hayata sadece başkalarına hizmet etmek için gelmişim bunu anlıyorum hayattan aldığım paranın yarısını başkalarına veriyorsam bunun başka açıklaması olamaz. Bazıları 400 milyon Amerika da 40 milyonu göz önüne alınıyor senin o küçümsediğimiz 40 milyon senin 82 milyonun ikiye katlar. Ayrıca senin ülkende 20,30 milyon bile maddi durumu düzgün insan bile yoktur. Bişeyler söylerken iyi düşünmek lazım milletler yol köprü yapma işini 50,60 yıl önce yaptı kapattı o defteri, araba yapma olayını 100 yıl önce yaptı kapattı o defteri. Boş şeylerle övünmek kimseye fayda sağlamaz. Neydi bir söz vardı? Halkını yaşat ki, devletin yaşasın! Kim kimi yaşanıyor ben anlamış değilim? Beni kimse yaşatmıyor kendi kendime bişeyler yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum nasıl yapayım? Bir telefon alırken bir telefon parası daha ödemek, ile bunu çok iyi yapabilirim. 10 sayfa dolduracak yazı yazabilirim buraya ama anlayan kaç kişi çıkar? Emin olun kimsenin umrunda değilsiniz tırnağın varsa başını kaşı boş laflara karnım tok. Tuzu kuru insanlar ötede oynasın.
    Neredeymiş bu talep? Amerika ya da Avrupa ülkelerinde olur. Hayat onlara güzel zaten her istediklerini alıyorlar 1 maaş ile telefon al 3,4 maaş ile araba al, 4,...
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    1 Yanıt Yanıtla +59
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    logi666leboss 6 gün Portraitclub
    Ayni fikirde degilim oyle resmetmissin ki 400 milyonluk abd de herkes paraya para demiyor iphone 11 almak koyar mi onlara. Ben abd ye gidip gormus degilim ancak medya ve internetten takip ettigim kadariyla egitim ucuz degil, saglik ucuz degil, adalet ucuz degil. Cogu abdli evsiz. 400 milyonluk nufusta 40 milyon iphone satsa abd nufusunun onda biri. Bize devasa geliyo sanirim Abd ki zenginler milleti iliklerine kadar somuruyor. Biz kalan 360 milyonu degil 40 milyona kilitlenmisiz.
    Ayni fikirde degilim oyle resmetmissin ki 400 milyonluk abd de herkes paraya para demiyor iphone 11 almak koyar mi onlara. Ben abd ye gidip gormus degilim anca...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    TITAN 6 gün
    Ekrem çıldırıyordur şimdi
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    Start Again 3 gün yeni yorumcu
    Türkiye fiyatını iyi buldum ben.
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    ec38 3 gün
    Ocak mocak dedik adamlar yürümüş bu modelle
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    Kara_06 5 gün
    700 TL ye burdada iPhone 11 satsalar herkeste iPhone 11 olur. Ama hiç olur mu bu ülkede zenginler dururken asgari ücretlinin haddine mi kullanmak.
    Yanıtla +1
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    joven 6 gün
    Neye göre bu haber yapılmış Apple artık rakamlar üzerinden
    bir açıklama yapmıyor
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    corpixx 6 gün

    Estetiklik açısından çok kötü gözüküyor.
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    dere.beyi 6 gün
    avustralya da aylık asgari ücret 3,200aud
    maaşınızın yarısıyla alabiliyorsunuz
    (günde 8saat haftada 5gün olarak hesaplanmıştır)
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    CoreXXX 6 gün dere.beyi
    dediğin ülkede su kaynakları bitti. sen gidip orada yaşa bence
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    alemburda34 5 gün dere.beyi
    Peki.
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    wolferto 6 gün
    Amac belli yogun talep var de editörlere paranla cihazını övdür uygun fiyat algısı yap ama satıslardan haber verme reklamı yap yap insanları kandır en son algı operasyonlarıyla sattıgın cihazlarla su kadar satıs yaptım de kıyaslamanı bir önceki sene cıkardıklarınla yap fakat androidin üst seviyelerinle kıyaslama akıllınınbiri çıkıyor pil ömrü çok geliimiş diyor zaten pilleri çöptü enerji verimliliği vasattı gelişmiş hali android muadilllerine anca yetişti 3.5 4bin bandındaki android cihaz aynı pil ömrünü sunuyor tarafsız versuscular on numara karsılastırma yapıyor fakat appledan mıngır alanlar çok güzel çok güzel en iyi iyi inanılmaz laflarından baska bir kelime duymadım şebeklilten başka birşey yapmıyorlar
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    esmerbuyucu 6 gün wolferto
    "Bakın size gerçekleri açıklayacağım. Editörler, incelemecilerin alayı Apple'dan para alıyorlar. Aslında Apple batıyor ama algı operasyonları yapıyorlar. Bana inanın yav bana. Android telefonlar 10 numero 5 yıldız üstelik çokomelli"
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    MrKattchup 6 gün
    Apple bu sene donanımdan ziyade düz 11 modelini doğru fiyattan sürerek en büyük işi yaptı.
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    Kerim5100 6 gün
    Yine Ming Chi Kuo iddiası mı XD
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    koyunsavar 6 gün
    Gaz verme operasyonları bunlar. Olay budur
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