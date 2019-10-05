iPhone 11'e yoğun talep var: Apple üretimi yüzde 10 artırdı

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Eylül ayında tanıtılan iPhone 11 oldukça popüler bir model olacak gibi görünüyor. Zira son raporlara göre Apple, tedarikçilerinden üretimi artırmalarını istedi.

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Şirket, iPhone 11 ve 11 Pro akıllı telefonlarının üretimini yaklaşık yüzde 10 oranında artıracak. Bu da ekstra 8 milyon iPhone daha üretileceği anlamına geliyor.

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İyi satış performansı bekleniyor

7 ile 8 milyon adet arasındaki bu sipariş artışı, Apple'ın ABD pazarındaki yükselen rakiplerinden biri olan Google’ın bu yılki toplam telefon satışına eşdeğer.

Cupertinolu şirket bu yıl iPhone kullanıcılarını yeni bir model satın almaya ikna etmeye yetecek yenilikler yapmış gibi görünüyor. Ne yazık ki Apple artık iPhone satışları hakkında bilgi vermediği için şirketin tam olarak kaç adet telefon sattığını bilemiyoruz.

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-increases-production-of-iPhone-11-sources