FIFA 20 oyuncularının kişisel verileri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

FIFA 20’deki sorunlara bir yenisi daha eklendi. EA Sports’un 3 milyon dolar ödüllü bireysel e-spor turnuvası FIFA 20 Gloal Series’e kayıtlar başladı ancak kayıt sayfasındaki bir hatadan dolayı oyuncuların kişisel verileri sızdırıldı.

Turnuvaya kayıt sayfasındaki “bilgileri doğrulama” alanında, farklı bir oyuncunun kişisel bilgileri ekrana geliyor. Oyuncuların Twitter'daki paylaşımlarından gördüğümüz kadarıyla herkese farklı oyuncuların kişisel bilgileri gözüküyor.

Söz konusu sayfada başkalarının e-mail adresi, doğum tarihi, ülke ve ID bilgileri gözüküyor. Şifre gözükmediği için problem ciddi değil gibi gözükse de pek çok sitede ‘Şifremi Unuttum’a basarak bu bilgiler aracılığıyla yeni bir şifre oluşturmak mümkün. Bu da FIFA 20 Global Series’e başvuran kullanıcıların e-posta adresi, sosyal medya hesapları ve daha pek çok sitedeki bilgilerinin güvende olmadığı anlamına geliyor. Bu da ortada oldukça ciddi bir veri ihlali olduğunu gösteriyor. Global Series'e başvurmamış olsanız dahi EA ID'niz varsa bu veri sızıntısından etkilenmeniz mümkün. EA hesabınızda ve sosyal medya hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktifleştirmekte fayda var.

EA Sports, konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı. İlgili sayfadaki sorunun farkında olduklarını, sayfaya erişimi kapattıklarını ve sorunu kısa sürede çözeceğini ifade etti. Ülkemizdeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki maddeler nedeniyle EA Sports'un veri sızıntısına maruz kalan kişilere ulaşıp durumu bildirmesi gerekiyor. Bildirimde bulunmaması halinde KVKK tarafından EA Sports'a para cezası kesilecek.

Ayrıca Bkz. "Epic Store'da bu hafta ücretsiz: Minit"

Oyundaki hatalar giderilemedi

Bu konuya ek olarak EA Sports, FIFA 20’deki sorunları hala daha gideremedi. Oyun, eski kadrolarla çıkış yapmıştı. Geçen gün yayınlanan güncelleme ile kadrolar yenilendi ancak oyun içerisindeki diğer sorunlar devam ediyor. Kariyer modunda yapay zeka hataları mevcut. Örneğin takımlar yedek kadrolar ile maça çıkıyor ve gerçekçilikten uzak skorlar ortaya çıkıyor. Büyük takımlar küme düşüyor. Ayrıca Ultimate Team modunda takımlar arası güç dengesi problemi ve Volta modunda oynanış sorunları mevcut.