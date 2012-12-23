iPhone 5 için oyun kontrolcüsü projesi Bluetooth 4.0 ve güneş enerjisi paneli ile geliyor





Mobil cihazların donanımı geliştikçe, mobil oyunların yetenekleri de artıyor ve cihazında dokunmatik kontroller ile oynamak istemeyenler için farklı oyun kontrolcü aksesuarları piyasaya çıkıyor. Bunlar arasında sunduğu özelliklerle öne çıkanlar da var.





Kickstarter plaformunda FlipSide adıyla başlatılan proje, iPhone 5 için hem bir kılıf hem de bir oyun kontrolcüsü sunmasıyla dikkat çekiyor.





Aksesuar kontrolleri yön ve aksiyon olmak üzere iki parçaya ayrılmış. Normalde kılıfın arka kısmına iliştirilen bu kontroller ile standart bir kılıf olarak aksesuar kullanılabiliyor. Oyun esnasında ise kontroller ön panele iliştiriliyor ve ekranı kapatmadan oyun oynanabiliyor.





Kontrol parçaları çok ince ve uzatılabilir bir kablo ile kılıfa bağlı olacak ve herhangi bir sıkıntı oluşturmayacak. Kılıf enerjisini ise kendisi üretiyor. Pul inceliğinde bir batarya ve güneş paneli ile düşük ışık altında bile kılıf şarj olabiliyor ve 4 saat kullanım süresi sunuyor. Girişim asıl olarak kılıfın ince olması üzerine odaklanmış. Ayrıca Bluetooth 4.0 ile kılıf cihaza bağlandığı için enerji tüketimi de çok düşük oluyor.





Proje üzerinde çalışan grişim ve iDevices firması, Apple'dan iPhone 5 ile uyumlu hale gelmesi için ekip desteği sözü de aldı. Eğer ilgi büyük olursa diğer iPhone modelleri ve Android cihazları için de uyumlu hale gelecek.





Proje 22 gün içerisinde 135 bin dolar bağış toplamak zorunda ve şu ana kadar 3 bin dolar para toplandı. En az 60$ bağış yapanlara ise özel aksesuar versiyonu gönderilecek.

http://www.kickstarter.com/projects/theflipside/the-iphone-game-controller-case-with-ble-and-solar