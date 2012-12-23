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iPhone 5 için oyun kontrolcüsü projesi Bluetooth 4.0 ve güneş enerjisi paneli ile geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
27
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazların donanımı geliştikçe, mobil oyunların yetenekleri de artıyor ve cihazında dokunmatik kontroller ile oynamak istemeyenler için farklı oyun kontrolcü aksesuarları piyasaya çıkıyor. Bunlar arasında sunduğu özelliklerle öne çıkanlar da var.

Kickstarter plaformunda FlipSide adıyla başlatılan proje, iPhone 5 için hem bir kılıf hem de bir oyun kontrolcüsü sunmasıyla dikkat çekiyor.

Aksesuar kontrolleri yön ve aksiyon olmak üzere iki parçaya ayrılmış. Normalde kılıfın arka kısmına iliştirilen bu kontroller ile standart bir kılıf olarak aksesuar kullanılabiliyor. Oyun esnasında ise kontroller ön panele iliştiriliyor ve ekranı kapatmadan oyun oynanabiliyor.

Kontrol parçaları çok ince ve uzatılabilir bir kablo ile kılıfa bağlı olacak ve herhangi bir sıkıntı oluşturmayacak. Kılıf enerjisini ise kendisi üretiyor. Pul inceliğinde bir batarya ve güneş paneli ile düşük ışık altında bile kılıf şarj olabiliyor ve 4 saat kullanım süresi sunuyor. Girişim asıl olarak kılıfın ince olması üzerine odaklanmış. Ayrıca Bluetooth 4.0 ile kılıf cihaza bağlandığı için enerji tüketimi de çok düşük oluyor.

Proje üzerinde çalışan grişim ve iDevices firması, Apple'dan iPhone 5 ile uyumlu hale gelmesi için ekip desteği sözü de aldı. Eğer ilgi büyük olursa diğer iPhone modelleri ve Android cihazları için de uyumlu hale gelecek.

Proje 22 gün içerisinde 135 bin dolar bağış toplamak zorunda ve şu ana kadar 3 bin dolar para toplandı. En az 60$ bağış yapanlara ise özel aksesuar versiyonu gönderilecek. 

http://www.kickstarter.com/projects/theflipside/the-iphone-game-controller-case-with-ble-and-solar Yorum Yaz
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GreldoR 6 yıl en beğenilen
Şerefsizim benim aklıma gelmişti :D
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JoeyBane 6 yıl
Bu neey laaaaaan. Vay anasını..
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Nerevarine 6 yıl
Onu alırım iPhone 4s'ime sokarım sadece 5 de mi çalışacak la?
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Wol4onak 6 yıl
Serefsizim aklima gelmisti
yayginlastirilsa cok buyuk kar ettirir
Ahanda kaniti




Wol4onak

serkanhiziroglu

Wol4onak

BU akilli telefonlari monte edebildigimiz tarzda bir gamepad yapilsa tek eksik olan kontrolleride gidermis oluruz. Keske bu tarz bir gelistirme yapilip yayginlanstirilsa.

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benim bahsetmek istedigim sey asagi yukari su tarz birseydi, tabi bunun daha incesi. Ureticiler piyasaya surdukleri telefonlara bu tarz bir aparat yapip satisa sunabilirler. Bunun sonrasinda PSPden performans disinda bir farki kalmamis oluyor.


veya su tarz birsey;


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



[image]local://upfiles/432420/F35448530BA648E48D31AC34A0069D94.jpg[/image]

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Zenci Forvet 6 yıl
Çok güzel.
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hhdk 6 yıl
Siz de isminizi projenin sitesindeki projenin reklamını yapan teknoloji siteleri arasına ekletseniz ya ne güzel olur.
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Klack 6 yıl
telefonu çok kabalaştıracağı için hiç ergonomik olmaz bu yüzden oyun oynamaya başlarken filan takmak gerekir. kenarları çok kalın.
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Zuko 6 yıl
O telefon ney öyle kenardalardan havada duruyor?
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YordleKing 6 yıl
Param olsa bağış yapardım vallahi.Gerçi iphone5 im yok ama :D.Ve en sonunda pil sorununa bir telefondan ve ya üreticisinden değil de aksesuar üreticisinden çözüm gelmiş helal olsun.
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itachi237 6 yıl
sanki bu aleti alınca crysis çalıştıracak der gibi reklam yapmışlar
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musa_unsal2005 6 yıl
vitor reis
android tarafına yakınlığı ile tanınan ekrem beyden bu tarz haberleri görmeyeli çok olmuştu.. Objektifliğiniz adına teşekkürü bir borç bilirim

arkadaş sen iş bölümü diye bişey duydun mu ? Belki de Ekrem beye Apple ile ilgili haberleri yayınlaması görevi verilmiştir.
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MxFxOx 6 yıl
VİTADAN DAHA iyi duruyor
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bellair 6 yıl
iphone 5 i buldukta bu kaldı :)
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Harika olur be.
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Stansflower 6 yıl
Tabi ki iPhone 5.
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