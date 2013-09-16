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iPhone 5c, 2013'de iPhone 5s'den daha popüler olabilir

5 yıl
859
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53
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5c, 2013'de iPhone 5s'den daha popüler olabilir

Digitimes’ın panel üreticilerinden aldığı bilgiler bu senenin sürprizi iPhone 5C’nin iPhone 5S’den daha popüler olabileceğini gösteriyor.

Tedarik zinciri içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre iPhone 5S’in paneli 3 farklı firma tarafından üretilecek: Sharp, Japan Display ve LG Display. 3.çeyrek içerisinde 10-15 milyon panel sevkiyatının gerçekleşeceğini belirten kaynaklar, bu miktarın 7 milyonunda Sharp’ın imzasının bulunacağını; geri kalan 8 milyon panelin ise Japan Display ve LG Display tarafından üretileceğini ifade ederken; 4.çeyrekteki iPhone 5S için panel üretiminin ise 20 milyonu geçeceğini söyledi.

Kaynaklar, yine Sharp, LG Display ve Japan Display’in söz sahibi olduğu iPhone 5C tarafında ise 4.çeyrekte 30 milyon panel üretiminin gerçekleşeceğini belirtti. Bu miktarın sadece 4.çeyreğe ait olduğuna dikkat çeken kaynaklar, 3.çeyrekteki üretim miktarları da göz önüne alındığında iPhone 5C’nin pazara çok daha hızlı bir şekilde nüfuz edeceğini ve en azından 2014’e kadar popülerlik anlamında iPhone 5S’in önünde yer alacağını ifade etti.

Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce de Apple’ın iPhone 5S’deki Touch ID sensörünün üretim arzında istenilen seviyeye ulaşmamasından ötürü iPhone 5S’de 2013 sonuna kadar stok sıkıntısı yaşanabileceği ifade edilmiş; Apple da iPhone 5S’i ön satışa sunmayarak bu iddiayı / bilgiyi dolaylı olarak doğrulamıştı.


http://www.digitimes.com/news/a20130912PD205.html Yorum Yaz
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ceo-tr 5 yıl en beğenilen
aradaki 100 - 200 tl fark için kimse plastik iphone almaz. daha doğrusu aklı başında kimse almaz. benim görüşüm tabi.
sırf 5c satabilmek için çıkan haberler bunlar. şahsen 5c alıcağıma 5 alırım. yada farkını verir 5s alırım.
o kadar para ver "ucuz iphone almışsın" lafını duy herkesten :)
aradaki 100 - 200 tl fark için kimse plastik iphone almaz. daha doğrusu aklı başında kimse almaz. benim görüşüm tabi.sırf 5c satabilmek için çıkan haberle...
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2 Yanıt Yanıtla +31
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onur01651 5 yıl
ordaki 100 bize olur 500 ( psikolojik 499 )
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seven44 5 yıl
Taklit en iyi iltifat şeklidir.
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Illustrious. 5 yıl
Haber tahmini patlamış iyimi

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warcraftx 5 yıl
Iphone 5s'i cok sattiran 5c'dir. Bence 5c ile Apple buyuk kar sagladi. Akillica bir ticari politika.
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veteriner69 5 yıl
Bir haber bu kadar mı tutmaz?
5S satıyor ama 5C çok çok az satıyor şu anda.
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doctor5945 5 yıl
grafman09
Firmada mobil alanda segment diye bir kavram yok,, yenisi ucuz :)) eskisi daha ucuz, asgari ücretin 800 tl olduğu bizde markanızın hastası olan gençlere yazık,, dahası yemeyip içmeyip evlatlarına bu telefonu satılan alan fedakar babalar var.. Etmeyin be Abd vatandaşına çerez parasına satarken bizi düdüklüyorlar.. Hertürlü alınmaz gereksiz bir fiyatı var..

peki kardeşim iphone çok pahalı ve gereksiz bizi düdüklüyorlar demişsin samsung htc ve sony nin amiral gemileri 500 tl ile 1000 tl arasındada bir bizmi 2000tl verıp iphone alıp kazıklanıyoruz s4 2000 tl den cıkmadımı note 3 2200 tl den cıkmıyormu lg g2 1800 tl degılmı htc one 1950 tl den cıkmadımı xperia z 1900 tl ye satılmadımı nesi ucuz bunların da sadece mevzubahis iphone olunca pahalı diyorsunuz anlamıyorum sizi
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doctor5945 5 yıl
bu polikarbon olayıyla ilgili bir düşüncemi daha paylaşmak istiyorum şimdi kasa polikarbon olunca ucuz oluyorsa neden samsung s4 piyasaya 2000 tl den girdi yada yada note 2 note 3 neden 2000 tl ye giriyor yada marketi bombos bir lumia 920 1700 tl ye giriyor iphone 5 aliminyum kasa 2150 tl den girdi 4s cam kasa o da aynı fıyattan girdi iphone 5c ucuz iphone değilki renkli kasa iphone kim çıkardı bu muhabbeti anlamıyorum apple hiçbir açıklamasında ucuz iphone üretiyoruz demediki lansmana kadar açıklama bile yapmadı bunlar hep teknoloji portallarının çinden gelen kısıtlı haberleri balon yapıp bize satma edebiyatı başka birşey değil bir kere apple bu cihazi 199 dolara ürettigini söylüyor 500 dolara kontratsız satıyor Gümrük vergisi + KDV + ÖTV + Telsiz harcı + ÖiV + bayii kar payı + Distribütör kar payı nasıl ucuz olabilirki türkiyede yapın hesabını abd vatandasının aldıgı fıyata alsak zaten 1000 tl yapıyor birde oradada eyalet vergısı var yerine göre değişen kısaca ucuz iphone resmi ağızdan beyan edilmemiş sadece bir şehir efsanesi 2009 model 3gs in 8 gb lık modelini 800 tl ye hala satmaya kalkıyor ınternet siteleri düşünün artık ucuz iphone muş gece gece güldüm valla
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doctor5945 5 yıl
bu cihaza kim ucuz iphone yakıştırması yaptı bilmiyorum ama teknoloji portalları polikarbon kasalı bir iphonun fiyatının ucuz olacağını düşünmüş olabilir ama neye göre ucuz bunu konuşmamışlar bile kısaca mevzu şu bu cihaz 5s e göre ucuz o kadar
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777_E 5 yıl
Yakında plastik kasalı UCUZ (!) iPAD ve ipod çıkarırlarsa şaşırmam..
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grafman09 5 yıl
Firmada mobil alanda segment diye bir kavram yok,, yenisi ucuz :)) eskisi daha ucuz, asgari ücretin 800 tl olduğu bizde markanızın hastası olan gençlere yazık,, dahası yemeyip içmeyip evlatlarına bu telefonu satılan alan fedakar babalar var.. Etmeyin be Abd vatandaşına çerez parasına satarken bizi düdüklüyorlar.. Hertürlü alınmaz gereksiz bir fiyatı var..
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sinuhe.s 5 yıl
iPhone 5S’in paneli 3 farklı firma tarafından üretilecek: Sharp, Japan Display ve LG Display

sharp daha keskin jdc daha net görüntü sunar
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kemalogretmen 5 yıl
Isınamadım gitti şu telefona.
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