iPhone 5c, 2013'de iPhone 5s'den daha popüler olabilir

Digitimes’ın panel üreticilerinden aldığı bilgiler bu senenin sürprizi iPhone 5C’nin iPhone 5S’den daha popüler olabileceğini gösteriyor.

Tedarik zinciri içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre iPhone 5S’in paneli 3 farklı firma tarafından üretilecek: Sharp, Japan Display ve LG Display. 3.çeyrek içerisinde 10-15 milyon panel sevkiyatının gerçekleşeceğini belirten kaynaklar, bu miktarın 7 milyonunda Sharp’ın imzasının bulunacağını; geri kalan 8 milyon panelin ise Japan Display ve LG Display tarafından üretileceğini ifade ederken; 4.çeyrekteki iPhone 5S için panel üretiminin ise 20 milyonu geçeceğini söyledi.

Kaynaklar, yine Sharp, LG Display ve Japan Display’in söz sahibi olduğu iPhone 5C tarafında ise 4.çeyrekte 30 milyon panel üretiminin gerçekleşeceğini belirtti. Bu miktarın sadece 4.çeyreğe ait olduğuna dikkat çeken kaynaklar, 3.çeyrekteki üretim miktarları da göz önüne alındığında iPhone 5C’nin pazara çok daha hızlı bir şekilde nüfuz edeceğini ve en azından 2014’e kadar popülerlik anlamında iPhone 5S’in önünde yer alacağını ifade etti.

Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce de Apple’ın iPhone 5S’deki Touch ID sensörünün üretim arzında istenilen seviyeye ulaşmamasından ötürü iPhone 5S’de 2013 sonuna kadar stok sıkıntısı yaşanabileceği ifade edilmiş; Apple da iPhone 5S’i ön satışa sunmayarak bu iddiayı / bilgiyi dolaylı olarak doğrulamıştı.

http://www.digitimes.com/news/a20130912PD205.html