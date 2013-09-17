Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 5s'e Çin'de yoğun ilgi, rezervasyon sisteminde iPhone 5s'ler tükendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
31
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPhone 5s'e Çin'de yoğun ilgi, rezervasyon sisteminde iPhone 5s'ler tükendi

iPhone 5s'i ön satışa sunmayarak şaşırtıcı bir karar alan Apple, amiral gemisini 20 Eylül'de Apple Store'lardan satın alacak müşterileri için hazırladığı rezervasyon sistemini Çin'de birkaç saat önce hayata geçirdi. Ancak Çin'de yaşayıp da şu an rezervasyon yaptırarak 20 Eylül'de iPhone 5s almak isteyen teknoloji severleri bir sürpriz bekliyor.

Sistemin açılmasından bu yana daha 2 saat geçmeden Hong Kong ve Shangai'daki Apple Store'larda iPhone 5s 16GB Space Gray modeli hariç diğer tüm modelleri şu an rezerve edilmiş durumda. Yani 20 Eylül'den itibaren satışa sunulacak olan iPhone 5s'in 32 ya da 64GB'lık modeliyle 16GB'lık altın ve beyaz renk alternatifini satın almak Çin'de an itibariyle mümkün değil; diğer bir deyişle tükenen modelleri satın almak isteyen teknoloji severleri bir süre daha (ne kadar olacağı belli değil) beklemek zorunda.

iPhone 5c ve 5s, 20 Eylül'den itibaren ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Avustralya, Singapur, Japonya, Kanada ve Porto Riko'da satışa sunulmuş olacak. Telefonların ülkemizi geliş tarihiyle ilgili Turkcell, aralık ayında satışa sunulacağını açıklasa da ekim sonu açılması planan Apple Store İstanbul'la birlikte telefonun ülkemizde satışa sunulacağı konuşuluyor. Bilindiği gibi Apple, iPhone 5s ve 5c lansmanında Aralık ayı itibariyle telefonları dünyanın 100 ülkesinde satışa sunacaklarını açıklamıştı.


http://www.macrumors.com/2013/09/16/apple-begins-accepting-iphone-5s-reservations-in-china-multiple-models-sold-out/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolf silver 6 yıl en beğenilen
ülke olarak tükürsek porto riko yu boğarız ıphone 5s 20 eylülde porto rikoda sunuluyor. Ülkemizde ki kullanıcılar aralık ayina kadar bekleyecekler.. Applenın de samsung gıbı ülkemize daha da önem vermesi dilegi ile..
Not:samsung kullanıcısiyım
ülke olarak tükürsek porto riko yu boğarız ıphone 5s 20 eylülde porto rikoda sunuluyor. Ülkemizde ki kullanıcılar aralık ayina kadar bekleyecekler.. Applen...
Devamını Gör
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 6 yıl
Ülke büyüklügü yüz ölçümü ile ölçülmüyor. Türkiye sömürülecek bi pazar olarak görülüyor. Malesef bunu içerdekiler yapıyor.
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mteke 6 yıl
Arabada WV Golf, Smartphone'da iPhone 5S sırası bitmez
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
dockhanger 6 yıl
adamlar bizim ülkedeki asgari ücrete bakıyor geç gönderyor normaldr
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Iphone 5S 29 Eylül'de GOLD bilgisayarda satışa sunulacağı söyleniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl
Apple kotuye gidiye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 6 yıl
apple store açmadılar tim elinden gelse çinden çıkmayacak.Fatih Projesini bile tınlamadı eleman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
iPhone tercih edilen bir telefon demek ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaze_ 6 yıl
wolf silver
ülke olarak tükürsek porto riko yu boğarız ıphone 5s 20 eylülde porto rikoda sunuluyor. Ülkemizde ki kullanıcılar aralık ayina kadar bekleyecekler.. Applenın de samsung gıbı ülkemize daha da önem vermesi dilegi ile.. Not:samsung kullanıcısiyım

Bende bir teknoloji sever olarak apellen bu tavrını anlamak mümkün değil, ülkemizde bu kadar satan bu telefon aylar sonra geliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeEr 6 yıl
Speedy-Step
wolf silver ülke olarak tükürsek porto riko yu boğarız ıphone 5s 20 eylülde porto rikoda sunuluyor. Ülkemizde ki kullanıcılar aralık ayina kadar bekleyecekler.. Applenın de samsung gıbı ülkemize daha da önem vermesi dilegi ile.. Not:samsung kullanıcısiyım
Apple burada samsungun üstünlüğünü biliyor. Öncelikle kendi ürününü çok sattığı yerlere gönderiyor.

olay da o zaten, mobil bir cihazdan bahsediyorsak önce gelen tabi ki çok satıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 6 yıl
goca karıyı süslemişler yapmışlar gelin işte tasarım aynı yakında 10-12 yıl sonra çin alfabesine kayarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
habere bakıp çay demliyorum




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
Çin'in nüfusu fazla olduğu için normal güzel reklam donanımhaber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Tenth Doctor 6 yıl
wolf silver
ülke olarak tükürsek porto riko yu boğarız ıphone 5s 20 eylülde porto rikoda sunuluyor. Ülkemizde ki kullanıcılar aralık ayina kadar bekleyecekler.. Applenın de samsung gıbı ülkemize daha da önem vermesi dilegi ile.. Not:samsung kullanıcısiyım

Apple burada samsung'un üstünlüğünü biliyor. Öncelikle kendi ürününü çok sattığı yerlere gönderiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SuperSantorelli 6 yıl
Fatal1ty olmuş bu olay
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darkimore 6 yıl
Adamlar Tamamen sürü psikolojisi yaratmaya çalışıyorlar. Sağolsun Donanımhaber gibi sitelerde apple ın ekmeğine yağ sürmekten zevk alıyor. Öncelikle haberde Çine Apple kaçtane iphone5s göndermişte stok bitmiş 50 binmi 500 binmi belli değil. Çine ayrılan stoklar bitmiş miş milleti bedava mal satıyorlarmış gibi ooooo iphone5s kalmıyacak gidip bir tanede biz alalım psikolojisine itiyorlar. Benim tavsiyem dolduruşa gelmeyin bakın eskisi gibi applestoreların önünde kuyruk vs. oluşmuyor bu tür haberlerle tekrar sürü psikolojisi yaratacaklar aklı sıra.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1345 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5c ve
7 etiket daha turkcell apple store Türkiye Gündemi iphone 5 Apple çin iPhone 5S
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl iPhone 5S iSight Kamera Videosu Türkçe Altyazılı 6 yıl Logitech Keyboard Folio Mini Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim