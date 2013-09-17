iPhone 5s'e Çin'de yoğun ilgi, rezervasyon sisteminde iPhone 5s'ler tükendi

iPhone 5s'i ön satışa sunmayarak şaşırtıcı bir karar alan Apple, amiral gemisini 20 Eylül'de Apple Store'lardan satın alacak müşterileri için hazırladığı rezervasyon sistemini Çin'de birkaç saat önce hayata geçirdi. Ancak Çin'de yaşayıp da şu an rezervasyon yaptırarak 20 Eylül'de iPhone 5s almak isteyen teknoloji severleri bir sürpriz bekliyor.

Sistemin açılmasından bu yana daha 2 saat geçmeden Hong Kong ve Shangai'daki Apple Store'larda iPhone 5s 16GB Space Gray modeli hariç diğer tüm modelleri şu an rezerve edilmiş durumda. Yani 20 Eylül'den itibaren satışa sunulacak olan iPhone 5s'in 32 ya da 64GB'lık modeliyle 16GB'lık altın ve beyaz renk alternatifini satın almak Çin'de an itibariyle mümkün değil; diğer bir deyişle tükenen modelleri satın almak isteyen teknoloji severleri bir süre daha (ne kadar olacağı belli değil) beklemek zorunda.

iPhone 5c ve 5s, 20 Eylül'den itibaren ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Avustralya, Singapur, Japonya, Kanada ve Porto Riko'da satışa sunulmuş olacak. Telefonların ülkemizi geliş tarihiyle ilgili Turkcell, aralık ayında satışa sunulacağını açıklasa da ekim sonu açılması planan Apple Store İstanbul'la birlikte telefonun ülkemizde satışa sunulacağı konuşuluyor. Bilindiği gibi Apple, iPhone 5s ve 5c lansmanında Aralık ayı itibariyle telefonları dünyanın 100 ülkesinde satışa sunacaklarını açıklamıştı.

http://www.macrumors.com/2013/09/16/apple-begins-accepting-iphone-5s-reservations-in-china-multiple-models-sold-out/