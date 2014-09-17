iPhone 6 serisindeki NFC kısıtlı fonksiyona sahip





Apple'ın iPhone 6 serisinde yer verdiği NFC teknolojisi için pek çok çevre geç kalınmış bir hamle yorumunu yaparken, aslında firmanın teknolojiye bakış açısının pek de değişmediği ortaya çıktı.





Apple hem yaygın kullanım alanı olmadığı için hem de pil tüketimine olumsuz etkisi olduğu için NFC teknolojisine yıllardır iOS cihazlarında yer vermiyor ve Android tarafında NFC ile kolayca yapılan aksesuar eşleşmeleri sözkonusu iOS cihazları olunca biraz meşakkatli oluyordu.





iPhone 6 serisindeki NFC teknolojisi ile bu zorlukların giderildiği sanılsa da aslında kazın ayağı hiç de öyle değil. Firma tarafından da doğrulanan bilgilere göre NFC teknolojisi sadece Apple Pay ödemeleri için geçerli. Bunun haricinde herhangi bir işlem için kullanılmıyor ve üçüncü taraf geliştiricilerin de erişimine kapalı. Bu durumda yine fonksiyonel bir NFC teknolojisi mevcut değil.





Apple'ın bu teknolojiyi daha sonra erişime açabileceği konusunda umutlar mevcut. Zira TouchID sensörü de kapalı bir teknoloji iken sonrasında üçüncü taraf geliştiricilere de açılma kararı alnmıştı.

http://www.tuaw.com/2014/09/16/the-iphone-6-has-nfc-but-not-really/?ncid=txtlnkusaolp00000595