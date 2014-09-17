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iPhone 6 serisindeki NFC kısıtlı fonksiyona sahip

4 yıl
5,6b
1
63
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 6 serisindeki NFC kısıtlı fonksiyona sahip

Apple'ın iPhone 6 serisinde yer verdiği NFC teknolojisi için pek çok çevre geç kalınmış bir hamle yorumunu yaparken, aslında firmanın teknolojiye bakış açısının pek de değişmediği ortaya çıktı.

Apple hem yaygın kullanım alanı olmadığı için hem de pil tüketimine olumsuz etkisi olduğu için NFC teknolojisine yıllardır iOS cihazlarında yer vermiyor ve Android tarafında NFC ile kolayca yapılan aksesuar eşleşmeleri sözkonusu iOS cihazları olunca biraz meşakkatli oluyordu. 

iPhone 6 serisindeki NFC teknolojisi ile bu zorlukların giderildiği sanılsa da aslında kazın ayağı hiç de öyle değil. Firma tarafından da doğrulanan bilgilere göre NFC teknolojisi sadece Apple Pay ödemeleri için geçerli. Bunun haricinde herhangi bir işlem için kullanılmıyor ve üçüncü taraf geliştiricilerin de erişimine kapalı. Bu durumda yine fonksiyonel bir NFC teknolojisi mevcut değil.

Apple'ın bu teknolojiyi daha sonra erişime açabileceği konusunda umutlar mevcut. Zira TouchID sensörü de kapalı bir teknoloji iken sonrasında üçüncü taraf geliştiricilere de açılma kararı alnmıştı.  

http://www.tuaw.com/2014/09/16/the-iphone-6-has-nfc-but-not-really/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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acura07 4 yıl
Adroidde 4k çekimi 5dk diye eleştirenler bunu savunuyor. Apple deneme vermez kısıtlamaz yaptimi en iyisini yapar hiiih


Helal olsun apple a da nfcyi sadece ödeme yapilan bi teknoloji olarak tanitti ve inandırdı ya daha ne diyeyim..
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TheMuyu 4 yıl
kisitlamara ne kadar dayanabilirler ki
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Batarya ya olumsuz etkisi diyorda bence bataryayi geliştirmek daha iyi bir çözüm.
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fthkn 4 yıl
NFC şu an yaygın değil. Olmasa da olur. Ancak cihaz seçiminizi etkilememeli NFC. Yani yaygınlık kazandıktan sonra Apple ısrar ederse kısıtlamaya o zaman şikayetçi olunabilir. Ama İphone Amerika'da yaygın. NFC de Amerka'da yaygınsa ve Apple bu kısıtlamalarda ısrar ediyorsa bırakın Amerikalılar ağlasın şimdilik siz değil.
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Mr xXx 4 yıl
Ekrem71 sen çekil aradan
Apple haberi yapanların dili yandı zaten bide sen Yapma
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Pi 4 yıl
Ayfonun neresi kisitli degilki arkadas. Nfc kisitliymis :d
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Python 4 yıl
Şu nfc olayını sony çok güzel kullanıyor,kulaklıklarından dizüstü bilgisayarlarına taşınabilir hoparlörlerden envai çeşit şeylere kadar var,var ama kullanıyormuyuz ? önemli olan bu kullanmayan birisi için gereksiz bende de var kullanmıyorum yani ama kullananlar var diyede tamam zaten gereksiz yok kullanılmıyor kaldırın vs. demek bencilliktir,telefona gelirsek bu ödeme işi bana ters geliyor,şarj bitti ne olacak yanında kart yoksa vs. ? fast food zincirlerinde onda bunda zaten geçiyor,bu olay zaten fiziksel kredi kartlarında da yokmu ? mesela benim kartım temassız ödemelere uygun,atıyorum mc menü yiyeceğim ödüyorum dokundurarak,kart zaten plastik birşey pili yok birşeyi yok,hani bana bu nfc ile alışverişin kolaylığı ne olabilir bilmiyorum,otobüslerde bilet yerine basabiliyorsak tamam güzel yada heryerde taksilerde dahil bu temassız ödeme dahil bunlar geçiyorsa gene güzel de nfc çıkalı kaç yıl oldu,hala ülkemizde 1 gram ilerleme olmadı,hani sayın deseniz sayamam vardır 1-2 tane başkada pek görmedim,ama apple girmesi bu olaya güzel birşey apple olayı bu zaten bir alana giriyorsa belli ki gelişecek büyüyecektir,ha bizim ihtiyacımız yok ayrı konu başkasının ihtiyacı vardır kullanır geçer.
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Maxıs 4 yıl
Eşleştirme özelliği aktif etselerdi birde yeterli gelirdi.
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Balawitz 4 yıl
Bilgisayara erisim imkani yokken baska telefona fotograf albumu atmaya calisin bakalim. Nfc candir.
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tufancan82 4 yıl
insanın çok cahilsin apple keşke batsan diyesi geliyor
tamam iphone hızlı stabil android gibi çakılmıyor da şu özellikleri adam gibi versen daha iyi olacak apple.
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FreeRun 4 yıl
bu nası bir firma ya, nfc koymaz fotoğraf atmak istersin binbir zahmet, pilini geliştirmez millete eziyet, niye kullanıyorlar şu telefonu miss gibi android varken. bunu alacağına git z1 compact al on kat daha iyi.
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