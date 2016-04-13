iPhone 6S'de kullanılan parçalar hangi ülkede kim tarafından üretiliyor?

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iPhone 6S tartışmaya açık şekilde Samsung'un Galaxy S7 serisi ile birlikte mevcut en iyi akıllı telefon olarak gösteriliyor. Bu başarının en büyük mimarı kendi yazılım ve donanımlarını tasarlayan Apple olsa da bunun gerçekleşmesinde şirketin dünya genelini kapsayan tedarik zincirinin payı da büyük.
iPhone'larda kullanılan parçalar Apple tarafından tasarlansa da farklı teknoloji şirketleri tarafından üretiliyor. Hatta bazı bileşenler Samsung gibi rakip akıllı telefon üreticileri tarafından tedarik ediliyor. Tech Insider, oluşturduğu infografikle iPhone 6S'in en önemli parçalarını ve hangi ülkede kimler tarafından üretildiklerini listeledi.
İşte iPhone 6S'de kullanılan parçalar ve üreticileri:LTE Modem: Çin (Qualcomm)
Batarya: Çin (Huapu Technology)
WiFi Modülü: Çin (Universal Scientific Industrial)
Radyo frekans alıcı/verici: Çin (Qualcomm)
Nadir toprak elementleri: Kaliforniya, Çin
A9 İşlemci: Kore (Samsung), Tayvan (TSMC)
Depolama: Japonya (Toshiba)
Kamera: Japonya (Sony)
Ekran: Japonya (Ashai)
RAM: Kore (Samsung)
Kasa: Çin
http://www.techinsider.io/where-iphone-parts-come-from-2016-4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Radyo frekans alıcı/verici Qualcomm. Bunu Apple buldu, tasarladı Qualcomm sadece üretici diyorsunuz.
Lte Mode Qualcomm. Bunu da Apple buldu, tasarladı Qualcomm üretici sadece diyorsunuz.
Depolama Toshiba. Bunu da Apple buldu, tasarladı Toshiba sadece üretici diyorsunuz.
Ram Samsung. Bunu da Apple buldu, tasarladı Samsung sadece üretici diyorsunuz.
Ekran Ashai. Haliyle bunu da Apple buldu, tasarladı Ashai sadece taşeron diyorsunuz.
Kamera Sony. Elbette bunu da Apple buldu, tasarladı Sony sadece işçi diyorsunuz.
Batarya Huapu. Bu da Apple mühendislik harikası diyorsunuz.
Wifi USI. Tabi wifi demek Apple demek hürmetler.
Şey gibi sizinkisi. Asus anakart, Intel işlemci, Amd ekran kartı, Corsair ram, Zalman kasa, Wd hdd, Kingston ssd vs alıp kasa topladıktan sonra önüne Casper yazmak. Evet bu bilgisayar Casper. Çok da güzel Casper. Oooooo ne güzel bileşenler yapmışlar helal olsun.