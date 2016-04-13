iPhone 6S'de kullanılan parçalar hangi ülkede kim tarafından üretiliyor?

iPhone 6S tartışmaya açık şekilde Samsung'un Galaxy S7 serisi ile birlikte mevcut en iyi akıllı telefon olarak gösteriliyor. Bu başarının en büyük mimarı kendi yazılım ve donanımlarını tasarlayan Apple olsa da bunun gerçekleşmesinde şirketin dünya genelini kapsayan tedarik zincirinin payı da büyük.

iPhone'larda kullanılan parçalar Apple tarafından tasarlansa da farklı teknoloji şirketleri tarafından üretiliyor. Hatta bazı bileşenler Samsung gibi rakip akıllı telefon üreticileri tarafından tedarik ediliyor. Tech Insider, oluşturduğu infografikle iPhone 6S'in en önemli parçalarını ve hangi ülkede kimler tarafından üretildiklerini listeledi.

İşte iPhone 6S'de kullanılan parçalar ve üreticileri:

Kasa: Çin

http://www.techinsider.io/where-iphone-parts-come-from-2016-4

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