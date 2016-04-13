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iPhone 6S'de kullanılan parçalar hangi ülkede kim tarafından üretiliyor?

Yayınlanan bir infografik, Galaxy S7 serisi ile birlikte dünyanın en iyi telefonu olarak gösterilen Apple iPhone 6S'de kullanılan parçaların nerede ve kimler tarafından üretildiğini ortaya koyuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone 6S tartışmaya açık şekilde Samsung'un Galaxy S7 serisi ile birlikte mevcut en iyi akıllı telefon olarak gösteriliyor. Bu başarının en büyük mimarı kendi yazılım ve donanımlarını tasarlayan Apple olsa da bunun gerçekleşmesinde şirketin dünya genelini kapsayan tedarik zincirinin payı da büyük.
iPhone'larda kullanılan parçalar Apple tarafından tasarlansa da farklı teknoloji şirketleri tarafından üretiliyor. Hatta bazı bileşenler Samsung gibi rakip akıllı telefon üreticileri tarafından tedarik ediliyor. Tech Insider, oluşturduğu infografikle iPhone 6S'in en önemli parçalarını ve hangi ülkede kimler tarafından üretildiklerini listeledi.
İşte iPhone 6S'de kullanılan parçalar ve üreticileri:
LTE Modem: Çin (Qualcomm)
Batarya: Çin (Huapu Technology)
WiFi Modülü: Çin (Universal Scientific Industrial)
Radyo frekans alıcı/verici: Çin (Qualcomm)
Nadir toprak elementleri: Kaliforniya, Çin
A9 İşlemci: Kore (Samsung), Tayvan (TSMC)
Depolama: Japonya (Toshiba)
Kamera: Japonya (Sony)
Ekran: Japonya (Ashai)
RAM: Kore (Samsung)
Kasa: Çin
iPhone 6S'de kullanılan parçalar hangi ülkede kim tarafından üretiliyor?
 

http://www.techinsider.io/where-iphone-parts-come-from-2016-4 Yorum Yaz
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GreyParrot 3 yıl en beğenilen javaprof
Vestelin telefonlarına kendinden kattığı bir şey göstermezsin çünkü o telefonlar teknik açıdan vestelin değildir çinde fason üretim yapan bir firmaya aittir üstüne kendi ismini basıp ithal edilen telefonları iphone veya isim yapmış başka serilerle nasıl bir tutabiliyorsun apple'ın olayı tasarım, teknoloji, arge çoğu parçanın abd kaynaklı olması, üretimin ise çinde yapılması.
Vestelin telefonlarına kendinden kattığı bir şey göstermezsin çünkü o telefonlar teknik açıdan vestelin değildir çinde fason üretim yapan bir firmaya aittir üs...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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javaprof 3 yıl
sonra vestel montajcı venüs çin telefonu bik bik bik.
4 Yanıt Yanıtla +50
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gcb1903 3 yıl
GreyParrot
o ayrı mesele vestelin telefonlarına kendinden kattığı bir şey göstermezsin o telefonlar vestelin değil çünkü, çindeki bir firmayla anlaşıp yaptırılan ürünler yani fikirde çinden üretim de çinden, appleda ise tasarım, teknoloji, arge çoğu parçanın abd kaynaklı, üretim çin.

Radyo frekans alıcı/verici Qualcomm. Bunu Apple buldu, tasarladı Qualcomm sadece üretici diyorsunuz.
Lte Mode Qualcomm. Bunu da Apple buldu, tasarladı Qualcomm üretici sadece diyorsunuz.
Depolama Toshiba. Bunu da Apple buldu, tasarladı Toshiba sadece üretici diyorsunuz.
Ram Samsung. Bunu da Apple buldu, tasarladı Samsung sadece üretici diyorsunuz.
Ekran Ashai. Haliyle bunu da Apple buldu, tasarladı Ashai sadece taşeron diyorsunuz.
Kamera Sony. Elbette bunu da Apple buldu, tasarladı Sony sadece işçi diyorsunuz.
Batarya Huapu. Bu da Apple mühendislik harikası diyorsunuz.
Wifi USI. Tabi wifi demek Apple demek hürmetler.
Şey gibi sizinkisi. Asus anakart, Intel işlemci, Amd ekran kartı, Corsair ram, Zalman kasa, Wd hdd, Kingston ssd vs alıp kasa topladıktan sonra önüne Casper yazmak. Evet bu bilgisayar Casper. Çok da güzel Casper. Oooooo ne güzel bileşenler yapmışlar helal olsun.
GreyParroto ayrı mesele vestelin telefonlarına kendinden kattığı bir şey göstermezsin o telefonlar vestelin değil çünkü, çindeki bir firmayla a...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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FlyingUnderpants 3 yıl
Yenmiş elma logosuna 5bin gömenler düşünsün.
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Master_Evil 3 yıl
uzakdoğu dünyanın teknoloji merkezi resmen
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mühendis266 3 yıl
Apple akıllı mobil cihaz ekosistemini oluşturdu dünyaya yön verdi koca endüstriyi oturttu apple günlük hayatın teknoloji ile birleştiği bir yaşam biçimi felsefesi üretmiştir önemli olan bunu yapabilmektir bırakın geri dönüşümcü gibi parça saymayı bunu çöpçüler yapsın zaten yapıyorlarda...
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Stand Alone 3 yıl
Neticede piyasanın en iyi telefonlarından birini yapıtlar. Boş muhabbet yapmanın anlamı yok.
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DH Misafiri 3 yıl
RevesAtelier
Yahu burada hala Vestel i savunan var,çok garip bu durum. Adamlar telefon satamadı diye ek vergi istiyorlar ithal telefonlara.Neden?Sen fiyatı düşür,insanlar senden alsın değil mi?Yok.Klasik saçma düşünceler,ben yükselmeyeyim,rakibimin ayağını kaydırayım.Oldu mu?Olmadı tabi. Ayrıca Vestel normalde x e aldığı telefonu 2x e satmak varken aç gözlü olduğu için,x e aldığını 5x e satmaya çalıştığı için insanlar almak istemiyor.

Arkadaşım ne alakası var.
Kimse para kazanamadığı yatırımı yapmak istemez Adam geri zekalımı parasını çöpe atsın. Beton diker daha iyi getirir. Niye uğraşsın elbette kazanmak isteyecekler.
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Al-Yeleli Arslan 3 yıl
İphonelar zaten Kaliforniya'da dizayn edilip Çin'de üretilir bunu bilmeyen yok. Ayrıca bu uygulamayı kullanan bir sürü de firma var apple dışında. Çin'deki ucuz iş gücünden yararlanmayan mı kaldı büyük firmalar içinde?
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sevket861 3 yıl
skydiver132
Hayır efendim, üretsin. Madem yerli firma, Türk malı diye övünüyorlar, yapsın. Öyle sıcak silikonla parça birleştirerek, diğer firmaların vergilerinin yükselmesini isteyerek yerli olunmuyor.

Bu işler hükümetlerle alakalıdır.
Konu TAMAMEN SİYASİDİR.
Neden biliyor musunuz? Samsung LG kia Hyundai vb kore firmaları hükümetin teşvikleriyle buralara geldiler. Yani bizim dilimizle söyleyeyim "PEŞKEŞ"...
Ama bizim hükümetimiz VESTEL e Arçeliğe veya BMC ye vermediği teşviki (PEŞKEŞ) Cengiz holdinge , Ağaoğluna veya diğer beton yapıcılara peşkeş çektiler.
Parti içerisine peşkeş çektiler.
Kendi amca oğullarına dayı kızlarına peşkeş çektiler.
Akp li başkanların vekillerin yakınlarına peşkeş çektiler
Kendilerini yalayanlara peşkeş çektiler.
10 liralık ihaleden 5 lira kayıt dışı para yedirenlere peşkeş çektiler.
Arsa alıp üzerine beton dikip satmak 10 lira getiriyorken kimse 1 lira getirecek yatırıma parasını yatırmaz. İlla bir şeyler getirilsin ki o yatırım da 1 lira değil de 5 lira kazandırsın , 10 lira kazandırsın.
Samsungun başarısı , Kore hükümetinin başarısıdır. Vestelin başarısızlığı Akp hükümetinin başarısızlığıdır.
Neyse olsun bizimkiler Duble yol yaptılar derim ve giderim...
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Extreme Victory 3 yıl sevket861
çalıyor ama çalışıyor diyorsun.


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SaB0 3 yıl
Hacılar ugraşmayın, gidin bana ios'u veya osx'i ürettirdikleri firmayı bulmaya çalışın.. Adamlar gelmiş vestel ile Apple'ı karşılaştırıyor. Allah akıl fikir versin
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huseyincarnege 3 yıl
toplama telefon gibi çoğuda samsung kavga ediyo samsungsuzda yapamıyo
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xxxx1 3 yıl
Apple; bileşenler dışında zaten fason üretimle ürün grubu oluşturan bir marka,foxcon dan cıkıyor tüm iphonler yani kendi üretim tesisleri,mühendislri vs yok.
paranın ve ios un gücü devreye giriyor burda...onun dışında,asla bir Sony,Panasonic,Toshiba,Asus,Samsung,Lg değil...
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Extreme Victory 3 yıl xxxx1
xxxx1

Apple; bileşenler dışında zaten fason üretimle ürün grubu oluşturan bir marka,foxcon dan cıkıyor tüm iphonler yani kendi üretim tesisleri,mühendislri vs yok.


paranın ve ios un gücü devreye giriyor burda...onun dışında,asla bir Sony,Panasonic,Toshiba,Asus,Samsung,Lg değil...

apple'ın hiç mühendisi yok öyle mi?
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DH Misafiri 3 yıl
Zorlu grubunun yanında Jobslar kimmiş hacu ?
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