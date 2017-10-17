iPhone 7, iPhone 8'den daha fazla satıyor

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KeyBanc Capital Markets analisti John Vinh, iPhone 7'nin yeni piyasaya sürülen iPhone 8'den daha fazla sattığını iddia etti. Apple, Eylül ayı sonunda piyasaya sürülen iPhone 8'in satış rakamları yayınlamasa da, yeni amiral gemisi tüketicilerden iyi yanıt almamış gibi görünüyor. Akıllı telefon lansmandan kısa bir süre sonra satışa sunulmasına rağmen önceki modellere kıyasla olağanüstü bir başarı gösteremedi.Ayrıca Bkz. "Android cihazlar için harici kamera geliyor"
John Vinh tarafından yapılan araştırmaya göre, iPhone 7, iPhone 8'den neredeyse 150$ daha ucuz ve teknik özellikleri arasında ufak bir fark var. Bu nedenle çoğu kişi iPhone 8'e daha fazla para harcamak yerine, iPhone 7 satın almayı tercih ediyor. Türkiye'de ise iPhone 7 ile iPhone arasındaki fiyat farkının 900 TL olduğunu belirtelim.
İnsanları iPhone 8 almaktan alıkoyan birkaç önemli faktör var. Bunlardan biri de iPhone 8'den daha gelişmiş özelliklere sahip olan ve 3 Kasım'da piyasaya çıkacağı açıklanan iPhone X beklentisi. Birçok kişi iPhone X'i beklemeyi tercih etmiş durumda ancak üretim sorunları nedeniyle bu sürecin daha da uzayabileceği belirtiliyor.
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İşte bu yüzden malum kitle iX bekliyor.
Bunu 8/x alacaklar için söylemiyorum, genel bir kanıdır.
Parası varsa alır 8 veya X, güle güle de kullansın. Para yok,bahsigeçen Cafede oturup,
hesap ödeyecek parası da yok ama gözü hala 8/X alma yollarında.Masaya koyup hava atarken dikkat etsinde
yankesicilere çarptırmasın.Sonra ağlamak ve kalan 10küsür /20küsür taksidi ödemek koyar adama be...
iphone kullananların çoğu da 8 alacaktır. belki 2-3 sene sonra bahsedilen model
istenilen kıvama gelebilir. X bir risktir. demo cihazıdır. 2 sene sonra yine X
adına konuşuruz. biraz yüksek çözünürlük ve ekran kasa oranı ile olmuyor bu işler.
eğer öyle olsaydı iphone yerine samsung vb. telefonlar tercih edilirdi.
kullanmıyorum bu arada
gidin iPad adaptörü alın 50 tle
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