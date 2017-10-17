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iPhone 7, iPhone 8'den daha fazla satıyor

Yayınlanan yeni rapora bakılırsa iPhone 8 satışları Apple'ı pek memnun etmemiş durumda. İnsanların daha fazla para ödemek yerine iPhone 7 satın almayı terih ettikleri belirtiliyor...
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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KeyBanc Capital Markets analisti John Vinh, iPhone 7'nin yeni piyasaya sürülen iPhone 8'den daha fazla sattığını iddia etti. Apple, Eylül ayı sonunda piyasaya sürülen iPhone 8'in satış rakamları yayınlamasa da, yeni amiral gemisi tüketicilerden iyi yanıt almamış gibi görünüyor. Akıllı telefon lansmandan kısa bir süre sonra satışa sunulmasına rağmen önceki modellere kıyasla olağanüstü bir başarı gösteremedi.
Ayrıca Bkz. "Android cihazlar için harici kamera geliyor"
John Vinh tarafından yapılan araştırmaya göre, iPhone 7, iPhone 8'den neredeyse 150$ daha ucuz ve teknik özellikleri arasında ufak bir fark var. Bu nedenle çoğu kişi iPhone 8'e daha fazla para harcamak yerine, iPhone 7 satın almayı tercih ediyor. Türkiye'de ise iPhone 7 ile iPhone arasındaki fiyat farkının 900 TL olduğunu belirtelim.
İnsanları iPhone 8 almaktan alıkoyan birkaç önemli faktör var. Bunlardan biri de iPhone 8'den daha gelişmiş özelliklere sahip olan ve 3 Kasım'da piyasaya çıkacağı açıklanan iPhone X beklentisi. Birçok kişi iPhone X'i beklemeyi tercih etmiş durumda ancak üretim sorunları nedeniyle bu sürecin daha da uzayabileceği belirtiliyor.

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JeamBeam 1 yıl en beğenilen
Hemen Bir güncelleme ile iPhone 7 yavaşlar oldu bittiii.
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FRAPS_TR 1 yıl
720p ekranlı telefona servet para istiyorlar , çöpe atılan para
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12 Angry Men 1 yıl
4 yıldır aynı kasayı satmaya çalışırsan böyle olur. 8'in çerçevesini çok az inceltseydiler eminin 7 alanlar 8 e yönelirdi.
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foreveriphone 8 ay
iPhone X 2021 Eylülde çıkacak iOS sürüm güncellemesini alacak ve bu son aldığı güncelleme olacak.Alanlar ve alacak olanlar rahat olsunlar.Bugün adı okunmayan 5S 6 SE gibi cihazlar dahi İOS 12'yi alıyor satıştan kalkmasıyla güncelleme desteğinin kesilmesi bambaşka konular.Goygoy yapacağım derken sıçıyorsunuz.
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Johan Elmander 1 yıl
7nin de 8in de önü aynı. Ters koymazsan kim anlayacak 8 olmadığını.
İşte bu yüzden malum kitle iX bekliyor.
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zingfth 1 yıl
Tamam anladık i7 veya 8 alacagına X alın diyorsunuzda döviz hayvan gibi arttı. Millet 100$ ın hesabını yapıyor artık. 7 değer kaybedince çoğu kişi 7 ye yöneldi. Bir telefona 6000 vermek herkesin harcı değil. .1 Telefona 6000 diyorum ya (ALTIBİNNNNN) (64gb)
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realgs 1 yıl
Zenginimizden çok kerizimiz çok.
Bunu 8/x alacaklar için söylemiyorum, genel bir kanıdır.
Parası varsa alır 8 veya X, güle güle de kullansın. Para yok,bahsigeçen Cafede oturup,
hesap ödeyecek parası da yok ama gözü hala 8/X alma yollarında.Masaya koyup hava atarken dikkat etsinde
yankesicilere çarptırmasın.Sonra ağlamak ve kalan 10küsür /20küsür taksidi ödemek koyar adama be...
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volga tuygun 1 yıl
Bu arada Iphone X alacakların (veya 8, 8 plus) %90'ı telefonla whatsapp'dan mesaj atacak, tweet atacak, facebook'a girecek, instagram'dan selfie'sini paylaşacak, telefonla konuşacak ve bir de bar veya cafede masaya koyup havasını atacak.(ağırlıklı olarak sonuncu için alınacak) Bunlar için de 4000-6500 arası bir para verecekler... Zenginimiz çok...
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efsaneturk55 1 yıl
Bilkom un dediğine göre iphone X ocağa kadar sarkabilir sırf 8 ve 8 plus satsın diye çünkü talep baya düşük bayiler falan 10 ar adet istiyormuş dününün artık
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Sampler 1 yıl
7 senedir iphone kullanan biri olarak X denilen model hiçbir şekilde ilgimi çekmedi.
iphone kullananların çoğu da 8 alacaktır. belki 2-3 sene sonra bahsedilen model
istenilen kıvama gelebilir. X bir risktir. demo cihazıdır. 2 sene sonra yine X
adına konuşuruz. biraz yüksek çözünürlük ve ekran kasa oranı ile olmuyor bu işler.
eğer öyle olsaydı iphone yerine samsung vb. telefonlar tercih edilirdi.
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cumur 1 yıl Sampler
tercih meselesi ama, samsungun s8 ve note 8 serisi gayet tercih edilebilir bir tasarımda şuan ve tasarım olarak galaxy s8 gayet şık bir telefon oldu
kullanmıyorum bu arada
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gbriel 1 yıl
Apple, 8'in çok satmayacağını ve çoğu kişinin X'i beklediğinin farkında. Zaten tanımda bile 8'i sanki 3 sene önceki model gibi ruhsuz ve cansız bir şekilde tanıttılar. Apple'ın 8 satışlarından bir beklentisi yok. 8'i alanlara da ..... diyorum gerçekten. Bence iphone 8, ikinci elde gelmiş geçmiş en çok değer kaybı yaşayan iphone olacak.
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pisst0n 1 yıl
7nin aynısı zaten kablosuz şarj diyen olursa kafasına tekmeyi geçiririm
gidin iPad adaptörü alın 50 tle
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forgot 1 yıl
telefonun kasayı değiştirmezseniz böyle olur.
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