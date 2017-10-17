iPhone 7, iPhone 8'den daha fazla satıyor

KeyBanc Capital Markets analisti John Vinh, iPhone 7'nin yeni piyasaya sürülen iPhone 8'den daha fazla sattığını iddia etti. Apple, Eylül ayı sonunda piyasaya sürülen iPhone 8'in satış rakamları yayınlamasa da, yeni amiral gemisi tüketicilerden iyi yanıt almamış gibi görünüyor. Akıllı telefon lansmandan kısa bir süre sonra satışa sunulmasına rağmen önceki modellere kıyasla olağanüstü bir başarı gösteremedi.

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John Vinh tarafından yapılan araştırmaya göre, iPhone 7, iPhone 8'den neredeyse 150$ daha ucuz ve teknik özellikleri arasında ufak bir fark var. Bu nedenle çoğu kişi iPhone 8'e daha fazla para harcamak yerine, iPhone 7 satın almayı tercih ediyor. Türkiye'de ise iPhone 7 ile iPhone arasındaki fiyat farkının 900 TL olduğunu belirtelim.

İnsanları iPhone 8 almaktan alıkoyan birkaç önemli faktör var. Bunlardan biri de iPhone 8'den daha gelişmiş özelliklere sahip olan ve 3 Kasım'da piyasaya çıkacağı açıklanan iPhone X beklentisi. Birçok kişi iPhone X'i beklemeyi tercih etmiş durumda ancak üretim sorunları nedeniyle bu sürecin daha da uzayabileceği belirtiliyor.