iPhone 8'in arka panelindeki parmak izi tarayıcısı göründü [video]

iPhone 8'in resmi lansmanına giderek yaklaştığımız şu günlerde, daha önceki söylentilere kıyasla oldukça çelişkili bilgiler sağlayan farklı sızıntılar gelmeye başladı. Ortaya çıkan yeni video kalite kontrol aşamasındaki cihazın arkasında bir parmak izi tarayıcısı olduğunu gösteriyor.

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SlashLeaks'da yayınlanan video cihazın Touch ID olmadan veya ekrana gömülü bir sensörle gelmeyeceğini aksine arka panelde yer alan bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağını ortaya koymuş durumda. Şu an için bunun sahte bir video olup olmadığını anlamak oldukça zor. Ancak eğer sahteyse bile yapan kişilerin oldukça özen göstermeye çalıştığını söyleyebiliriz. Görüntüde Apple'ın Touch ID için kullandığı "Mesa" kod adının kullanıldığı bile göze çarpıyor.

Parmak izi sensörü büyük soru işareti

Sızıntıların büyük çoğunluğu, şirketin sensörü ekrana gömme konusunda başarısız olunca iPhone 8'i bir parmak izi sensörü olmadan piyasaya süreceğini iddia ediyordu. Apple parmak izi tarayıcısını cihazın arkasına koymak istemiyor çünkü bu Android telefon üreticileri için benimsenen bir yaklaşım.

Bunun yerine şirket Touch ID'yi tamamen kaldırmaya ve çerçevesiz ekranın üst kısmınaki sensör çubuğuna entegre edilmiş kızılötesi kameralar aracılığıyla sağlanabilecek yüz tanıma teknolojisini sunmaya niyetli gibi görünüyor. Yeni nesil iPhone'larla ilgili tüm detaylar önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen resmi lansmanda ortaya çıkacak.

https://www.youtube.com/watch?v=hGwr8FTVOh4