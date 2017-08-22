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iPhone 8'in arka panelindeki parmak izi tarayıcısı göründü [video]

Apple'ın iPhone 8'de parmak izi tarayıcısına yer verip vermeyeceği büyük bir merak konusu olmuş durumda. Sızdırılan yeni bir video cihazın arka paneline yerleştirilmiş Touch ID'yi ortaya koydu.
1 yıl
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42
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone 8'in arka panelindeki parmak izi tarayıcısı göründü [video]
iPhone 8'in resmi lansmanına giderek yaklaştığımız şu günlerde, daha önceki söylentilere kıyasla oldukça çelişkili bilgiler sağlayan farklı sızıntılar gelmeye başladı. Ortaya çıkan yeni video kalite kontrol aşamasındaki cihazın arkasında bir parmak izi tarayıcısı olduğunu gösteriyor.
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SlashLeaks'da yayınlanan video cihazın Touch ID olmadan veya ekrana gömülü bir sensörle gelmeyeceğini aksine arka panelde yer alan bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağını ortaya koymuş durumda. Şu an için bunun sahte bir video olup olmadığını anlamak oldukça zor. Ancak eğer sahteyse bile yapan kişilerin oldukça özen göstermeye çalıştığını söyleyebiliriz. Görüntüde Apple'ın Touch ID için kullandığı "Mesa" kod adının kullanıldığı bile göze çarpıyor.

Parmak izi sensörü büyük soru işareti

Sızıntıların büyük çoğunluğu, şirketin sensörü ekrana gömme konusunda başarısız olunca iPhone 8'i bir parmak izi sensörü olmadan piyasaya süreceğini iddia ediyordu. Apple parmak izi tarayıcısını cihazın arkasına koymak istemiyor çünkü bu Android telefon üreticileri için benimsenen bir yaklaşım.
Bunun yerine şirket Touch ID'yi tamamen kaldırmaya ve çerçevesiz ekranın üst kısmınaki sensör çubuğuna entegre edilmiş kızılötesi kameralar aracılığıyla sağlanabilecek yüz tanıma teknolojisini sunmaya niyetli gibi görünüyor. Yeni nesil iPhone'larla ilgili tüm detaylar önümüzdeki ay gerçekleşmesi beklenen resmi lansmanda ortaya çıkacak.

https://www.youtube.com/watch?v=hGwr8FTVOh4 Yorum Yaz
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DODANLI 1 yıl en beğenilen
Niye bu kadar kastılar anlam veremedim. Arkadaş Sony nin telefonlarında yaptığı en adam akıllı şey parmak izi sensörünü güç tuşuna koymak. En pratiği bu.
1 Yanıt Yanıtla +54
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elmatadori 1 yıl deoks
deoks
Eğer o sensör amele gibi arkada olursa iphone 8 benim için bitmiş demektir.

Apple sizi kaybetme riskine girmeyecektir hocam. Bu da sensörün arkada olmayacağı anlamına geliyor. Danss
deoksEğer o sensör amele gibi arkada olursa iphone 8 benim için bitmiş demektir.Apple sizi kaybetme riskine girmeyecektir hoca...
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ERIKCI 1 yıl
black mesa? karşıda da aperture mu var?
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e_capkan 1 yıl
fake iphone 8 fabrikası bence :)
tek tek böyle bir işlem yapılacağını sanmıyorum
telefon bağlı değil zaten kablo ile vs.
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
Parmak izi arkada olacak iphone 8 yok satıcak. Herkes begenmesede alacak. Mantık yok sistem var.
Sisteme karşı gelenler Note 8 ya da LG V30 alacak
Agresifler ve kuralsızlar ise Sony Xperia Xz1 Compact alacak.
Bende hic bisey alamicam :/
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TesseractD 1 yıl
Touch Bar'a entegre edebilen neden ekranın arkasına koyamasın. Bence ekranın alt bölümü touch id olacaktır.
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-tayfun- 1 yıl TesseractD
Touch bar a entegre değil ki. Touch bar ın sağında ayrı bir düğmede yer alıyor parmak izi sensörü. Keşke gelse ekrana entegre, sanmıyorum ama bakalım.
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hakyurek 1 yıl
parmak izi sensoru mecbur olacak ..apple pay ile kayit olan onca kullanici ne olacak.. sifre girin mi diyecekler yada oderken gozlerinizi telefona dikin mi diyecekler.. sadece nerde olacagi soru isareti ben olsam en kolayina kacar guc tusuna koyardim sony gibi...ilerde iphone 9 zamaninda da devrim yaptim ekrana koydum derim
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drjacob 1 yıl
rezalet bir tasarım , koyulmuyacağını söylediler bu ne rezillik ?
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axaxa 1 yıl
Görenler nasıl gördüğünü de anlatabilir mi zira ben farkedemedim de 😄
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gopgop 1 yıl
feyk gibi
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SEHZADE63 1 yıl
6 tanitildi tekor kirdi 6s cikti kimse almaz dedi rekor kirdi sattikça satti 7-7 plus cikti şöyle böyle dediler satişlar alicilar halen vazgecemiyor 7s veya 8 cikicak yok şöyle yok böyle diyip durup bahane ariyolar ama yine yok saticak apple ne yaparsa yapsin ios dan vazgecilmiyor ama applenin yani türkiyedeki tek problem ücretlendirmenin vergilerin sadece apple de daha baskici daha yogun olmasi fiyatlarda düşüşme indirim olmamasi can sıkıyor samsung en azindan fiyatlar da zamanla düşüşüş yapiyor uygunlaştiriyor 4500 ile giren cihaz şuan 3500 civarinda bulunuyor apple her yil zamlaştirdikça zamlaştiriyor neyse yurtdşina yine talibim 1500 tl az değil :)
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APOLL0 1 yıl
üretilecek milyonlarca telefonu böyle mi test edicekler? Bence fake.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Extreme Victory 1 yıl APOLL0
APOLL0
üretilecek milyonlarca telefonu böyle mi test edicekler? Bence fake.

Mantıklı.
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mstcngny 1 yıl
Fake dir orjinaldir bilemem ama,Apple logosunun altındaki yuvarlağı sadece ben mi görüyorum?
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video, akıllı telefon ve
12 etiket daha iphone 8 touch id cep telefonu sızıntı parmak izi sensörü parmak izi tarayıcısı kalite kontrol Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
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