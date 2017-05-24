iPhone 8'in maketini gösteren bir video yayınlandı

Apple'ın yeni iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ı duyurmasına sadece birkaç ay kaldı. Yayınlanan yeni bir video, son yılların en çok beklenen iPhone'larından birinin maketini gözler önüne sermiş durumda.

Benjamin Geskin tarafından paylaşılan görüntünün sadece 10 saniye uzunluğunda olduğunu belirtelim. Video yeni iPhone 8'in ön ve arka panellerini, OLED ekranını ve arkadaki çift kamera yerleşimini gösteriyor.

Maket pek işlevsel görünmese de birkaç gün önce fotoğrafları sızdırılan iPhone 8'e benzediğini söyleyebiliriz. Video ayrıca, iPhone 8'in final tasarımının nasıl görüneceğini yansıtıyor. Cihazın ön paneli neredeyse tamamen kaplayan ve fiziksel Home butonu için yer bırakmayan 2.5D kavisli bir OLED ekrana sahip olduğunu görüyoruz.

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Videoda muhtemelen metalden yapılmış daha kalın bir kasanın sergilendiğini belirtmek gerekir. iPhone 8'in kalınlığının sadece 7.1mm kalınlığındaki iPhone 7 ile aynı olması bekleniyor.

iPhone 8 paslanmaz çelik bir çerçeveyle gelecek

Maket ünitenin Apple imalatçılarından sızdırılmış şemalara dayandığı söyleniyor. Videoyu yayınlayan kişi ise yeni iPhone'daki ön ve arka camı birleştirecek paslanmaz çelik çerçevenin space black (uzay siyahı) renginde olacağını ifade ediyor.

OLED ekranlı ilk iPhone olması beklenen iPhone 8, cam ön ve arka panelleriyle iPhone 4 ve iPhone 4s'e benzeyecek. Ayrıca cihazın 3D algılamalı ön kamera ile gelmesi ve iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'la birlikte kablosuz şarj desteği sunması bekleniyor. Parmak izi sensörünün ekranın altına gömüleceğine dair söylentiler vardı. Buna paralel şekilde maketin arka kısmında Touch ID'nin yer almadığını da görüyoruz.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/867143299215306753