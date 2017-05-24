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iPhone 8'in maketini gösteren bir video yayınlandı

Son yılların en fazla beklenen akıllı telefonlarından biri olan iPhone 8'in maketi ortaya çıktı. Yayınlanan videodaki prototipin cihazın final tasarımını yansıttığı söyleniyor.
1 yıl
7,5b
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43
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPhone 8, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ı duyurmasına sadece birkaç ay kaldı. Yayınlanan yeni bir video, son yılların en çok beklenen iPhone'larından birinin maketini gözler önüne sermiş durumda.
Benjamin Geskin tarafından paylaşılan görüntünün sadece 10 saniye uzunluğunda olduğunu belirtelim. Video yeni iPhone 8'in ön ve arka panellerini, OLED ekranını ve arkadaki çift kamera yerleşimini gösteriyor.
Maket pek işlevsel görünmese de birkaç gün önce fotoğrafları sızdırılan iPhone 8'e benzediğini söyleyebiliriz. Video ayrıca, iPhone 8'in final tasarımının nasıl görüneceğini yansıtıyor. Cihazın ön paneli neredeyse tamamen kaplayan ve fiziksel Home butonu için yer bırakmayan 2.5D kavisli bir OLED ekrana sahip olduğunu görüyoruz.
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Videoda muhtemelen metalden yapılmış daha kalın bir kasanın sergilendiğini belirtmek gerekir. iPhone 8'in kalınlığının sadece 7.1mm kalınlığındaki iPhone 7 ile aynı olması bekleniyor.

iPhone 8 paslanmaz çelik bir çerçeveyle gelecek

Maket ünitenin Apple imalatçılarından sızdırılmış şemalara dayandığı söyleniyor. Videoyu yayınlayan kişi ise yeni iPhone'daki ön ve arka camı birleştirecek paslanmaz çelik çerçevenin space black (uzay siyahı) renginde olacağını ifade ediyor.
OLED ekranlı ilk iPhone olması beklenen iPhone 8, cam ön ve arka panelleriyle iPhone 4 ve iPhone 4s'e benzeyecek. Ayrıca cihazın 3D algılamalı ön kamera ile gelmesi ve iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'la birlikte kablosuz şarj desteği sunması bekleniyor. Parmak izi sensörünün ekranın altına gömüleceğine dair söylentiler vardı. Buna paralel şekilde maketin arka kısmında Touch ID'nin yer almadığını da görüyoruz.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/867143299215306753 Yorum Yaz
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RichesMen 1 yıl en beğenilen
SEN İLHAM VERENE BAK :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mert1907 1 yıl
Son dönem de Apple için düşündüğüm tek şey IOS olmasaymış telefon piyasasın da işi zormuş.
2 Yanıt Yanıtla +20
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Rwenzori 1 yıl
HAC' dan gelirken getirilen mp4 çalarlara benziyor.
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1 Avatar
Anil9977 1 yıl
Bu ne ya dünyanın en dandik telefonu yapmış adam bildiğin ya.
Bence Bu Telefonu Alanlar Direk İadeye Yollar :D
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Kral_Jumong 1 yıl
ben tasarımcı olsam yemin ederim çok daha güzel yaparım. en en kötü biraz s8 biraz htc biraz sony çalarım harmanlarım abi bu ne ?
o adama maaş vermeyin
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akyurt 1 yıl
Genereçal mobile gibi bişi olmuş..
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MARDINLİ 1 yıl
tasarım güzel değil
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mbs02 1 yıl
ahanda buraya yazıyorum aynen böyle olacak
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MERNEPTAH 1 yıl
rus pazarı malına benzemiyormu,tasarım leş
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_EsmeR 1 yıl
Şu Apple ile biri görüşsün artık yaaa, yeter oval telefon diye diye bi hal oldular. Ulan köşeli telefon istiyoruz bizide düşünün. Tam köşeli olmasa da en azından samsung tarzı bişi olsun yuvarlak telefon bana çok çirkin gözüküyor. Yada üretiyorsun bi kaç çeşit üret bari.
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nightsoldier 1 yıl
Tasarimini ben de pek begenmedim. Ama on arka cam olursa elde tutus hissiyati guzel gelebilir. Bir de bu daha prototip. Ekran kasa orani ne olacak bilmiyoruz. 10.yila ozel bu olacaksa kalsin derim.
John ive gidip mac tasarlasin. İphone tasarlamasin artik bir zaet. Samsung tasarim ekibini degisitirince firma kendine geldi,benzerini appleda yapmali hem de acilen...
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dersimli62f 1 yıl
Berbat tasarım olmuş.
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kırmızı çekiç 1 yıl
iPhone 8 için sadece siyah renk mi olacak? Maketler hep siyah renk.
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